Första stablecoin baserad på svenska kronan lanseras

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Vid lanseringen finns SEKAU på fem blockkedjor, Ethereum, Solana, Base, Tempo och Polygon, med planer på fler nätverk senare i år. Inledningsvis erbjuds token via AllUnitys Business Mint Account, där onboardade institutionella kunder kan mynta och lösa in avgiftsfritt.

Erbjudandet riktar sig uttryckligen till företagskunder, inte privatpersoner.

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Lanseringen stöttas av flera partner. Banking Circle agerar reserv- och transaktionsbank och förvaltar kronreserverna, medan svenska Marginalen Bank deltar som bankpartner. Trust Anchor Group bidrar med infrastruktur för digitala tillgångar.

”Att lansera den första fullt reservtäckta stablecoin i svenska kronor är en naturlig utveckling för en av världens mest digitalt mogna ekonomier”, säger AllUnitys vd Alexander Höptner i en kommentar.

Han menar att lanseringen ger kronan en plats i den digitala ekonomin med stöd för direktavveckling, programmerbara pengar och gränsöverskridande betalningar.

SEKAU breddar AllUnitys portfölj, som sedan tidigare omfattar euro- och schweizerfrancbaserade stablecoins (EURAU och CHFAU). Bolaget är ett samriskföretag mellan DWS, Flow Traders och Galaxy och står under tillsyn av tyska BaFin, som godkände den första eurotoken i juli 2025.

Dollarn utmanas alternativet

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Dollarpeggade stablecoins står enligt CoinDesk för omkring 99 procent av den globala marknaden, och europeiska aktörer påskyndar nu arbetet med lokala alternativ.

Bland dem finns bankkonsortiet Qivalis, som nyligen utökade sitt eurobaserade projekt till 37 banker i 15 länder.

Också i Sverige rör sig frågan. SEB har tillsammans med andra banker beslutat att ge ut en eurobaserad stablecoin, medan Klarna planerar en dollarknuten token, rapporterar Arbetsvärlden.

Riksbankschefen Erik Thedéen har samtidigt varnat för att penningpolitiken kan tappa effekt om dollarbaserade valutor får ökat fäste, och menar att reglering av stablecoins kräver internationell samsyn.

Parallellt utreder Riksbanken alltjämt en statlig e-krona. Till skillnad från en stablecoin skulle e-kronan finnas på Riksbankens balansräkning och omfattas av bankens inflationsmål. Det tekniska pilotprojektet avslutades 2023.