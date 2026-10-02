AI kan ge bankkunden makt över sparräntan

Bankerna investerar stort i AI för att automatisera arbetsuppgifter, kapa kostnader och öka intäkterna.

Bank of America räknar med omkring 800 miljoner dollar i årliga kostnadsbesparingar och ökade intäkter från generativ AI. Société Générale har identifierat besparingar på upp till 600 miljoner euro, medan Commerzbank räknar med AI-effekter på 500 miljoner euro om året till 2030.

Men samma teknik kan också göra det enklare för kunderna att flytta sina pengar – och därmed göra bankernas billiga inlåning dyrare.



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Kunden får en egen ekonomichef

I dag krävs det tid och engagemang från kunden för att hitta den bästa räntan. Att jämföra banker och flytta pengar mellan konton tar tid. Men snart kan en AI-agent ta över jobbet.

Agenten kan hålla koll på att det finns tillräckligt mycket pengar kvar på transaktionskontot för att betala räkningarna och samtidigt flytta överskottet till det konto som ger bäst ränta.

För kunden kan det innebära högre avkastning utan att behöva lägga tid på att bevaka marknaden.



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