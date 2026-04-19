Krav på digitala årsredovisningar brådskar – skyddar mot ekobrott

Lagändringen skulle ursprungligen ha trätt i kraft den 1 januari 2026 och innebära obligatoriska inlämningar av digital årsredovisningar.

”Det här är ett viktigt verktyg i kampen mot ekonomisk brottslighet och borde ges högre prioritet. Bolagsverkets uppdrag är välkommet, men kravet på digital inlämning borde införas så snart som möjligt – det gör det helt enkelt svårare för kriminella aktörer att komma undan, säger Carl-Johan Kjellman, auktoriserad revisor och partner på BDO i Sverige till Realtid.

Missa inte: Advokaten fakturerade 27 000 i timmen – nu är affärsmodellen på väg bort. Realtid

Systemsvaghet som utnyttjas

Brottsförebyggande rådet (BRÅ) har tidigare konstaterat att kriminella aktörer utnyttjar bolagsstrukturer för att skapa skenbart lagliga inkomster, och att bristen på automatiserad kontroll mellan myndigheter är en central systemsvaghet.

Manuell inlämning fördröjer kontroller och skapar luckor som gör det lättare att dölja pengatransaktioner och avveckla bolag innan myndigheterna hinner reagera.

Läs även: Storböter för SBB – miljardfusk i redovisningen. E55

Enligt Kjellman skulle en digital och standardiserad inlämning stärka både transparensen och spårbarheten i näringslivet.

”Det kommer förhoppningsvis att leda till högre kvalitet och ökad tillförlitlighet i årsredovisningar. Ett digitalt, standardiserat format möjliggör mer automatiserade kontroller samt effektiv samkörning av data mellan myndigheter. Det stärker statens möjlighet att tidigt upptäcka avvikelser, fusk och organiserad ekonomisk brottslighet”, säger han.