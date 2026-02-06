06 feb. 2026

Realtid
Bybit

En ny standard

Realtid.se
Bank & Fintech

Investmentbanken levererar bästa kvartalet någonsin

DNB Carnegie kan se tillbaka på ett framgångsrikt 2025.(Foto: Fredrik Sandberg/Scanpix/TT)
Johan Colliander
Johan Colliander
Uppdaterad: 06 feb. 2026Publicerad: 06 feb. 2026

DNB Carnegie avslutar 2025 med sitt starkaste kvartal någonsin, drivet av rekordintäkter inom råvaror och hög aktivitet på börsintroduktionsmarknaden.

För helåret 2025 uppgick DNB Carnegies omsättning till 11,96 miljarder norska kronor, en ökning från 10,11 miljarder kronor året innan,

”När det gäller intäkterna var detta ett mycket bra kvartal. Även om jämförelsetalen från förra året var starka har vi vuxit”, säger Alexander Opstad, chef för DNB Carnegie, till Finanswatch.

Det enda området som visade svaghet var handelsintäkterna. Enligt Opstad beror detta på ett ovanligt starkt fjärde kvartal för handeln 2024.

”Det är mer en återspegling av hur bra förra året var för handeln än en svaghet på marknaden nu”.

Råvaror gav rekordintäkter

Inom råvaror uppnådde banken rekordintäkter under kvartalet.

”Vi hade rekordintäkter från råvaror under detta kvartal. Detta drevs av hög efterfrågan på säkring, särskilt inom el”, säger Opstad till Finanswatch.

Han förklarar att det handlar om företag som säkrar sin exponering, såsom producenter och konsumenter av energi, olja, lax och el.

Även aktieverksamheten hade ett starkt kvartal. Proformaintäkterna ökade med 44 procent jämfört med fjärde kvartalet föregående år, drivet av hög aktivitet inom börsintroduktioner.

”Det vi ser tydligast är börsintroduktionsmarknaden. Det var många stora börsnoteringar i Sverige och Norden förra året, varav flera ägde rum under fjärde kvartalet”, säger Opstad.

Bland de största transaktionerna fanns börsintroduktionen av Verisure, den största i Europa på tre år och den största i Sverige på 25 år.

Historisk rankning från Prospera

De starka resultaten bekräftas av Prosperas årliga företagsfinansranking, där DNB Carnegie uppnådde första plats i samtliga nordiska länder.

Banken toppade rankingen i både M&A och kapitalanskaffning (ECM) i Danmark, Finland, Norge och Sverige.

Ingen bank har tidigare lyckats ta hem alla topplaceringar samtidigt i undersökningens historia.

Enat gränsöverskridande team

Undersökningen baseras på djupintervjuer med cirka 220 kunder i Norden och visar att DNB Carnegie fick det högsta totala betyget bland alla banker samt den starkaste prestationen av någon rådgivare under de senaste fem åren.

”Att bli rankad som nummer ett i alla fyra nordiska länder kräver ett enat gränsöverskridande team med en gemensam ambition att alltid leverera kvalitet till våra kunder”, säger Johan Flintull, global co-chef för investment banking på DNB Carnegie, i en kommentar.

Föregående vecka rankades DNB Carnegie också som nummer ett totalt i Prospera Nordic Domestic Equity, med förstaplatser i Sverige, Norge och Finland.

BankDNB CarnegieInvestmentbank
