AI-boomen är inte längre bara en fråga för aktiemarknaden. I sin halvårsvisa rapport om finansiell stabilitet, Financial Stability Review, konstaterar Europeiska centralbanken att investeringarna i datacenter och annan AI-infrastruktur i allt högre grad betalas med lånade pengar.

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Om stämningen vänder kan förlusterna därmed spridas från aktiemarknaden till obligationsmarknaden, skriver ECB i ett pressmeddelande.

”Riskerna för den finansiella stabiliteten i euroområdet är fortsatt förhöjda”, säger ECB:s vice ordförande Boris Vujčić.

Enligt ECB vilar dagens värderingar på mycket högt ställda vinstförväntningar. De kan komma på skam om finansieringen blir svårare eller om billigare AI-modeller utmanar dagens marknadsledare.

Paralleller till it-bubblan

I rapporten jämför ECB den snabba övergången till lånefinansiering med både it-bubblan och den amerikanska bolånebubblan i början av 2000-talet. Det gör även Euronews i sin rapportering. Centralbanken går dock inte så långt att den kallar AI en bubbla.

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För de flesta hyperscalers blev det fria kassaflödet negativt i år, när investeringarna i AI-infrastruktur översteg kassaflödet från rörelsen. Bolagen vänder sig därför allt mer till externa finansiärer. Bara på den amerikanska marknaden har de i år emitterat obligationer för över 200 miljarder dollar. Därmed konkurrerar de nu med finansbolagen om att vara de största emittenterna.

ECB uppskattar att techjättarna vid utgången av andra kvartalet hade åtaganden utanför balansräkningen på över 4 000 miljarder dollar. Det är betydligt mer än skulderna i balansräkningarna. Chiptillverkarna finansierar dessutom ofta de kunder som köper deras chip.