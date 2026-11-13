Skatteverket ville veta var bankkunder befann sig och vilka tjänster de loggade in på med BankID. Nu stoppar kammarrätten kraven och ger SEB och Handelsbanken rätt.
Bakslag för Skatteverket – får inte kartlägga kunders BankID
Kammarrätten i Stockholm upphäver Skatteverkets vitesförelägganden mot SEB och Handelsbanken. Det framgår av två domar som meddelades på fredagen.
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Därmed ändrar kammarrätten förvaltningsrättens domar från juli 2025. Då gick förvaltningsrätten på Skatteverkets linje.
”Vi anser att lagen som reglerar Skatteverkets möjligheter att få ta del av sådana uppgifter ska tolkas försiktigt eftersom det är fråga om ett ingripande mot enskild”, säger kammarrättsrådet Fredrik Hammarström, en av domarna i målen, i ett pressmeddelande.
GPS-position och IP-adress
Skatteverket hade förelagt bankerna att lämna uppgifter om varje gång ett antal kunder hade använt BankID. Varje föreläggande var förenat med ett vite på 100 000 kronor. Myndigheten ville ha tidpunkt, typ av BankID, namnet på tjänsten, IP-adress, hårdvaru-id och GPS-position.
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I SEB:s fall gällde kraven två personer under perioden 2019–2021, i Handelsbankens fall fyra personer.
Bankerna lämnade ut en del av uppgifterna. Men när kunderna hade använt BankID mot någon annan än banken vägrade de lämna ut motpart, GPS-position och IP-adress.
Enligt förvaltningsrättens dom behövde Skatteverket uppgifterna i komplicerade beskattningsärenden, bland annat om osanna fakturor. Myndigheten hävdade att det inte finns något annat sätt att få fram informationen. Det går till exempel inte att fråga tusentals företag om en viss person har loggat in hos dem.
För svag koppling
Tvisten handlade om tredjemansföreläggande enligt skatteförfarandelagen. Enligt den kan Skatteverket kräva att ett företag lämnar uppgifter om en ”rättshandling med någon annan”.
Kammarrätten konstaterar att banken själv måste vara part i rättshandlingen. Den person som Skatteverket granskar behöver däremot inte vara det.
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Skatteverket menade att både utfärdandet av ett BankID och bankens verifiering vid varje inloggning är rättshandlingar där banken är part. Kammarrätten håller med om det, men anser att de begärda uppgifterna inte handlar om just de rättshandlingarna.
GPS-positionen, IP-adressen och motparten visar bara att ett BankID måste ha utfärdats någon gång tidigare. Enligt domstolen är den kopplingen för svag. Vid verifieringen frågar Finansiell ID-Teknik BID AB, bolaget bakom BankID, banken om ett BankID är giltigt, och banken svarar. Var kunden befinner sig i det ögonblicket är ingen uppgift om den rättshandlingen, skriver kammarrätten.
Domarna har stor betydelse eftersom tjänsten finns överallt. Enligt BankID:s hållbarhetsrapport har 99,4 procent av alla folkbokförda svenskar mellan 18 och 67 år ett BankID. I snitt görs 18 miljoner identifieringar och underskrifter per dag. Realtid har tidigare skrivit om hur BankID har blivit den enda dörren in i det digitala Sverige.
Vinge-notan delas på två
Båda bankerna företräddes av Ulrika Bengtsson, skatteprocessspecialist på Vinge. Advokatbyråns arbete delades lika mellan bankerna. Byrån fakturerade drygt 2,2 miljoner kronor i förvaltningsrätten och ungefär lika mycket i kammarrätten.
Kammarrätten tycker att timarvodet på i snitt 5 150 respektive 5 640 kronor är skäligt med tanke på hur svåra målen var. Däremot anser domstolen att tiden som lagts ner var ”väl tilltagen”. Skälen är många upprepningar och omfattande förberedelser inför den muntliga förhandlingen. Domstolen kortar ner tiden från 442 till 115 timmar i förvaltningsrätten och från 400 till 70 timmar i kammarrätten.
Varje bank får totalt 500 000 kronor i ersättning för ombudskostnader, jämfört med de cirka 2,3 miljoner som var och en begärde. Skatteverket ville stanna vid 45 000 kronor per bank.
Enligt domarna hade Svenska Bankföreningen utan framgång försökt få till ett samtal med Skatteverket i frågan innan myndigheten utfärdade vitesförelägganden.
Domarna kan överklagas till Högsta förvaltningsdomstolen.