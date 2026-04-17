Swedbank i tekniskt kaos – utbetalningar fastnar

Det är inte första gången Swedbank tampas med allvarliga driftstörningar.

Redan 2021 rapporterades det om hur bankens kunder under lång tid inte kunde handla med värdepapper via aktieplattformen, och att banken vid det tillfället inte kunde ge något tidsperspektiv för när felen skulle åtgärdas.

Nu upprepar historien sig. Sedan måndagen den 14 april har Swedbank drabbats av nya driftstörningar som riskerar att försena viktiga utbetalningar till tusentals kunder.

Banken uppger att felet inte ligger i de egna systemen utan hos en extern part.

”På grund av problem med tredjepartsleverantörers betalningsprocesser står vissa utbetalningar fortfarande och väntar”, säger banken i ett uttalande.

Saknar prognos

Störningarna bekräftades officiellt av Swedbank under tisdagen, men enligt Nu.se gällande att problemen startade redan dagen innan. Trots att flera dagar nu har passerat saknar banken fortfarande en prognos för när allt ska fungera normalt igen.

”Vi har inte löst alla delar utan vi jobbar fortfarande med det”, säger Hannes Mård, presschef på Swedbank, till Aftonbladet.

Kaoset får direkta konsekvenser för vanliga bankkunder. En av dem, Eva Klang, berättar om sin situation:

”Vi har knappt någon mat hemma. Min son ska åka på resa på söndag, men han har fått låna ut delar av sin reskassa till mig så att jag kunde köpa medicin och mjölk. Nu har vi i princip inga pengar alls”.