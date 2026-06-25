Vem blir den som tar över efter Jamie Dimon? Två nya namn har dykt upp i diskussionen, varav en tros ligga snäppet före.
Han kan bli JP Morgans nya vd – befordras till ny roll
JP Morgans vd Jamie Dimon är en av de kändaste rösterna i det amerikanska näringslivet och har en följarskara som går bortom enbart finansexperterna.
Nu är racet i full gång om vem som ska efterträda honom. Med en omfattande rockad i koncernledningen pekar bolaget ut de två främsta kandidaterna.
Det handlar om Doug Petno och Troy Rohrbaugh som nu är nya vice-presidenter.
Lämnar banken efter beskedet
Dessutom får de ansvaret för JP Morgans två största affärsområden och tilldelas aktiebaserade bonusar på 30 miljoner dollar vardera för att stanna kvar till 2028, skriver Wall Street Journal.
Samtidigt lämnar Marianne Lake, som i dag leder konsumentdelen.
Hon har under flera år pekats ut som en av huvudkandidaterna att ta över efter Dimon, men uppges ha beslutat sig för att lämna banken när det stod klart att hon inte längre var aktuell för vd-posten.
Förändringarna ses som ett avgörande steg i JP Morgans långsiktiga successionsplan.
Enligt uppgifter väntas Jamie Dimon, som fyllt 70 år, sitta kvar som vd i omkring tre år till innan styrelsen utser hans efterträdare. Därefter planerar han att fortsätta som styrelseordförande.
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Rohrbaugh ligger i förarsätet
Rohrbaugh lämnar investeringsbanken för att ta över konsumentverksamheten, vilket ger honom erfarenhet från bankens två största affärsområden.
Petno blir samtidigt ensam chef för den sammanslagna affärs- och investeringsbanken.
Enligt personer med insyn ses Rohrbaugh nu som den främsta kandidaten att ta över som vd, medan Petno väntas utmana om posten under de kommande åren innan styrelsen fattar sitt slutliga beslut.
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Har roterat de högsta cheferna
Även Jennifer Piepszak och Mary Erdoes tilldelas aktiebaserade bonusar på 20 miljoner dollar vardera, men betraktas inte längre som sannolika efterträdare till Dimon.
Jamie Dimon har lett JP Morgan i 20 år och byggt upp banken till en av världens mest inflytelserika finanskoncerner.
Under sin tid som vd har han regelbundet roterat toppchefer mellan olika verksamheter för att ge potentiella efterträdare bred erfarenhet inför det kommande ledarskiftet.
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