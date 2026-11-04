Bank utsatt för hackerattack – tjuvar kan ha stulit miljardbelopp

Den franska banken Crédit Mutuel Arkéa har utsatts för en cyberattack som möjliggjort felaktiga transaktioner.

Banken uppger att attacken nu är under kontroll och försäkrar att inga kunder kommer att drabbas av ekonomiska förluster.

Banken, som har sitt huvudkontor i Bretagne i västra Frankrike, meddelade på onsdagen att dess säkerhetsteam upptäckt intrånget.

Ska ha stulit 1,3 miljarder

Som en omedelbar åtgärd har vissa transaktioner tillfälligt stoppats för att skydda verksamheten och förhindra ytterligare överföringar.

Enligt den regionala tidningen Le Télégramme ska motsvarande 118 miljoner euro, omkring 1,3 miljarder kronor, ha stulits i samband med attacken. Banken har inte bekräftat uppgiften.

Till den franska tidningen Le Parisien uppgav banken däremot att delar av pengarna har frysts och att den totala omfattningen av de ekonomiska förlusterna fortfarande utreds.

Bedrägeriet blev först offentligt genom ZachXBT, en oberoende utredare som specialiserat sig på att spåra transaktioner med kryptovalutor.

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Enligt uppgifter från nyhetsbyrån AFP ska de stulna tillgångarna ha förts vidare genom flera konton på olika kryptovalutabörser.

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