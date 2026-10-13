Det är inte lika glada dagar för private equity-bolagen längre. Med en affärsmodell som ofta kräver mycket lånade pengar är högre räntor ett rejält problem.
Högre räntor ställer till det för private equity – anställda hoppar av
Riskkapitalbranschen har vant sig vid stora framgångar, men på sistone har problemen hopat sig.
Högre räntor är särskilt problematiskt. Men även svårsålda portföljbolag och en trög kapitalanskaffning är faktorer som påverkar företag.
Mindre private equity-bolag drabbas särskilt hårt, samtidigt som osäkerheten kring framtida vinstdelningar får anställda att söka sig vidare.
Har lämnat bolaget
Ett exempel är New State Capital Partners, ett amerikanskt riskkapitalbolag med omkring två miljarder dollar under förvaltning.
Under det senaste året har ungefär en tredjedel av personalen lämnat bolaget, enligt uppgifter till Wall Street Journal. Bland de avhoppade finns två av företagets tre grundare.
En viktig orsak är försämrade utsikter för vinstdelningar från bolagets andra fond, som började investera 2018.
Flera portföljbolag har utvecklats svagare än väntat, samtidigt som högre finansieringskostnader gör det svårare att sälja investeringarna med vinst.
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Betydligt tuffare marknad
New State uppger att samtliga fyra fonder utvecklas över den avkastningsnivå som krävs för att bolaget ska kunna ta del av vinsterna.
Företaget framhåller också att det fortsätter att återföra kapital till investerare och investera genom sina nyare fonder.
Problemen är samtidigt bredare än ett enskilt bolag. Riskkapitalbolag som köpte företag till höga värderingar under perioden 2020 till början av 2022, när räntorna låg nära noll, möter nu en betydligt svårare marknad.
Dyrare lån gör det kostsammare för potentiella köpare att finansiera förvärv, vilket pressar priserna och försvårar försäljningar.
De mindre aktörerna är särskilt utsatta eftersom de ofta saknar alternativa verksamheter som kan kompensera för svagare resultat.
Stora koncerner som Apollo, Blackstone och KKR har däremot byggt upp flera affärsområden.
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Svårt att få in kapital
Även kapitalanskaffningen går trögt. Enligt PitchBook tog branschen in 222 miljarder dollar under årets första nio månader, jämfört med 330 miljarder dollar under hela föregående år.
Insamlingen är därmed på väg mot sitt svagaste år sedan åtminstone 2020.
New York-baserade Aterian Investment Partners, som förvaltar omkring två miljarder dollar, har enligt personer med insyn beslutat att inte resa en femte huvudfond efter att den fjärde fonden stängdes 2021.
Samtidigt förändras arbetet inom branschen. I stället för att fokusera på nya förvärv tvingas investerare lägga mer tid på att förbättra befintliga portföljbolag.
Det bidrar till missnöje bland anställda som lockades till private equity av möjligheten till stora vinster.
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