Storbankerna investerar tungt i artificiell intelligens för att effektivisera verksamheten och stärka konkurrenskraften. Men kriminella utnyttjar samma verktyg för sofistikerade bedrägerier i en aldrig tidigare skådad takt.
AI-kapplöpning mellan banker och kriminella
Europabanken HSBC har utsett David Rice till sin allra första chief AI officer, ett beslut som beskrivs som symptomatiskt för hur allvarligt globala banker ser på tekniken.
Det sker parallellt med att banken genomför ett omfattande sparprogam, med målet att sänka kostnaderna med 1,5 miljarder dollar till årets slut, skriver Financial Times.
”Vi bygger en bank som är designad för framtiden och AI spelar en nyckelroll i hur vi tar oss dit”, sa HSBC:s vd Georges Elhedery i samband med tillkännagivandet, enligt FT.
Genomgripande förändringar i branschen
Omställningen är inte unik för HSBC.
JP Morgan har lanserat en intern stor språkmodell till sina 200 000 anställda, Goldman Sachs använder sin GS AI Assistant, och Citigroup har tillsatt en särskild ledningsgrupp för att driva koncernens AI-strategi.
Enligt en rapport från konsultbolaget Thoughtlinks väntas 44 procent av arbetsuppgifterna i banksektorn ”omdefinieras” av AI till 2030.
Allra störst påverkan spås inom teknik och infrastruktur, men även front office-verksamhet berörs. Parallellt riskerar över 200 000 bankanställda i Europa att förlora jobbet fram till 2030, i takt med att banker i allt högre grad automatiserar verksamheten.
Brottslingarnas vapen
Men medan bankerna satsar på AI för att effektivisera och öka lönsamheten, utnyttjar kriminella samma teknologi för att industrialisera bedrägerier.
Enligt branschorganisationen Cifas nådde antalet bedrägerirapporter i Storbritannien rekordnivåer förra året, 444 000 fall, delvis drivet av AI-baserade bedrägerier.
Identitetsbedrägerier inom banksektorn ökade med 10 procent på ett år, till drygt 63 000 fall. Generativ AI gör det möjligt för bedragare att imitera kunders röster och utseenden med hög precision, vilket gör attackerna svåra att upptäcka med traditionella system.
Shanker Ramamurthy på IBM beskriver det som en ”innovationsasymmetri” där bankerna måste operera inom strikta regelverk och etiska ramar, medan kriminella kan utnyttja AI utan begränsningar, enligt FT.