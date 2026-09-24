Nu är det beslutat att nästan var fjärde chef på Volkswagen ska bort. Men VW är långt ifrån ensamt. Flera tyska storbolag stryker nu hela chefsnivåer, och AI väntas skynda på utvecklingen.
Nu börjar AI även hota chefsjobben på storföretagen
Den 3 september godkände Volkswagens tillsynsråd koncernledningens saneringsplan, rapporterar Handelsblatt.
Därmed är det klart att biltillverkaren fram till slutet av decenniet ska ta bort mer än 5 500 chefstjänster globalt. I dag har koncernen omkring 21 500 chefer.
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Nästan var fjärde chefsroll kan alltså försvinna. Realtid har tidigare skrivit om planerna. Nu är de formellt klubbade.
Chefer kan degraderas
Karriären på VW har länge följt ett förutsägbart mönster. Den som levererade klättrade, och den som inte gjorde det fick i regel sitta kvar.
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Det ska vd Oliver Blume ändra på. De gamla chefskretsarna ersätts med ett nytt nivåsystem där chefer även kan flyttas ned i hierarkin.
Samtidigt stryks hela ledningsnivåer. De som blir kvar får ansvar för fler medarbetare.
Bahn stryker en hel nivå
Deutsche Bahn går lika hårt fram. Koncernchefen Evelyn Palla vill ta bort minst 30 procent av de runt 3 500 tjänsterna i koncernledningen, vilket motsvarar över 1 000 jobb, enligt t-online.
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En hel mellannivå mellan koncernstyrelsen och den första chefsnivån försvinner. Den första ledningsnivån krymper från 43 till 22 organisatoriska enheter.
Enligt Palla ska omställningen spara upp till 500 miljoner euro om året, rapporterar Berliner Zeitung.
Bayer har redan halverat
Bayer har kommit längst. Under vd Bill Anderson har läkemedels- och kemijätten eliminerat hälften av sina tidigare tolv hierarkinivåer, skriver Börsen-Zeitung.
Kemikoncernen Evonik vill gå från tio till sex nivåer och minskar antalet chefer med 500 av 1 500. Resten flyttar in i teamen, utan lönesänkning.
Alla chefer på de nivåer som stryks behöver alltså inte lämna. Flera av dem är specialister som bolagen vill behålla.
Även BMW hör till de koncerner som bantar i chefsleden, enligt Handelsblatt.
AI var inte startskottet
Enligt Handelsblatt började nedskärningarna inte med artificiell intelligens. Tyska storbolag har i flera år försökt montera ned hierarkier som vuxit fram under decennier.
Men AI ökar trycket och påskyndar utvecklingen, eftersom tekniken kan ta över samordning, rapportering och analys som tidigare krävde stora chefsled.
Konsultjätten McKinsey har beskrivit samma trend som en utplattning av organisationerna, där färre ledare ansvarar för bredare områden.
Sambandet är dock inte entydigt. Data som Realtid tidigare rapporterat om visar att bolag som infört AI inte nödvändigtvis skär ned på chefer snabbare än andra.
Nya krav på dem som stannar
Handelsblatt pekar också på en motsatt effekt. Chefer som kan styra och genomföra införandet av AI kan bli viktigare än i dag, och mellancheferna kan få en nyckelroll när tekniken ska omsättas i praktiken.
För dem som inte hänger med ser det mörkare ut. De bedömare som tidningen talat med menar att omvälvningen bara har börjat.
”Det verkliga jordskalvet kommer först nu”, varnar de.