Hovrätten fastställer dom mot tidigare landshövding

De fyra männen bildade bolaget när de läste på Handelshögskolan för nästan 30 år sedan. Sedan dess har de suttit i dess styrelse.

Sedan millennieskiftet har bolaget inte haft någon verksamhet. Ändå har årsredovisningen lämnats in för sent vid flera tillfällen.

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Elva månader sena

Inlämningen för räkenskapsåret 2022–2023 dröjde drygt elva månader.



Tingsrätten slog i våras fast att männen – däribland en tidigare landshövding – varit fullt medvetna om bokföringsskyldigheten med tanke på deras utbildning och yrkesbakgrund.



Domstolen bedömde att förseningen berodde på andra prioriteringar och att gärningen begicks med uppsåt. Eftersom bolaget även tidigare haft sena inlämningar ansågs brottet inte vara ringa.

Fastställer tingsrättens dom

Svea hovrätt instämmer nu i tingsrättens bedömning och fastställer domen skriver Dagens Juridik. Påföljden blir villkorlig dom och 40 dagsböter.

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