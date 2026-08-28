Anthropic hamnade i konflikt med Trumpadministrationen efter att bolaget motsatt sig att deras AI skulle användas i autonoma vapen. Nu har en federal domare tagit ställning i tvisten.
Domstolen: Trump gick över gränsen mot AI‑jätten
Efter att förhandlingarna med Trumpadministrationen brutit samman pekades Anthropic ut som en säkerhetsrisk i försörjningskedjan och svartlistades.
Men domstolen menar att svartlistningen skett på felaktiga grunder.
Distriktsdomaren Rita F. Lin skriver i sin dom att administrationens agerande istället var en olaglig repressalie mot bolagets offentliga kritik av regeringens krav på hur AI-modellerna skulle få användas.
Hon hänvisar till att regeringens egna uttalanden tydligt visar att syftet var att göra Anthropic till ett avskräckande exempel eftersom företaget visade arrogans genom att kritisera regeringen.
Domaren beordrar nu att alla direktiv och instruktioner som pekar ut Anthropic som risk ska dras tillbaka.
Läs också: Dolda klausulen i Metas uppgörelse: Får behålla barnens data. Realtid
Redo för börsnotering
Pentagon har inte kommenterat domen än. Anthropic säger att bolaget gärna vill ha ett fortsatt samarbete med myndigheter – men utan att ge upp sina etiska gränser kring autonoma vapen och övervakning.
Samtidigt med konflikten och rättegången förbereder sig Anthropic för en möjlig börsnotering, där bolaget enligt tidigare rapporter siktar på en värdering omkring 2 biljoner dollar.
Regeringens jurister har tidigare uppgett att Pentagon skulle vara helt bortkopplat från Anthropics modeller senast den 30 september, och dokument i målet visar att konkurrenter som OpenAI redan positionerar sig för att ta över.
Anthropic uppger att svartlistningen lett till hundratals miljoner dollar i förlorade eller avbrutna kontrakt.
Missa inte: Meta försöker göra upp i mål om app-beroende. Realtid
Svartlistningen har spridit sig
Flera myndigheter reagerade direkt på svartlistningen. Interna riktlinjer skickades ut som uppmanade handläggare att undvika Anthropics modeller i projekt som rörde kritiska system, och pågående upphandlingar pausades i väntan på nya instruktioner.
I domstolsdokumenten framgår att klassningen som ”risk i försörjningskedjan” fick en kedjeeffekt: andra myndigheter antog beteckningen utan att göra egna säkerhetsbedömningar.
Rita F. Lin skriver att detta visar hur en felaktig klassning kan sprida sig genom statsapparaten och få långt större konsekvenser än den ursprungliga avsikten.
För Anthropic innebar det att bolaget plötsligt betraktades som osäkert i sammanhang där deras modeller tidigare varit standard.
Flera myndigheter har enligt dokumenten avvaktat med att ändra sina riktlinjer tills det parallella målet i Washington avgjorts, vilket gör att effekterna av svartlistningen kan dröja kvar även efter domen i Kalifornien.
Läs också: Anthropic slår SpaceX, kan bli världens största börsnotering. Realtlid
Domaren uttrycker oro över resonemanget
Lin, som är utnämnd av president Joe Biden, har tidigare uttryckt oro över regeringens rättsliga resonemang.
Vid en förhandling i juli kallade hon linjen, som innebär att det är tillåtet att bestraffa en leverantör som offentligt kritiserar myndigheterna, för ”mycket oroande” och ”extrem”.
Trumpadministrationen kan nu välja att överklaga domen.
Parallellt drivs målet i Washington, där en federal appellationsdomstol varit mindre mottaglig för Anthropics argument. I april avslog en begäran om lättnader under rättegången.
Läs också: Priskrig mellan ChatGPT och Anthropic – AI blir billigare. Realtid