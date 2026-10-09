Datacenterraketen avbryter börsnotering – investerare nervösa över värderingen

Det AI-inriktade datacenterbolaget Firmus hade planer på en börsnotering som hade kunnat bli en av Australiens största någonsin.

Nu blir det inget av det, åtminstone inte just nu.

Det speglar en oro bland investerare kring värderingarna inom den snabbt växande AI-sektorn.

Ska försöka ta in mer kapital

Firmus, som har Nvidia bland sina investerare, hade planerat en börsnotering som skulle värdera bolaget till mer än 30 miljarder dollar, motsvarande omkring 300 miljarder kronor, skriver BBC.

Bolaget hänvisar till den senaste tidens marknadsoro och rådande marknadsförhållanden.

I stället ska Firmus nu försöka ta in kapital från privata investerare och överväga andra alternativ på både privata och publika marknader.

Ett investeringsbolag uppger till BBC att det valde att inte delta i börsnoteringen på grund av oro över Firmus värdering.

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