ECB pekar på att den stora utbyggnaden av AI-infrastruktur i ökande utsträckning finansieras med lån och obligationer. En korrigering i teknikvärderingarna skulle därför kunna spridas även till kreditmarknaden.
ECB varnar för ny kreditrisk – teknikjättarnas skuldberg växer
AI-boomen är inte längre bara en fråga för aktiemarknaden. I sin halvårsvisa rapport om finansiell stabilitet, Financial Stability Review, konstaterar Europeiska centralbanken att investeringarna i datacenter och annan AI-infrastruktur i allt högre grad betalas med lånade pengar.
Läs även: Fed: AI största hotet mot ekonomin – så drabbar det din pension. E55
Om stämningen vänder kan förlusterna därmed spridas från aktiemarknaden till obligationsmarknaden, skriver ECB i ett pressmeddelande.
”Riskerna för den finansiella stabiliteten i euroområdet är fortsatt förhöjda”, säger ECB:s vice ordförande Boris Vujčić.
Enligt ECB vilar dagens värderingar på mycket högt ställda vinstförväntningar. De kan komma på skam om finansieringen blir svårare eller om billigare AI-modeller utmanar dagens marknadsledare.
Paralleller till it-bubblan
I rapporten jämför ECB den snabba övergången till lånefinansiering med både it-bubblan och den amerikanska bolånebubblan i början av 2000-talet. Det gör även Euronews i sin rapportering. Centralbanken går dock inte så långt att den kallar AI en bubbla.
Missa inte: Festen slut enligt ECB – AI-jättarnas dolda åtaganden på 40 biljoner kronor. Dagens PS
För de flesta hyperscalers blev det fria kassaflödet negativt i år, när investeringarna i AI-infrastruktur översteg kassaflödet från rörelsen. Bolagen vänder sig därför allt mer till externa finansiärer. Bara på den amerikanska marknaden har de i år emitterat obligationer för över 200 miljarder dollar. Därmed konkurrerar de nu med finansbolagen om att vara de största emittenterna.
ECB uppskattar att techjättarna vid utgången av andra kvartalet hade åtaganden utanför balansräkningen på över 4 000 miljarder dollar. Det är betydligt mer än skulderna i balansräkningarna. Chiptillverkarna finansierar dessutom ofta de kunder som köper deras chip.
Skulder som överlever chipen
ECB pekar också på en obalans i löptiderna. Skulderna löper längre än den ekonomiska livslängden för en stor del av det de finansierar, särskilt avancerade chip.
Bolagen lånar allt mer i euro. I ett blogginlägg i augusti uppgav ECB att hyperscalers hade omkring 40 miljarder euro i utestående euroobligationer. I dag står de för nästan 8 procent av euroobligationerna med investment grade-betyg och mer än tio år kvar till förfall. Tidigare i veckan publicerade ECB ett förhandskapitel om just detta, skriver Nyhetsbyrån Direkt.
Läs även: IMF: Belånad AI-boom hotar världens marknader. Realtid
Kreditspreadarna på bolagens obligationer har dessutom vidgats jämfört med andra bolag med samma kreditbetyg, särskilt för de längre löptiderna. Enligt ECB kan det tyda på att marknaden anser att kreditvärderingsinstituten är för generösa. Realtid har tidigare rapporterat att investerarna har börjat kräva högre ränta för AI-bolagens obligationer.
Noteringar på dotcom-nivå
ECB pekar också på vågen av börsnoteringar. I förhållande till USA:s BNP är intäkterna från amerikanska börsintroduktioner på väg att överträffa toppen från it-eran. Historiskt har sådana vågor ofta sammanfallit med börstoppar. ECB:s personal uppskattar att omkring 212 miljarder dollar tas in i år, jämfört med cirka 44 miljarder dollar 2025. Spacex notering i juni gick i täten, och enligt Euronews ska Anthropic börja handlas på Nasdaq på torsdagen.
Centralbanken varnar för att stora noteringar kan flytta ”okvantifierad risk” till mindre informerade köpare, däribland privatsparare.
Fonderna är sårbara
Bankerna bedöms stå väl rustade, och andelen problemlån låg i september på rekordlåga 2,2 procent. Sårbarheterna finns i stället utanför banksektorn, hos investeringsfonder och hedgefonder.
Amerikanska tech- och AI-bolag utgör nu mellan 16 och 26 procent av aktieinnehaven hos icke-banker i euroområdet, och fonderna har även börjat köpa AI-bolagens obligationer. I juli var den amerikanska hedgefonden Situational Awareness nära att kollapsa. Fondens förvaltade kapital sjönk från omkring 45 till 10 miljarder dollar när belånade AI-satsningar slog fel.
Samtidigt blir bankerna allt mer beroende av finansiering från icke-banker, vilket enligt ECB gör att stress i fondsektorn kan spridas vidare. Även svenska sparare är exponerade. Premiepensionsfonderna äger AI-aktier för 228 miljarder kronor, har Dagens PS rapporterat.
Statsskulderna oroar
Den andra stora risken gäller statsfinanserna. Höga skulder, växande lånebehov och fler belånade och nyhetskänsliga obligationsinvesterare ökar risken för snabba omprisningar. Enligt Euronews steg Frankrikes tioåriga ränta över 5 procent i oktober, för första gången sedan 2002.
”Finanspolitisk konsolidering är sedan länge påkallad”, skriver ECB.
Vujčić lyfte fram AI och statsskulderna redan i ett tal i Frankfurt i måndags, som Realtid rapporterade om.