AI ska hjälpa bankerna att sänka kostnaderna. Men när AI-agenter börjar flytta kundernas pengar i jakt på den bästa räntan hotas en av bankernas viktigaste finansieringskällor.
AI kan ge bankkunden makt över sparräntan
Bankerna investerar stort i AI för att automatisera arbetsuppgifter, kapa kostnader och öka intäkterna.
Bank of America räknar med omkring 800 miljoner dollar i årliga kostnadsbesparingar och ökade intäkter från generativ AI. Société Générale har identifierat besparingar på upp till 600 miljoner euro, medan Commerzbank räknar med AI-effekter på 500 miljoner euro om året till 2030.
Men samma teknik kan också göra det enklare för kunderna att flytta sina pengar – och därmed göra bankernas billiga inlåning dyrare.
Läs också: Fondprofilen ersatte sig själv med AI. Realtid
Kunden får en egen ekonomichef
I dag krävs det tid och engagemang från kunden för att hitta den bästa räntan. Att jämföra banker och flytta pengar mellan konton tar tid. Men snart kan en AI-agent ta över jobbet.
Agenten kan hålla koll på att det finns tillräckligt mycket pengar kvar på transaktionskontot för att betala räkningarna och samtidigt flytta överskottet till det konto som ger bäst ränta.
För kunden kan det innebära högre avkastning utan att behöva lägga tid på att bevaka marknaden.
Läs också: AI-experten: ”Vi kastar bort hundratals miljarder på AI”. Realtid
Bankernas billiga pengar står på spel
Detta är problematiskt för bankerna.
Kundernas insättningar är en viktig och billig finansieringskälla. Ju lägre ränta banken behöver betala på pengarna, desto bättre blir kalkylen.
Om en AI-agent jobbar för kunden och ständigt letar efter högre ränta blir kundernas pengar betydligt svårare för banken att behålla.
Banken kan då behöva höja räntan för att hålla kvar pengarna – eller acceptera att de flyttar till en konkurrent.
AI kan ge kunderna övertag
Reuters pekar på att skillnaden mellan vad banker betalar på insättningar och vad andra aktörer erbjuder redan är betydande på den amerikanska marknaden.
Där uppges banker i genomsnitt betala omkring 0,1 procent på transaktionskonton och 0,4 procent på sparkonton, medan fintechbolag kan erbjuda räntor på omkring 3–5 procent.
I dag krävs det en aktiv kund för att utnyttja skillnaden.
Med med en AI-agent kan spararna optimera räntan och också pressa bankerna att höja räntorna.
Läs också: Svenskarnas AI-användning ökar. Realtid
Det finns en hake
Högsta räntan är inte alltid samma sak som bästa villkor.
En AI-agent måste också kunna väga in insättningsgaranti, avgifter, uttagsvillkor, bindningstider och andra risker. Annars kan jakten på några extra räntepunkter leda till beslut som kunden inte hade valt själv.
För att bankernas skräckscenario ska bli verklighet måste kunden våga lita på att AI-agenten tar hänsyn till fler faktorer än den högsta räntan. Det är ett stort steg från att låta AI ge råd till att låta den fatta beslut om riktiga pengar
Missa inte: Investerare har börjat kräva rabatt på AI-obligationer – är festen över? Realtid