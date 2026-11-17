Över 15 miljoner interna dokument visar hur Tysklands största bank gång på gång körde över sina egna kontrollfunktioner, både för Jeffrey Epstein och för ryska oligarker. Aktien rasade på tisdagsmorgonen.
Läcka: Deutsche Bank flaggade Epstein-pengar för miljarder
Granskningen Inside Deutsche Bank publicerades under tisdagsmorgonen. Den bygger på en läcka som beskrivs som den största samlingen interna bankdokument som någonsin hamnat hos journalister.
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Två visselblåsare, vars identitet är skyddad, förde ut materialet. De lämnade det till den indiske journalisten Josy Joseph och den sydafrikanska grävjournalisten Khadija Sharife. Över 200 reportrar på mer än 50 redaktioner har sedan gått igenom filerna i flera månader, bland dem Le Monde, Der Spiegel, New York Times och Financial Times.
Dubbelt så mycket som tidigare känt
Uppgifterna om Epstein väcker störst uppmärksamhet. Enligt Financial Times lämnade banken 2019 in rapporter till amerikanska myndigheter om misstänkta transaktioner. De gällde betalningar på sammanlagt 582 miljoner dollar till och från enheter kopplade till den dömde sexualbrottslingen.
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Det är mer än dubbelt så mycket som tidigare varit känt. Den amerikanske senatorn Ron Wyden har tidigare pekat på att banken inte i tid rapporterade misstänkta Epstein-transaktioner för drygt 250 miljoner dollar, skriver Financial Mail.
En misstänkt transaktion är dock inte ett bevis på penningtvätt. Men siffrorna förstärker bilden av en bank som behöll en högriskkund i flera år. Epstein blev kund 2013, trots att han redan var dömd för sexualbrott. Banken har tidigare betalat totalt 225 miljoner dollar i böter och förlikningar för affärerna med honom. Nu medger banken återigen att det var ett misstag att ta in honom som kund.
Dagens PS har tidigare skrivit om hur Epstein-dokumenten från banken skakat de ultrarika.
”Goda och onda oligarker”
Den andra stora delen av läckan gäller Ryssland. Efter Krimannekteringen 2014 började banken sortera sina ryska kunder. En tidigare insider beskriver det som en uppdelning i ”goda och onda oligarker”. Dokumenten innehåller bland annat omfattande uppgifter om Oleg Deripaska och Roman Abramovitj. Abramovitjs advokater förnekar alla oegentligheter.
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Mönstret går igen i materialet. Compliance slår larm, ledningen diskuterar risken och affären blir av ändå. När banken i maj 2020 planerade att växa i vissa ryska affärer jämförde en specialist på ekonomisk brottslighet beslutet med att kasta hennes team framför ett tåg.
Ett exempel är ett gaskomplex som Linde byggde i Ust-Luga. Interna experter varnade för både brottsrisker och skadat anseende. Bankens chef för handelsfinansiering ville ändå ha affären och skrev att den var ”super important”. Den blev dyr. När projektet stoppades av sanktioner frös en rysk domstol tillgångar för 238,6 miljoner euro hos Deutsche Bank.
Sewing hamnar i blåsväder
Läckan drar också in vd Christian Sewing, som tog över 2018 och lovade en stabilare och ”lite tråkigare” bank. I ett e-mejl från tiden innan han blev vd klagade han på att kundkontrollerna knäckte bankens intäkter. Banken avvisar vad den kallar ”falska insinuationer” om hans inställning.
Dokumenten visar också att en anställd 2017 av misstag skickade finansiell information om 1 586 kunder till en extern mottagare. Tre av kontona ska ha tillhört Donald Trump. Ledningen kom fram till att Trump inte behövde informeras, och Sewing godkände hanteringen med ett ”Ok”.
Deutsche Bank har tidigare stått fast vid att stanna kvar i Ryssland.
Banken: ”En annan bank i dag”
I ett uttalande säger banken att frågorna ligger många år bakåt i tiden, i vissa fall upp till två decennier. Banken pekar på att den lagt sju miljarder euro på sina kontrollsystem mellan 2019 och 2025.
”Deutsche Bank är en annan bank i dag, skriver banken.
Investerarna verkar inte helt övertygade. Aktien föll 5,2 procent i den tidiga handeln i Frankfurt på tisdagen, enligt Reuters.