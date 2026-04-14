Tusentals medlemmar får inte ut sina insatser från JAK. År av förluster och hårt pressat kapital gör att utbetalningarna stoppas av regelverket.
Tusentals kunder fast i banken – får inte ut sina pengar
JAK Medlemsbank har länge profilerat sig som ett alternativ till storbankerna: en medlemsägd, rättvis och hållbar bank utan vinstintresse.
På sin hemsida beskriver banken hur den ”bidrar till ett hållbart samhälle” och arbetar för lägre skuldsättning.
Och under en period såg det ut att hålla. En rapport 2022 placerade JAK och Ekobanken i topp när det gäller att leva upp till sina hållbarhetslöften.
Men samtidigt som hållbarhetsbetygen glänste började ekonomin knaka. I dag är JAK en av få banker i Sverige som går med förlust – och det är medlemmarna som får ta smällen.
”Jag har väntat i tio år”
Kritiken har växt i takt med att allt fler medlemmar upptäckt att pengar de trodde var säkra inte går att få ut.
”Jag tycker att det är katastrof eftersom jag snart fyller 74 år och inte har så stor pension,” säger Lis Nyström, som väntat i tio år på 90 000 kronor.
Hon är långt ifrån ensam.
Förlusterna låser in pengarna
Bakgrunden är de så kallade låneinsatserna. Tidigare behövde medlemmar som tog lån sätta in omkring sex procent av lånebeloppet som en insats.
När lånet var återbetalt skulle pengarna betalas tillbaka inom ett år. I praktiken har det blivit tvärtom.
Banken är i dag skyldig sina medlemmar 94 miljoner kronor, enligt Dagens Nyheter. För två år sedan var skulden 83 miljoner.
Under andra halvan av 2025 betalade banken ut cirka 500 000 kronor. I den takten tar det nästan ett sekel innan alla får tillbaka sina pengar.
”Jag har förstått att det kan dröja ytterligare flera år innan jag får tillbaka mina pengar,” säger David Cook, som väntat i sex år på 30 000 kronor.
Riskkapital – inte ett bankkonto
Att insatserna inte fungerar som ett vanligt sparkonto är en av de stora missuppfattningarna, menar Rebecca Söderström, docent i civilrätt.
”Det är ett stort problem att många uppfattat sig vara enbart kunder i banken, och inte investerare. För det här är en insats som man som medlem kan förlora,” säger hon till DN.
Insatserna omfattas inte av insättningsgarantin. I praktiken är de riskkapital – något många medlemmar inte kände till när de tog sina lån.
Finansinspektionen bromsar utbetalningarna
Banken sitter samtidigt fast i ett regelverk som gör situationen ännu svårare. Eftersom insatserna räknas som eget kapital får JAK inte betala ut dem i större omfattning utan att riskera att bryta mot Finansinspektionens kapitalkrav.
”Det verkar som att många medlemmar har missförstått bankens information och att banken inte har varit tillräckligt tydlig med vad som gäller,” säger Anders Bredhe på Finansinspektionen.
Banken bemöter kritiken
JAK Medlemsbank håller inte med om bilden som framkommit i DN och i medlemmarnas vittnesmål.
I ett uttalande på sin hemsida skriver banken att den ”uppfyller alla de finansiella krav som åläggs oss med god marginal” och att återbetalningarna måste ske i takt med regelverket.
Banken betonar att insatserna utgör en del av det egna kapitalet och därför inte kan betalas ut snabbare utan att riskera att bryta mot Finansinspektionens krav.
”Eftersom insatserna utgör bankens eget kapital behöver återbetalning ske inom ramen för vid var tid gällande kapitaltäckningskrav,” skriver JAK.
Samtidigt menar banken att den arbetar långsiktigt för att förbättra ekonomin.
”En zombiebank”
Trots ledningsbyten och besparingar fortsätter banken att gå med förlust. Enligt vissa bedömare är läget så allvarligt att en vändning inte är i sikte.
”Jag skulle säga att JAK redan är en zombiebank”, säger Viktor Elliot, ekonomiforskare vid Göteborgs universitet.
För medlemmarna återstår att se om pengarna någonsin kommer tillbaka.
