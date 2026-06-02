Anthropic mot börsen – astronomiskt hög värdering

En S-1 är det dokument som ger investerare insyn i ett bolags intäkter, kostnader, risker och ägarstruktur inför en notering.

Att ansökan är konfidentiell innebär att SEC granskar handlingarna innan de offentliggörs, vilket ger bolaget möjlighet att justera uppgifterna innan marknaden får ta del av dem.

Anthropic ska enligt uppgift ha anlitat advokatbyrån Wilson Sonsini, som tidigare ledde Googles börsnotering 2004.

Teckningskursen inte fastlagd

Antalet aktier och teckningskursen är ännu inte fastställda. Bolaget har meddelat att prissättningen inte är satt, och en notering kan enligt uppgifter ske så tidigt som i oktober.

Anthropic, som grundades för fem år sedan av tidigare OpenAI-toppen Dario Amodei, värderades nyligen till över 965 miljarder dollar i en privat finansieringsrunda, mer än rivalen OpenAIs senaste värdering på 852 miljarder dollar, rapporterar BBC.

Bolagets årliga intäktstakt har nått 47 miljarder dollar, upp från omkring 10 miljarder ett år tidigare, drivet av att företag i allt högre grad använder Claude för kodning och automatisering, skriver Proactive.

Flera stora noteringar på gång

Noteringen sker samtidigt som SpaceX och OpenAI förbereder egna börsintroduktioner. Tillsammans väntas de tre bolagen ha ett samlat börsvärde på över 3 500 miljarder dollar.

Frågan om lönsamhet väntas bli central. Anthropic har sagt till investerare att bolaget räknar med att gå med vinst under första halvåret i år, medan varken SpaceX eller OpenAI i nuläget är lönsamma.

Samtidigt är kostnaderna stora. Anthropic har förbundit sig att betala 1,25 miljarder dollar i månaden för datorkraft fram till maj 2029, motsvarande 15 miljarder dollar om året.