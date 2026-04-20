Bankrapporterna stundar – det här kan du vänta dig

Analytikernas konsensusprognoser, enligt Placera, visar att intäkterna väntas växa måttligt medan kostnaderna ökar snabbare, något som pressar rörelseresultaten nedåt för samtliga storbanker.

Missa inte: Banker stänger fler konton: Drabbar även personalen. Realtid

Swedbank (börskurs Swedbank) sticker ut med den starkaste intäktstillväxten, men också den överlägset högsta kostnadsökningen på nästan 13 procent.

Handelsbanken (börskurs Handelsbanken) väntas se det tuffast på räntenettot, med en förväntad nedgång på drygt fyra procent för helåret.

Vinst per aktie för det första kvartalet väntas hamna på ungefär samma nivåer som för ett år sedan. SEB (börskurs SEB) förväntas redovisa 3,58 kronor per aktie, Swedbank 6,34 kronor, Handelsbanken 2,89 kronor och Nordea (börskurs Nordea), omräknat till svenska kronor, 3,34 kronor.

Förhållandevis goda utsikter

Kristin Dahlberg, bankanalytiker på Danske Bank, säger till Placera att utsikterna för sektorn ändå är ”förhållandevis goda”.

Hon pekar på att en stabilisering eller eventuell uppgång i centralbankräntorna kan bidra till att räntenettot vänder upp under 2026, efter att ha fallit under de senaste åtta kvartalen.

Läs även: Bankerna vänder blad efter penningtvättsskandalerna. Dagens PS

Det samlade räntenettot för de fyra storbankerna sjönk till runt 49 miljarder kronor per kvartal under det fjärde kvartalet 2025, jämfört med en topp på närmare 60 miljarder under 2023.