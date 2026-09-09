Den amerikanska kapitalförvaltaren Franklin Templeton, med 1 790 miljarder dollar under förvaltning, tar majoriteten i den europeiska fastighetsförvaltaren Stoneshield Capital. Affären görs via fastighetsdotterbolaget Clarion Partners och tredubblar koncernens europeiska fastighetskapital.
Amerikansk jätte köper fastighetsförvaltare – tredubblar i Europa
Stoneshield grundades 2018 av Juan Pepa och Felipe Morenés Botín och förvaltar 8 miljarder euro.
Bolaget investerar tematiskt i segment med strukturellt begränsat utbud: bostäder och studentboenden, digital infrastruktur, forskningsfastigheter, hotell och kritisk infrastruktur.
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Portföljen rymmer ägarandelar i studentbostadsplattformen MiCampus, solkraftsbolaget Solaria (9,5 procent), energiinfrastrukturbolaget Exolum (4,9 procent), bostadsutvecklaren Neinor Homes (18,6 procent) och hotellkoncernen Meliá (5,4 procent). Morenés Botín är son till Santanderordföranden Ana Botín.
Någon köpeskilling anges inte i pressmeddelandet. Enligt spanska Cinco Días handlar det om cirka 600 miljoner euro för 75 procent, vilket skulle värdera Stoneshield till omkring 800 miljoner euro. Uppgiften är inte bekräftad av parterna.
Söker skalfördelar
Genom affären tredubblas Clarions europeiska förvaltade kapital till 11 miljarder euro, samtidigt som Franklin Templetons samlade kapital inom alternativa tillgångar passerar 265 miljarder euro. Grundarna stannar kvar ”på lång sikt” och behåller ansvaret för investeringsstrategi, tillväxtplan och den dagliga driften.
Kontoren i Spanien, Portugal, Irland, Storbritannien och Luxemburg blir kvar. Goldman Sachs International var finansiell rådgivare åt Stoneshield. Affären väntas slutföras under fjärde kvartalet 2026, efter sedvanliga myndighetsgodkännanden.
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Passiv förvaltning pressar avgifterna i den traditionella fondaffären, medan private markets bär högre marginaler. De stora amerikanska förvaltarna köper därför färdiga plattformar i stället för att bygga distribution och lokal kompetens själva, ett mönster som gått från nordamerikansk kreditförvaltning till europeiska reala tillgångar.
Att Stoneshields tematik dessutom pekar mot datacenter, elförsörjning och studentbostäder gör affären till mer än ett fastighetsköp. Det är exponering mot samma infrastrukturvåg som driver upp värderingarna i den amerikanska datacentersektorn, där BlackRock och Blackstone gjort miljardaffärer det senaste året.
Utländskt kapital intresserad av Sverige
Stoneshield har ingen svensk verksamhet men det finns liknande rörelser på den svenska fastighetsmarknaden.
Utländskt kapital står nu för en fjärdedel av de svenska fastighetsaffärerna, den högsta nivån på ett decennium, och de kapitalförvaltare som nu bygger europeiska plattformar är samma aktörer som senare allokerar till Stockholm, Göteborg och Malmö.
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Konsolideringen betyder också att antalet motparter krymper. När investeringskartan i Europa ritas om sker det i allt högre grad inom ett fåtal globala plattformar, med kapital som söker sig till samma segment: bostäder, logistik och digital infrastruktur.
För svenska säljare kan det innebära fler budgivare per objekt, men färre oberoende förvaltare att förhandla med.