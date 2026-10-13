IMF: Belånad AI-boom hotar världens marknader

Finansmarknaderna har stått emot väl sedan i våras, men riskerna för den finansiella stabiliteten är fortsatt förhöjda. Det skriver Internationella valutafonden, IMF, i sin halvårsvisa stabilitetsrapport, som presenteras under fondens årsmöte i Bangkok.

Fonden varnar för att marknaderna invaggas i en falsk trygghet, rapporterar Reuters.

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IMF lyfter fram tre risker som kan utlösa en snabb åtstramning av de finansiella förhållandena: en AI-driven börskorrektion, en kraftig uppgång i statsobligationsräntorna och omfattande cyberattacker. Var för sig hotar de inte nödvändigtvis stabiliteten. De kan dock bli systemiska om sårbarheter i det finansiella systemet förstärker dem.

Skulderna växer i AI-sektorn

AI-investeringarna har hittills vägt upp mycket av effekterna från kriget i Mellanöstern och den politiska osäkerheten. IMF ser dock allt fler tecken på två saker. AI-kapacitet kan visa sig kräva mindre investeringar än väntat, och de ekonomiska vinsterna kan bli mindre än väntat.

Om farten avtar kan den växande belåningen förvärra smällen. Hyperscalers, alltså de stora moln- och datacenteroperatörerna, står i dag för 10 procent av den globala utgivningen av obligationer med investment grade-status. 2024 var andelen mindre än 1 procent. Samtidigt minskar deras fria kassaflöden snabbt.

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Även investerarna lånar mer. Sedan 2024 har hedgefondernas bruttopositioner i aktier och aktiebelåningen vuxit från 10 till omkring 15 procent av de avancerade ekonomiernas BNP. Andelen enskilda aktier i hävstångsfonder har ökat från 16 till 28 procent, eftersom småsparare använt fonderna för att få belånad exponering mot AI-aktier.