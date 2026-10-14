Det Nvidia-backade datacenterbolaget Firmus skulle bli Australiens största börsdebut sedan Telstra 1997. I stället drogs noteringen tillbaka i sista stund och nu sprider sig skakningarna genom hela AI-sektorn.
Australiens största börsnotering på decennier sprack – AI-aktierna skakas
Firmus hade siktat på att ta in 7,1 miljarder australiska dollar, omkring 4,9 miljarder amerikanska dollar, med handelsstart på Australian Securities Exchange den 23 oktober. Teckningskursen var satt till 11 australiska dollar per aktie, vilket värderade bolaget till 43,7 miljarder australiska dollar, motsvarande omkring 30,6 miljarder amerikanska dollar.
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Men investerarna backade. Nu tvingar misslyckandet andra datacenterbolag och techföretag att ompröva när de ska gå till börsen, skriver Wall Street Journal. Höga räntor och politisk osäkerhet pekas ut som huvudskälen.
Realtid rapporterade om den inställda noteringen i fredags. Sedan dess har följderna blivit allt tydligare.
Priset sänktes – gång på gång
Förloppet gick snabbt, enligt en genomgång från Market Index.
Måndagen den 5 oktober meddelade bankerna JPMorgan, Bank of America och Morgan Stanley att intresset vida översteg emissionen. Två dagar senare hade stora amerikanska institutioner, bland dem ankarinvesteraren Coatue Management, dragit ned eller dragit tillbaka sina order.
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På torsdagsmorgonen stängdes boken långt under målet. Bankerna sänkte priset till 9 dollar, sedan till 8,25 dollar och lade till slut fram ett alternativ på 5,50 dollar – halva det ursprungliga priset. På fredagen ställde styrelsen in noteringen.
Enligt Firmus speglade villkoren inte bolagets styrka och långsiktiga tillväxtutsikter, och därför låg det inte i aktieägarnas intresse att gå vidare, uppger bolaget till CNBC. I stället ska kapital sökas på den privata marknaden.
Värderingen nästan tredubblad på två månader
Kärnan i problemet var priset. I augusti tog Firmus in 2 miljarder dollar från bland andra Coatue, Nvidia, Blackstone och Jane Street till en värdering på 10,5 miljarder dollar. Börsnoteringen skulle nästan tredubbla den siffran.
Investerare ifrågasatte också hur mycket lån utbyggnaden kräver. Bolaget driver i dag enligt Reuters 42 megawatt av en målsatt kapacitet på en gigawatt.
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Pensionsjätten UniSuper avstod. Investeringschefen John Pearce kallar beslutet att dra tillbaka noteringen en besvikelse, rapporterar ABC.
Bakom bolaget står medgrundarna och vd-paret Oliver Curtis och Tim Rosenfield. Enligt Bloomberg överväger Firmus nu en privat runda på 2–3 miljarder dollar och, på längre sikt, en notering i USA.
Underleverantörerna rasar
Smällen har slagit hårt mot de australiska bolag som lever på datacenterbygget. Byggkoncernen Maas Group, som äger 3,2 procent av Firmus, har tappat 45 procent på en vecka.
Elinstallatören SKS Technologies rasade 20,5 procent i tisdags efter en kraftig försäljningsvåg den sista timmen. Samma dag sköt datacenterjätten AirTrunk upp sin planerade REIT-notering i Singapore till början av 2027, med hänvisning till fallande chipaktier och stigande obligationsräntor.
Oron förstärktes när Broadcoms vd Hock Tan jämförde dagens marknadsstämning med ett kasino. Sydkoreanska Kospi föll 5,5 procent.
Räntan på högsta nivån sedan 2011
Bakgrunden är också en tuffare räntemiljö. Den australiska centralbanken höjde den 29 september styrräntan till 4,60 procent – årets fjärde höjning och den högsta nivån sedan 2011.
Det slår mot kapitalintensiva bolag som Firmus, vars affärsmodell bygger på att låna stora summor för att bygga anläggningar som först på sikt ger intäkter.
Bubbeloron växer
Firmus fiasko späder på debatten om huruvida AI-boomen är en bubbla. Investerarlegendaren Jeremy Grantham har jämfört AI-yran med South Sea-bubblan på 1700-talet.
Andra menar att jämförelsen haltar. Techanalytikern Dan Ives anser att AI-hajpen skiljer sig fundamentalt från IT-bubblan, eftersom dagens AI-jättar redan genererar stora kassaflöden.