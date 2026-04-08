Sjunkande pensioner blir ett växande samhällsproblem

Pensionsgruppen samlar representanter från alla riksdagspartier och sätter ramarna för hur pensionssystemet utvecklas. Äldreminister Anna Tenje leder arbetet (M).

Daniel Swedin riktar, i tidningen Arbetet, sin kritik mot just denna konstruktion. Han lyfter att gruppen kräver total enighet för varje förändring.

Därför ger kravet på total enighet varje parti veto och gör reformer svåra att genomföra.

Allt fler fattigpensionärer

Personer som är födda på 1930‑talet fick ut en betydligt större del av sin tidigare lön än dagens pensionärer.

För den som är född på 1950‑talet är pensionen visserligen högre i kronor, men den utgör en mycket mindre del av inkomsten.

Den utvecklingen tvingar många äldre att leva med små marginaler, trots ett helt arbetsliv bakom sig.