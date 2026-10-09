Firmus har vuxit snabbt med investeringar från bland annat Nvidia. Men nu anas sprickor i fasaden hos den australiska datacenterjätten.
Datacenterraketen avbryter börsnotering – investerare nervösa över värderingen
Det AI-inriktade datacenterbolaget Firmus hade planer på en börsnotering som hade kunnat bli en av Australiens största någonsin.
Nu blir det inget av det, åtminstone inte just nu.
Det speglar en oro bland investerare kring värderingarna inom den snabbt växande AI-sektorn.
Ska försöka ta in mer kapital
Firmus, som har Nvidia bland sina investerare, hade planerat en börsnotering som skulle värdera bolaget till mer än 30 miljarder dollar, motsvarande omkring 300 miljarder kronor, skriver BBC.
Bolaget hänvisar till den senaste tidens marknadsoro och rådande marknadsförhållanden.
I stället ska Firmus nu försöka ta in kapital från privata investerare och överväga andra alternativ på både privata och publika marknader.
Ett investeringsbolag uppger till BBC att det valde att inte delta i börsnoteringen på grund av oro över Firmus värdering.
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Har stora investerare i ryggen
Även den australiska pensionsjätten UniSuper avstod från att delta. Pensionsfondens investeringschef John Pearce anser att Firmus har en attraktiv verksamhet, men att värderingen inte är tillräckligt övertygande.
Han har också uttryckt oro för att bolaget kommer att behöva ta på sig stora skulder för att finansiera sina expansionsplaner.
Firmus bygger och driver datacenter med vätskekylning, anläggningar som bolaget beskriver som AI-fabriker. Bland kunderna finns OpenAI och Meta. Verksamheten finns i Australien, Singapore och andra delar av Asien och Stillahavsområdet.
Förutom Nvidia stöds Firmus av stora investeringsbolag som Blackstone och Jane Street, skriver Financial Review.
Den inställda börsnoteringen kommer samtidigt som investerare börjar ifrågasätta om de enorma investeringarna i AI kommer att ge tillräcklig avkastning på lång sikt.
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Stora börsnoteringar att vänta
Hundratals miljarder dollar satsas på datacenter, avancerade chip och annan infrastruktur för AI.
Australien har blivit en attraktiv marknad för datacenter tack vare tillgången på mark, energi och naturgas. Landet har redan över 160 datacenter och ytterligare anläggningar planeras.
Samtidigt har expansionen mött motstånd från boende som oroar sig för bland annat buller och miljöpåverkan.
Även flera stora AI-bolag väntas så småningom söka sig till börsen. OpenAI och konkurrenten Anthropic har uppgetts överväga börsnoteringar som skulle kunna värdera bolagen till över 1 000 miljarder dollar vardera.
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