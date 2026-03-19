Allvarliga brister: Svenska pensionsmiljarder inlåsta till 2047

Det rör sig om en affär som har lett till en massiv rättslig örfil från svenska myndigheter. Åtskilliga miljarder tillhörande svenska pensionssparare har fastnat i ett kritiserat avtal.

Alectas investeringar i Heimstaden Bostad har länge varit ifrågasatta. På onsdagsmorgonen kom ett tungt kvitto på misslyckandet när Finansinspektionen meddelade sitt beslut:

En officiell varning och en sanktionsavgift på 50 miljoner kronor. Den högsta boten som delats ut till ett tjänstepensionsbolag.

Inlåsta i två årtionden

2047 är inte ett årtal tagen ur luften. Det är nämligen det år då det nuvarande aktieägaravtalet mellan Alecta och Ivar Tollefsens Heimstaden Bostad löper ut. Fram till dess är 2,8 miljoner svenskars pensionspengar i praktiken fastlåsta i en konstruktion som FI beskriver som djupt problematisk.

I en kommentar till Realtid medger Alectas vd Peder Hasslev misstaget:

”Investeringarna som gjordes innan 2023 borde inte ha gjorts på det sättet och till de villkoren. Alecta anser att aktieägaravtalet i Heimstaden Bostad som helhet är obalanserat till Alectas nackdel”, säger Hasslev.