Pensionsjätten Alecta har under flera år investerat 50 miljarder kronor i det norska fastighetsimperiet Heimstaden Bostad.
Allvarliga brister: Svenska pensionsmiljarder inlåsta till 2047
Det rör sig om en affär som har lett till en massiv rättslig örfil från svenska myndigheter. Åtskilliga miljarder tillhörande svenska pensionssparare har fastnat i ett kritiserat avtal.
Alectas investeringar i Heimstaden Bostad har länge varit ifrågasatta. På onsdagsmorgonen kom ett tungt kvitto på misslyckandet när Finansinspektionen meddelade sitt beslut:
En officiell varning och en sanktionsavgift på 50 miljoner kronor. Den högsta boten som delats ut till ett tjänstepensionsbolag.
Inlåsta i två årtionden
2047 är inte ett årtal tagen ur luften. Det är nämligen det år då det nuvarande aktieägaravtalet mellan Alecta och Ivar Tollefsens Heimstaden Bostad löper ut. Fram till dess är 2,8 miljoner svenskars pensionspengar i praktiken fastlåsta i en konstruktion som FI beskriver som djupt problematisk.
I en kommentar till Realtid medger Alectas vd Peder Hasslev misstaget:
”Investeringarna som gjordes innan 2023 borde inte ha gjorts på det sättet och till de villkoren. Alecta anser att aktieägaravtalet i Heimstaden Bostad som helhet är obalanserat till Alectas nackdel”, säger Hasslev.
Pudeln som döljer ett tyst krig
FI:s granskning visar på allvarliga brister. Affärsvärlden har tidigare konstaterat att Alecta saknat system för att ens mäta sannolikheten för att förlora kapitalet.
Det har funnits en skarp kontrast mellan bolagets offentliga linje där man ursäktar sig och det juridiska spelet som ägt rum bakom stängda dörrar. Affärsvärlden menar att nuvarande vd Peder Hasslev i dag pudlar när han medger att avtalet är obalanserat, men att Alecta tidigare försvarat sitt agerande.
Haslev kommenterar uppgifter såhär:
”De frågor som Finansinspektionen ställt till oss under granskningen har ibland rört enskilda klausuler i aktieägaravtalet. I en del fall har vi inte hållit med om slutsatserna de dragit, och då har vi redogjort för vår inställning. Men som vi tidigare sagt, och som vi svarat Finansinspektionen, anser vi att aktieägaravtalet i Heimstaden Bostad som helhet är obalanserat till Alectas nackdel.”
En osäker framtid för Alecta
Frågan är nu vad som händer med Alectas förtroende och dess centrala roll i det svenska pensionssystemet.
Bolaget är i dag icke-valsalternativet för tjänstepensionen ITP, vilket innebär att miljoner sparare hamnar där per automatik. Denna position hänger nu på en skör tråd.
Bodil Nelsson, kommunikationschef på Collectum, meddelar att ITP-nämnden nu ska analysera FI:s beslut för att avgöra om Alecta kan vara kvar som förvaltare, rapporterar Dagens Industri.
Ett uteslutande ur systemet skulle vara ett förödande slag. Peder Hasslev betonar att bolaget tar kritiken på största allvar och redan har genomfört omfattande förändringar i sin investeringsprocess:
”Det är ITP-nämnden som beslutar om hur detta påverkar förvalsrollen. Vi arbetar alltid med att utveckla vår produkt för att den ska vara så konkurrenskraftig och så bra som möjligt för våra kunder. Till syvende och sist handlar det om att fortsätta leverera god avkastning och bra pensioner.”
Men för de 2,8 miljoner spararna är den stora frågan fortfarande varför deras miljarder sitter fast i ett ofördelaktigt avtal som sträcker sig över mer än två decennier till.