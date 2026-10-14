Australiens största börsnotering på decennier sprack – AI-aktierna skakas

Firmus hade siktat på att ta in 7,1 miljarder australiska dollar, omkring 4,9 miljarder amerikanska dollar, med handelsstart på Australian Securities Exchange den 23 oktober. Teckningskursen var satt till 11 australiska dollar per aktie, vilket värderade bolaget till 43,7 miljarder australiska dollar, motsvarande omkring 30,6 miljarder amerikanska dollar.

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Men investerarna backade. Nu tvingar misslyckandet andra datacenterbolag och techföretag att ompröva när de ska gå till börsen, skriver Wall Street Journal. Höga räntor och politisk osäkerhet pekas ut som huvudskälen.

Realtid rapporterade om den inställda noteringen i fredags. Sedan dess har följderna blivit allt tydligare.

Priset sänktes – gång på gång

Förloppet gick snabbt, enligt en genomgång från Market Index.

Måndagen den 5 oktober meddelade bankerna JPMorgan, Bank of America och Morgan Stanley att intresset vida översteg emissionen. Två dagar senare hade stora amerikanska institutioner, bland dem ankarinvesteraren Coatue Management, dragit ned eller dragit tillbaka sina order.

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På torsdagsmorgonen stängdes boken långt under målet. Bankerna sänkte priset till 9 dollar, sedan till 8,25 dollar och lade till slut fram ett alternativ på 5,50 dollar – halva det ursprungliga priset. På fredagen ställde styrelsen in noteringen.

Enligt Firmus speglade villkoren inte bolagets styrka och långsiktiga tillväxtutsikter, och därför låg det inte i aktieägarnas intresse att gå vidare, uppger bolaget till CNBC. I stället ska kapital sökas på den privata marknaden.