Det är domstolen vid finanscentret Abu Dhabi Global Market, ADGM, som har utfärdat beslutet, uppger Binance enligt The Block.

Frysningsbeslutet gäller de okända personer som Binance anklagar för attacken den 29 oktober. Det har utfärdats av domaren William Stone. Domstolen har också meddelat interimistiska beslut om vissa stulna tillgångar och beslutat att tillgångar ska lämnas över till Binance.

Läs även: Jobbdator kapades av hackare – nu är 62 miljarder kronor borta. Realtid

Binances advokater har hittat omkring 26 000 plånboksadresser där stulna tillgångar finns. Listan ska uppdateras i takt med att pengarna flyttas. Enligt Binance kan besluten delges direkt på blockkedjan.

18 bolag måste behålla frysningen

Domstolen har beordrat 18 kryptobolag att behålla frysningen tills vidare, skriver Reuters. Bland dem finns Circle, som ger ut stablecoinet USDC, och World Liberty Financial, som ger ut USD1 och har kopplingar till familjen Trump. Bolagen får inte låna ut, växla eller blanda de frysta tokens med andra tillgångar. Domstolen betonar att inget av bolagen anklagas för brott.

Circle och Tether uppgav redan dagarna efter attacken att de frös sina valutor på Binance. Tether finns däremot inte med i det nya beslutet. Bolaget har tidigare uppgett att det har fryst 1,5 miljarder dollar och att det tillsammans med Binance ska ge ut motsvarande tokens på nytt.

Missa inte: Binance stoppar alla uttag efter rekordstor kryptostöld – så påverkas svenska sparare. Dagens PS

ANNONS

Enligt Binance kräver vissa utgivare, börser och andra partner ett domstolsbeslut innan de släpper frysta pengar.

”Det är ett av, om inte det, största offentligt kända frysningsbeslut som någonsin meddelats”, säger M. Kendall Day, partner på advokatbyrån Gibson Dunn som företräder Binance, till The Block.

Binances biträdande chefsjurist Dugan Bliss säger till Reuters att bolaget kommer att fortsätta använda alla lagliga verktyg för att spåra, frysa och få tillbaka de stulna tillgångarna.