Högre räntor ställer till det för private equity – anställda hoppar av

Riskkapitalbranschen har vant sig vid stora framgångar, men på sistone har problemen hopat sig.

Högre räntor är särskilt problematiskt. Men även svårsålda portföljbolag och en trög kapitalanskaffning är faktorer som påverkar företag.

Mindre private equity-bolag drabbas särskilt hårt, samtidigt som osäkerheten kring framtida vinstdelningar får anställda att söka sig vidare.

Har lämnat bolaget

Ett exempel är New State Capital Partners, ett amerikanskt riskkapitalbolag med omkring två miljarder dollar under förvaltning.

Under det senaste året har ungefär en tredjedel av personalen lämnat bolaget, enligt uppgifter till Wall Street Journal. Bland de avhoppade finns två av företagets tre grundare.

En viktig orsak är försämrade utsikter för vinstdelningar från bolagets andra fond, som började investera 2018.

Flera portföljbolag har utvecklats svagare än väntat, samtidigt som högre finansieringskostnader gör det svårare att sälja investeringarna med vinst.

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