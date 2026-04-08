08 apr.
2026

Sjunkande pensioner blir ett växande samhällsproblem

Svenska fattigpensionärer har det sämst i Norden, menar Daniel Swedin (till höger) som vill spränga Pensionsgruppen. Anna Tenje (M) (till vänster) är ordförande i gruppen. Foto: Anders Wiklund/TT
Karin Andersen

Sverige har flest fattigpensionärer i Norden. Nu riktar Daniel Swedin, i tidningen Arbetet, kritik mot Pensionsgruppen, som enligt honom stoppar de förändringar som skulle kunna höja pensionerna.

Pensionsgruppen samlar representanter från alla riksdagspartier och sätter ramarna för hur pensionssystemet utvecklas. Äldreminister Anna Tenje leder arbetet (M).

Daniel Swedin riktar, i tidningen Arbetet, sin kritik mot just denna konstruktion. Han lyfter att gruppen kräver total enighet för varje förändring.

Därför ger kravet på total enighet varje parti veto och gör reformer svåra att genomföra.

Allt fler fattigpensionärer

Personer som är födda på 1930‑talet fick ut en betydligt större del av sin tidigare lön än dagens pensionärer.

För den som är född på 1950‑talet är pensionen visserligen högre i kronor, men den utgör en mycket mindre del av inkomsten.

Den utvecklingen tvingar många äldre att leva med små marginaler, trots ett helt arbetsliv bakom sig.

Flest fattigpensionärer i norden

Dessutom har Sverige har i dag den högsta andelen fattigpensionärer i Norden och ligger dessutom över EU‑snittet.

Trenden har pågått länge, och de senaste årens reformer bryter inte utvecklingen.

Swedin vill avskaffa pensionsgruppen

Swedin föreslår att Pensionsgruppen ska läggas ned. Han menar att pensionerna måste bli en öppen politisk fråga, där partierna redovisar sina prioriteringar inför väljarna.

Han ifrågasätter om det är rimligt att ett system som producerar fattigdom bland äldre ska skyddas från politisk debatt.

