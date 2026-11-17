Granskningen Inside Deutsche Bank publicerades under tisdagsmorgonen. Den bygger på en läcka som beskrivs som den största samlingen interna bankdokument som någonsin hamnat hos journalister.

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Två visselblåsare, vars identitet är skyddad, förde ut materialet. De lämnade det till den indiske journalisten Josy Joseph och den sydafrikanska grävjournalisten Khadija Sharife. Över 200 reportrar på mer än 50 redaktioner har sedan gått igenom filerna i flera månader, bland dem Le Monde, Der Spiegel, New York Times och Financial Times.

Dubbelt så mycket som tidigare känt

Uppgifterna om Epstein väcker störst uppmärksamhet. Enligt Financial Times lämnade banken 2019 in rapporter till amerikanska myndigheter om misstänkta transaktioner. De gällde betalningar på sammanlagt 582 miljoner dollar till och från enheter kopplade till den dömde sexualbrottslingen.

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Det är mer än dubbelt så mycket som tidigare varit känt. Den amerikanske senatorn Ron Wyden har tidigare pekat på att banken inte i tid rapporterade misstänkta Epstein-transaktioner för drygt 250 miljoner dollar, skriver Financial Mail.

En misstänkt transaktion är dock inte ett bevis på penningtvätt. Men siffrorna förstärker bilden av en bank som behöll en högriskkund i flera år. Epstein blev kund 2013, trots att han redan var dömd för sexualbrott. Banken har tidigare betalat totalt 225 miljoner dollar i böter och förlikningar för affärerna med honom. Nu medger banken återigen att det var ett misstag att ta in honom som kund.

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Dagens PS har tidigare skrivit om hur Epstein-dokumenten från banken skakat de ultrarika.