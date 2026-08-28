Domstolen: Trump gick över gränsen mot AI‑jätten

Efter att förhandlingarna med Trumpadministrationen brutit samman pekades Anthropic ut som en säkerhetsrisk i försörjningskedjan och svartlistades.

Men domstolen menar att svartlistningen skett på felaktiga grunder.

Distriktsdomaren Rita F. Lin skriver i sin dom att administrationens agerande istället var en olaglig repressalie mot bolagets offentliga kritik av regeringens krav på hur AI-modellerna skulle få användas.

Hon hänvisar till att regeringens egna uttalanden tydligt visar att syftet var att göra Anthropic till ett avskräckande exempel eftersom företaget visade arrogans genom att kritisera regeringen.

Domaren beordrar nu att alla direktiv och instruktioner som pekar ut Anthropic som risk ska dras tillbaka.

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Redo för börsnotering

Pentagon har inte kommenterat domen än. Anthropic säger att bolaget gärna vill ha ett fortsatt samarbete med myndigheter – men utan att ge upp sina etiska gränser kring autonoma vapen och övervakning.

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Samtidigt med konflikten och rättegången förbereder sig Anthropic för en möjlig börsnotering, där bolaget enligt tidigare rapporter siktar på en värdering omkring 2 biljoner dollar.

Regeringens jurister har tidigare uppgett att Pentagon skulle vara helt bortkopplat från Anthropics modeller senast den 30 september, och dokument i målet visar att konkurrenter som OpenAI redan positionerar sig för att ta över.

Anthropic uppger att svartlistningen lett till hundratals miljoner dollar i förlorade eller avbrutna kontrakt.

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