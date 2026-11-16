Okänd hedgefond betalar mer skatt än HSBC och Barclays – nära 15 miljarder kronor

Lämnade tillbaka kundernas pengar

Quadrature grundades 2010 av britterna Greg Skinner och Suneil Setiya. De hade tidigare arbetat tillsammans på den amerikanska hedgefondjätten DE Shaw i början av 1990-talet och under G-Research-grundaren Peter de Putron i början av 2000-talet.

Under flera år förvaltade fonden externt kapital. Men 2018 betalade grundarna tillbaka pengarna till investerarna, eftersom de oroade sig för att en allt större fond skulle pressa avkastningen. I dag förvaltar Quadrature enbart Skinners och Setiyas egna förmögenheter.

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Fonden är specialiserad på så kallad statistisk arbitrage med medelhög frekvens. Maskininlärning används på stora mängder data för att förutsäga prisrörelser över timmar och dagar. Det är samma våg av AI-drivna hedgefonder som lockat stora pengar på senare år.

Quadrature ingår tillsammans med Qube och G-Research i en grupp Londonbaserade kvantfonder som utmanar New York-jättar som DE Shaw, Two Sigma och Renaissance Technologies. Enligt FT har tillgången till utexaminerade från Oxford, Cambridge och Imperial samt närheten till AI-labb som Googles DeepMind spelat stor roll. Det är en annan bild än för några år sedan, när London sågs tappa mark som hedgefondcentrum.

”Vi befinner oss förmodligen i Londonkvantens guldålder”, säger Quadratures vd Aidan Devane till FT.

”Bör betala sin skatt här”

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Vissa hedgefonder lägger upp verksamheten så att de betalar så lite skatt som möjligt i Storbritannien. Quadrature har enligt Devane valt en annan väg.

”Som entreprenörer som haft turen att växa upp och utbildas i Storbritannien, och som byggt sin verksamhet här, anser de att de bör betala sin skatt här”, säger han till FT.

Ändå har fondens och grundarnas skatteaffärer granskats hårt. Inför valet 2024 skänkte Quadrature 4 miljoner pund till Labour, vilket var den största enskilda donationen till partiet inför valet. Gåvan väckte frågor om varför koncernen bygger på bolag på Caymanöarna. Enligt Devane är Caymanbolagen ett arv från tiden med externa investerare, och de har beskattats som brittiska bolag sedan åtminstone 2019.

Uppmärksamheten har också riktats mot Setiyas köp av Providence House i Chelsea för 275 miljoner pund, ett av de dyraste bostadsköpen i brittisk historia. Affären gjordes som ett paketköp tillsammans med fem lägenheter, vilket enligt FT sänkte stämpelskatten med ungefär 18 miljoner pund. Skattetankesmedjan Tax Policy Associates beskriver upplägget som lagligt men som ett kryphål som borde täppas till.

Devane säger till FT att strukturen var det som låg på bordet vid affären och att rätt skatt betalades.

Vill handla med allt

Skinner och Setiya har gradvis klivit tillbaka från den dagliga ledningen och lämnat över till Devane. Hans mål är att använda Quadratures metoder på allt som går att handla elektroniskt. I dag ligger fokus främst på aktier, men fonden vill börja handla med alla typer av terminer, optioner och valutor.

För brittiska storbanker som Barclays är jämförelsen en påminnelse om hur mycket pengar som numera skapas utanför de traditionella finanshusen, av ett par hundra anställda.

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