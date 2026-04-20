Nästa vecka presenterar de fyra svenska storbankern sina resultat för det första kvartalet 2026. Analytiker räknar med en relativt stabil vinstutveckling, men varnar för att stigande kostnader och makrooro kan tynga sektorn framöver.
Bankrapporterna stundar – det här kan du vänta dig
Analytikernas konsensusprognoser, enligt Placera, visar att intäkterna väntas växa måttligt medan kostnaderna ökar snabbare, något som pressar rörelseresultaten nedåt för samtliga storbanker.
Swedbank (börskurs Swedbank) sticker ut med den starkaste intäktstillväxten, men också den överlägset högsta kostnadsökningen på nästan 13 procent.
Handelsbanken (börskurs Handelsbanken) väntas se det tuffast på räntenettot, med en förväntad nedgång på drygt fyra procent för helåret.
Vinst per aktie för det första kvartalet väntas hamna på ungefär samma nivåer som för ett år sedan. SEB (börskurs SEB) förväntas redovisa 3,58 kronor per aktie, Swedbank 6,34 kronor, Handelsbanken 2,89 kronor och Nordea (börskurs Nordea), omräknat till svenska kronor, 3,34 kronor.
Förhållandevis goda utsikter
Kristin Dahlberg, bankanalytiker på Danske Bank, säger till Placera att utsikterna för sektorn ändå är ”förhållandevis goda”.
Hon pekar på att en stabilisering eller eventuell uppgång i centralbankräntorna kan bidra till att räntenettot vänder upp under 2026, efter att ha fallit under de senaste åtta kvartalen.
Det samlade räntenettot för de fyra storbankerna sjönk till runt 49 miljarder kronor per kvartal under det fjärde kvartalet 2025, jämfört med en topp på närmare 60 miljarder under 2023.
Bra år för bankaktier
Bankaktierna har stigit kraftigt det senaste året, SEB är upp 52 procent och Nordea 55 procent sedan botten i april 2025.
Men inledningen av 2026 har varit mer dämpad, med uppgångar på bara 0,3 till 1,2 procent.
Enligt Mattias Eriksson på Pam Capital förklaras mycket av den tidigare uppgången av så kallad multipelexpansion snarare än vinstökning. Han bedömer det som osannolikt att bankernas tillväxttakt ökar snabbt framöver, skriver EFN.
Sektorn handlas i genomsnitt till ett P/E-tal på knappt 12 och erbjuder en direktavkastning på omkring sju procent. Dahlberg konstaterar att lönsamhet och direktavkastning ännu inte är fullt reflekterade i värderingarna, vilket kan innebära fortsatt uppsida om bankerna levererar i linje med förväntningarna.