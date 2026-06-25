Han kan bli JP Morgans nya vd – befordras till ny roll

JP Morgans vd Jamie Dimon är en av de kändaste rösterna i det amerikanska näringslivet och har en följarskara som går bortom enbart finansexperterna.

Nu är racet i full gång om vem som ska efterträda honom. Med en omfattande rockad i koncernledningen pekar bolaget ut de två främsta kandidaterna.

Det handlar om Doug Petno och Troy Rohrbaugh som nu är nya vice-presidenter.

Lämnar banken efter beskedet

Dessutom får de ansvaret för JP Morgans två största affärsområden och tilldelas aktiebaserade bonusar på 30 miljoner dollar vardera för att stanna kvar till 2028, skriver Wall Street Journal.

Samtidigt lämnar Marianne Lake, som i dag leder konsumentdelen.

Hon har under flera år pekats ut som en av huvudkandidaterna att ta över efter Dimon, men uppges ha beslutat sig för att lämna banken när det stod klart att hon inte längre var aktuell för vd-posten.

Förändringarna ses som ett avgörande steg i JP Morgans långsiktiga successionsplan.

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Enligt uppgifter väntas Jamie Dimon, som fyllt 70 år, sitta kvar som vd i omkring tre år till innan styrelsen utser hans efterträdare. Därefter planerar han att fortsätta som styrelseordförande.

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