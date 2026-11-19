Efter stölden av kryptotillgångar värda omkring 6,3 miljarder dollar från Binance har en domstol i Abu Dhabi utfärdat ett världsomspännande frysningsbeslut på upp till 6,5 miljarder dollar. Binance uppger att bolaget spårat omkring 26 000 plånboksadresser. Beslutet berör även externa kryptobolag, som inte anklagas för brott.
Domstol fryser miljarder efter historiens största kryptokupp
Det är domstolen vid finanscentret Abu Dhabi Global Market, ADGM, som har utfärdat beslutet, uppger Binance enligt The Block.
Frysningsbeslutet gäller de okända personer som Binance anklagar för attacken den 29 oktober. Det har utfärdats av domaren William Stone. Domstolen har också meddelat interimistiska beslut om vissa stulna tillgångar och beslutat att tillgångar ska lämnas över till Binance.
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Binances advokater har hittat omkring 26 000 plånboksadresser där stulna tillgångar finns. Listan ska uppdateras i takt med att pengarna flyttas. Enligt Binance kan besluten delges direkt på blockkedjan.
18 bolag måste behålla frysningen
Domstolen har beordrat 18 kryptobolag att behålla frysningen tills vidare, skriver Reuters. Bland dem finns Circle, som ger ut stablecoinet USDC, och World Liberty Financial, som ger ut USD1 och har kopplingar till familjen Trump. Bolagen får inte låna ut, växla eller blanda de frysta tokens med andra tillgångar. Domstolen betonar att inget av bolagen anklagas för brott.
Circle och Tether uppgav redan dagarna efter attacken att de frös sina valutor på Binance. Tether finns däremot inte med i det nya beslutet. Bolaget har tidigare uppgett att det har fryst 1,5 miljarder dollar och att det tillsammans med Binance ska ge ut motsvarande tokens på nytt.
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Enligt Binance kräver vissa utgivare, börser och andra partner ett domstolsbeslut innan de släpper frysta pengar.
”Det är ett av, om inte det, största offentligt kända frysningsbeslut som någonsin meddelats”, säger M. Kendall Day, partner på advokatbyrån Gibson Dunn som företräder Binance, till The Block.
Binances biträdande chefsjurist Dugan Bliss säger till Reuters att bolaget kommer att fortsätta använda alla lagliga verktyg för att spåra, frysa och få tillbaka de stulna tillgångarna.
Miljarder kan inte frysas
Binance har tidigare uppgett att omkring 2,85 miljarder dollar har frysts eller fångats upp. En stor del av bytet är dock utom räckhåll. Tom Robinson, medgrundare av blockkedjeanalysföretaget Elliptic, uppskattade i början av november att omkring 3,3 miljarder dollar fanns kvar i bitcoin, ether och XRP. Där finns ingen utgivare som kan frysa tillgångarna.
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Enligt Robinson går frysta stablecoins tekniskt sett att ge ut på nytt till Binance. Utgivarna vill dock ha en tydlig rättslig grund först, och det kan ta veckor eller månader, säger han till The Block.
FBI pekar ut Nordkorea
Attacken upptäcktes natten till den 30 oktober. Enligt Binances första utredning hade en anställds arbetsdator kapats, vilket gav angriparna möjlighet att göra obehöriga uttag. Binance stoppade uttagen tillfälligt och lovade att täcka kundernas förluster.
Den 31 oktober pekade FBI ut Nordkorea som ansvarigt för stölden. Myndigheten kopplar attacken till TraderTraitor, en hackergrupp som också kallas Lazarus. Enligt FBI ligger samma grupp bakom stölden på 1,5 miljarder dollar från kryptobörsen Bybit 2025, som tidigare var den största kryptostölden som registrerats. FBI har också sett att de stulna medlen främst växlas till ether.
Binance uppger att bolaget har tagit hela den ekonomiska smällen och ersatt kunderna. Ändå anser bolaget att det är skyldigt att jaga de stulna tillgångarna och hjälpa polisen.
Den 1 december hålls en ny förhandling i domstolen i Abu Dhabi. Där avgörs om frysningen ska gälla även i fortsättningen och på vilka villkor.