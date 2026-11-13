Bakslag för Skatteverket – får inte kartlägga kunders BankID

Kammarrätten i Stockholm upphäver Skatteverkets vitesförelägganden mot SEB och Handelsbanken. Det framgår av två domar som meddelades på fredagen.

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Därmed ändrar kammarrätten förvaltningsrättens domar från juli 2025. Då gick förvaltningsrätten på Skatteverkets linje.

”Vi anser att lagen som reglerar Skatteverkets möjligheter att få ta del av sådana uppgifter ska tolkas försiktigt eftersom det är fråga om ett ingripande mot enskild”, säger kammarrättsrådet Fredrik Hammarström, en av domarna i målen, i ett pressmeddelande.

GPS-position och IP-adress

Skatteverket hade förelagt bankerna att lämna uppgifter om varje gång ett antal kunder hade använt BankID. Varje föreläggande var förenat med ett vite på 100 000 kronor. Myndigheten ville ha tidpunkt, typ av BankID, namnet på tjänsten, IP-adress, hårdvaru-id och GPS-position.

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I SEB:s fall gällde kraven två personer under perioden 2019–2021, i Handelsbankens fall fyra personer.

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Bankerna lämnade ut en del av uppgifterna. Men när kunderna hade använt BankID mot någon annan än banken vägrade de lämna ut motpart, GPS-position och IP-adress.

Enligt förvaltningsrättens dom behövde Skatteverket uppgifterna i komplicerade beskattningsärenden, bland annat om osanna fakturor. Myndigheten hävdade att det inte finns något annat sätt att få fram informationen. Det går till exempel inte att fråga tusentals företag om en viss person har loggat in hos dem.