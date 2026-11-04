1,3 miljarder kronor. Så mycket ska vara borta i en hackerattack mot en fransk bank, enligt uppgifter i landets medier.
Bank utsatt för hackerattack – tjuvar kan ha stulit miljardbelopp
Den franska banken Crédit Mutuel Arkéa har utsatts för en cyberattack som möjliggjort felaktiga transaktioner.
Banken uppger att attacken nu är under kontroll och försäkrar att inga kunder kommer att drabbas av ekonomiska förluster.
Banken, som har sitt huvudkontor i Bretagne i västra Frankrike, meddelade på onsdagen att dess säkerhetsteam upptäckt intrånget.
Ska ha stulit 1,3 miljarder
Som en omedelbar åtgärd har vissa transaktioner tillfälligt stoppats för att skydda verksamheten och förhindra ytterligare överföringar.
Enligt den regionala tidningen Le Télégramme ska motsvarande 118 miljoner euro, omkring 1,3 miljarder kronor, ha stulits i samband med attacken. Banken har inte bekräftat uppgiften.
Till den franska tidningen Le Parisien uppgav banken däremot att delar av pengarna har frysts och att den totala omfattningen av de ekonomiska förlusterna fortfarande utreds.
Bedrägeriet blev först offentligt genom ZachXBT, en oberoende utredare som specialiserat sig på att spåra transaktioner med kryptovalutor.
Enligt uppgifter från nyhetsbyrån AFP ska de stulna tillgångarna ha förts vidare genom flera konton på olika kryptovalutabörser.
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Kan vara svårt att spåra
Det kan försvåra möjligheterna att spåra pengarna och identifiera de ansvariga bakom attacken, skriver Euronews.
Crédit Mutuel Arkéa har inte redogjort för hur intrånget gick till eller pekat ut någon misstänkt aktör. Banken har inte heller offentliggjort några närmare detaljer om vilka system eller transaktioner som påverkats.
Ledningen uppger att de tillfälligt stoppade transaktionerna ska återupptas inom kort, efter att de sista säkerhetskontrollerna och skyddsåtgärderna har genomförts.
Banken betonar samtidigt att kundernas tillgångar är skyddade och att ingen kund ska behöva bära de ekonomiska konsekvenserna av bedrägeriet.
Attacken kommer i ett läge där finansiella institutioner i allt högre grad utsätts för avancerade cyberangrepp och bedrägerier med koppling till kryptovalutor, som i den färska jätteattacken mot Binance.
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