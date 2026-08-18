Anthropic slår SpaceX, kan bli världens största börsnotering

Anthropic kan börsnoteras i höst

Bolaget lämnade i juni in en konfidentiell ansökan om börsnotering till amerikanska finansinspektionen SEC, med Morgan Stanley, Goldman Sachs och JPMorgan som rådgivare.

En notering kan enligt flera källor ske redan i höst, före konkurrenten OpenAI, vars annualiserade intäkter växt till omkring 40 miljarder dollar. Det är ungefär 60 procent av Anthropics nivå.

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Stort intresse förväntas

Varför blir noteringen så stor? Analytiker pekar på att Anthropic satsat hårdare på företagskunder och kodningsverktyg, medan OpenAI i högre grad fokuserat på konsumentmarknaden.

Det är en strategi som gett Anthropic snabbare tillväxt trots högre kostnad per fråga, eftersom bolagets modeller enligt investerare löser uppgifter korrekt oftare och därför kräver färre omkörningar.

Anthropic kan slå SpaceX

Enligt prognosmarknaden Polymarket har oddsen för att Anthropic slår SpaceX om titeln som årets största börsnotering snabbt förbättrats.

SpaceX prissatte i juni sin aktie till 135 dollar, vilket värderade bolaget till 1,78 biljoner dollar, och steg 19,2 procent på börsens första handelsdag till ett marknadsvärde på 2,1 biljoner dollar, innan aktien senare föll tillbaka kraftigt på oro för stora investeringsbehov.

Vad är Anthropic?

Anthropic grundades i januari 2021 av syskonen Dario och Daniela Amodei, tillsammans med fem andra tidigare medarbetare på OpenAI.

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Enligt Dario Amodei själv var grundarna oense med OpenAI:s ledning om hur snabbt kraftfull AI borde utvecklas, och hur mycket fokus som lades på säkerhet jämfört med kommersiell lansering. Dario hade dessförinnan lett forskningsarbetet bakom GPT-2 och GPT-3 som forskningschef på OpenAI, medan Daniela ansvarade för säkerhet och policy.

Claude kom 2022

Bolaget bildades som ett så kallat ”public benefit corporation” – en företagsform som juridiskt binder verksamheten till ett uttalat samhällsnyttigt syfte, inte bara vinst. Redan i maj 2021 tog Anthropic in 124 miljoner dollar i sin första finansieringsrunda, med investerare som Skype-medgrundaren Jaan Tallinn och tidigare Google-chefen Eric Schmidt.

Bolagets första Claude-modell blev klar 2022, före lanseringen av ChatGPT, men gjordes bara tillgänglig i begränsad omfattning innan en bredare lansering 2023.

Snabb tillväxt

Tillväxten sedan dess har varit anmärkningsvärt snabb: från en årstakt på omkring 1 miljard dollar i intäkter under 2025 till dagens över 65 miljarder dollar.

En resa som tagit fyra och ett halvt år från grundandet till den möjliga börsnoteringen i höst.

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