Investmentbanken levererar bästa kvartalet någonsin

För helåret 2025 uppgick DNB Carnegies omsättning till 11,96 miljarder norska kronor, en ökning från 10,11 miljarder kronor året innan,

”När det gäller intäkterna var detta ett mycket bra kvartal. Även om jämförelsetalen från förra året var starka har vi vuxit”, säger Alexander Opstad, chef för DNB Carnegie, till Finanswatch.

Missa inte: Chefsekonom: Ljus prognos för Sverige trots omvärldsläget. Realtid

Det enda området som visade svaghet var handelsintäkterna. Enligt Opstad beror detta på ett ovanligt starkt fjärde kvartal för handeln 2024.

”Det är mer en återspegling av hur bra förra året var för handeln än en svaghet på marknaden nu”.

Råvaror gav rekordintäkter

Inom råvaror uppnådde banken rekordintäkter under kvartalet.

”Vi hade rekordintäkter från råvaror under detta kvartal. Detta drevs av hög efterfrågan på säkring, särskilt inom el”, säger Opstad till Finanswatch.

ANNONS

Han förklarar att det handlar om företag som säkrar sin exponering, såsom producenter och konsumenter av energi, olja, lax och el.

Missa inte: Han förklarar det ovanliga: Varför investerare flyr – och rusar. Realtid

Även aktieverksamheten hade ett starkt kvartal. Proformaintäkterna ökade med 44 procent jämfört med fjärde kvartalet föregående år, drivet av hög aktivitet inom börsintroduktioner.

”Det vi ser tydligast är börsintroduktionsmarknaden. Det var många stora börsnoteringar i Sverige och Norden förra året, varav flera ägde rum under fjärde kvartalet”, säger Opstad.

Läs även: Svenska aktien som lockar Carnegie-förvaltaren. Dagens PS

Bland de största transaktionerna fanns börsintroduktionen av Verisure, den största i Europa på tre år och den största i Sverige på 25 år.