Alan Greenspan död – Fed-chefen som präglade världsekonomin

Alan Greenspan var ordförande för Federal Reserve mellan 1987 och 2006 och utsågs av fyra amerikanska presidenter.



Han tog över mitt under börsoron efter kraschen 1987 och kom senare att leda centralbanken genom både högkonjunkturer, lågkonjunkturer och den växande IT-ekonomin.

Hans försiktiga men samtidigt marknadsvänliga syn på penningpolitik gav honom smeknamnet ”The Maestro”.



Under hans tid blev Fed en ännu viktigare aktör för globala finansmarknader, där räntebeslut i Washington fick stora effekter på aktier, valutor och råvaror världen över.

Ett omdiskuterat eftermäle

CNBC beskriver hur Greenspan länge hyllades för att ha lett USA genom en period av stark ekonomisk stabilitet. Samtidigt har ekonomer i efterhand ifrågasatt delar av hans politik efter finanskrisen 2008.



Kritiker menade att de låga räntorna och de generösa kreditvillkoren under perioden bidrog till att bygga upp risker i ekonomin.

Trots den fortsatta debatten kring hans eftermäle formade Greenspan den moderna centralbankspolitiken. Hans räntebeslut och ekonomiska vägval påverkade inte bara USA, utan fick konsekvenser för finansmarknader världen över.

Läs också: Nominerade efterträdaren: Fed ska vara oberoende – Realtid