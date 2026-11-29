Plattformen heter DealSync och matchar köpare och säljare när små och medelstora företag byter ägare. Enligt Financial News har den kortat vissa arbetsmoment i affärerna från 1 500 timmar till fem.

DealSync har hittills hittat 7 500 möjliga affärer. Elva har genomförts, och banken räknar med att nå 15 före årsskiftet, skriver tidningen.

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Det kan låta lite, men ökningen går fort. I slutet av juli hade plattformen gett drygt 600 kunduppdrag och fem avslutade affärer, enligt nyhetsbrevet Evident. På fyra månader har antalet genomförda affärer alltså mer än fördubblats.

För små för storbankerna

DealSync ska lösa ett gammalt problem i branschen. En liten företagsaffär kräver nästan lika mycket arbete som en stor, men arvodet blir bara en bråkdel. Därför har de stora investmentbankerna länge hållit sig borta från det segmentet.

”Vi hade inte kunnat ta oss an sådana transaktioner med en traditionell modell”, säger Stefania Godoli, som leder UniCredits rådgivning till medelstora företag, till Evident.

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Hon beskriver intäkterna som helt nya för banken.

Arbetet börjar med att en kundansvarig på företagsbanken märker att en ägare vill köpa eller sälja. När kunden har skrivit på ett uppdrag rangordnar DealSync tänkbara motparter efter ekonomi, verksamhet och vad parterna vill. Modellen använder både bankens egna data och marknadsdata, och förklarar varför varje matchning är bra. Sedan går en M&A-rådgivare igenom listan innan någon kontaktas.

Tidigare kom sådana tips in via mejl och telefon, och de ledde ofta ingenstans.