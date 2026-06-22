Banksektorn får ett nytt styrkebesked

SEB analytiker höjer riktkursen för Handelsbanken till 125 kronor från tidigare 120 kronor. Även Barclays och Goldman Sachs justerar upp sina riktkurser för banken, till 118 respektive 134 kronor.

Samtidigt ligger rekommendationerna kvar på oförändrade nivåer.



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Swedbank lyfts i nya analyser

Även Swedbank får, enligt Placera, höjda riktkurser från flera analyshus. Barclays höjer sin riktkurs till 313 kronor från 303 kronor, medan Goldman Sachs justerar upp sin riktkurs till 340 kronor från 315 kronor.

Trots höjningarna behåller analyshusen sina tidigare rekommendationer.

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Uppjusteringar av riktkurser även i Norden

Utanför Sverige höjer UBS sin riktkurs för Danske Bank till 388 danska kronor från 386 kronor och upprepar sin köprekommendation.

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UBS höjer även riktkursen för norska DNB till 274 norska kronor från 271 kronor, men behåller sin säljrekommendation.

Måndagens analyser visar att flera analytiker ser ett högre värde i banksektorn än tidigare. Samtidigt visar de oförändrade rekommendationerna att bilden av sektorns framtida utveckling fortfarande är delad.

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