Italienska UniCredit har byggt en AI-plattform som gör vissa moment i företagsaffärer 99,7 procent snabbare. Det gör att storbanken kan tjäna pengar på affärer som tidigare var för små för att löna sig.
AI gör 1 500 timmars bankjobb på fem timmar
Plattformen heter DealSync och matchar köpare och säljare när små och medelstora företag byter ägare. Enligt Financial News har den kortat vissa arbetsmoment i affärerna från 1 500 timmar till fem.
DealSync har hittills hittat 7 500 möjliga affärer. Elva har genomförts, och banken räknar med att nå 15 före årsskiftet, skriver tidningen.
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Det kan låta lite, men ökningen går fort. I slutet av juli hade plattformen gett drygt 600 kunduppdrag och fem avslutade affärer, enligt nyhetsbrevet Evident. På fyra månader har antalet genomförda affärer alltså mer än fördubblats.
För små för storbankerna
DealSync ska lösa ett gammalt problem i branschen. En liten företagsaffär kräver nästan lika mycket arbete som en stor, men arvodet blir bara en bråkdel. Därför har de stora investmentbankerna länge hållit sig borta från det segmentet.
”Vi hade inte kunnat ta oss an sådana transaktioner med en traditionell modell”, säger Stefania Godoli, som leder UniCredits rådgivning till medelstora företag, till Evident.
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Hon beskriver intäkterna som helt nya för banken.
Arbetet börjar med att en kundansvarig på företagsbanken märker att en ägare vill köpa eller sälja. När kunden har skrivit på ett uppdrag rangordnar DealSync tänkbara motparter efter ekonomi, verksamhet och vad parterna vill. Modellen använder både bankens egna data och marknadsdata, och förklarar varför varje matchning är bra. Sedan går en M&A-rådgivare igenom listan innan någon kontaktas.
Tidigare kom sådana tips in via mejl och telefon, och de ledde ofta ingenstans.
Juniorerna och butikerna
Mycket av det som nu automatiseras är research och listor över motparter, alltså arbete som traditionellt görs av juniora investmentbankers. Bankerna har redan börjat ta in färre nya analytiker, upp till två tredjedelar färre enligt McKinseys AI-enhet QuantumBlack.
I en global PwC-undersökning svarade 53 procent av vd:arna i finansbranschen att AI minskar behovet av unga medarbetare, skrev Dagens PS.
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Men AI ändrar också vilka affärer som är värda att göra. I dag tas de flesta småbolagsaffärerna om hand av mindre rådgivningsfirmor, inte av internationella investmentbanker. Det sa Richard Burton, som leder UniCredits affärsområde Client Solutions, till Financial News i fjol. Han uppskattade att sådana affärer bara i Italien och Tyskland är värda 50–60 miljarder euro om året. Banken har som mål att öka arvodena i affärsområdet med 1,4 miljarder euro.
Om storbankerna kan göra de här affärerna lönsamma kan konkurrensen i hela corporate finance-branschen förändras. Då får de mindre rådgivningsfirmorna konkurrens från banker som redan har kundrelationerna.
Satsningen på AI går dessutom längre än så. I mars satte UniCredits vd Andrea Orcel upp ett mål om AI-besparingar på 500 miljoner euro över fem år, enligt Evident.
Commerzbank öppnar nya dörrar
Enligt Financial News vill UniCredit växla upp bland medelstora företag nu när övertagandet av tyska Commerzbank snart är klart. I dag, torsdag, fick banken det sista myndighetsgodkännandet, från den polska finansinspektionen KNF, och aktien steg omkring tre procent, enligt Investing.com. De nya aktierna ska vara utdelade till Commerzbanks aktieägare senast den 7 december.
Förra veckan gav Berlin upp sitt motstånd mot affären. Commerzbank är en av Tysklands största banker för medelstora företag. Det betyder att UniCredit nu får tillgång till tusentals nya kunder av precis den sort som DealSync är byggd för.