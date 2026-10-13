Skandalentreprenören stäms av myndighet – bröt mot livstidsförbud

Amerikanska konkurrensmyndigheten FTC och sju delstater vill att en domstol ska förklara läkemedelsentreprenören Martin Shkreli skyldig till domstolstrots.

Enligt myndigheterna har han upprepade gånger brutit mot ett förbud som hindrar honom från att verka inom läkemedelsindustrin.

I en domstolsinlaga anklagas Shkreli för att ha handlat med aktier i minst 60 läkemedelsbolag och publicerat uttalanden på sociala medier om flera företags verksamhet och ledning.

Höjde priset mångdubbelt

Agerandet ska strida mot ett domstolsbeslut från 2022, som förbjöd honom att delta i läkemedelsbranschen på livstid, skriver Financial Times.

FTC:s konkurrenschef Daniel Guarnera uppger att myndigheternas agerande ska visa att domstolsbeslut måste följas och att överträdelser kommer att beivras.

Bakgrunden är en uppmärksammad rättsprocess om prissättningen av läkemedlet Daraprim, som används för att behandla toxoplasmos, en parasitinfektion som i vissa fall kan vara dödlig.

FTC stämde Shkreli 2020 och anklagade honom och bolaget Vyera Pharmaceuticals för att ha begränsat konkurrensen.

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Enligt domstolen bidrog upplägget till att hindra konkurrerande tillverkare av generiska läkemedel från att etablera sig på marknaden.

Samtidigt höjdes priset på Daraprim från 17,50 dollar till 750 dollar per tablett.

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