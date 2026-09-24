Nu börjar AI även hota chefsjobben på storföretagen

Bahn stryker en hel nivå

Deutsche Bahn går lika hårt fram. Koncernchefen Evelyn Palla vill ta bort minst 30 procent av de runt 3 500 tjänsterna i koncernledningen, vilket motsvarar över 1 000 jobb, enligt t-online.

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En hel mellannivå mellan koncernstyrelsen och den första chefsnivån försvinner. Den första ledningsnivån krymper från 43 till 22 organisatoriska enheter.

Enligt Palla ska omställningen spara upp till 500 miljoner euro om året, rapporterar Berliner Zeitung.

Bayer har redan halverat

Bayer har kommit längst. Under vd Bill Anderson har läkemedels- och kemijätten eliminerat hälften av sina tidigare tolv hierarkinivåer, skriver Börsen-Zeitung.

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Kemikoncernen Evonik vill gå från tio till sex nivåer och minskar antalet chefer med 500 av 1 500. Resten flyttar in i teamen, utan lönesänkning.

Alla chefer på de nivåer som stryks behöver alltså inte lämna. Flera av dem är specialister som bolagen vill behålla.

Även BMW hör till de koncerner som bantar i chefsleden, enligt Handelsblatt.

AI var inte startskottet

Enligt Handelsblatt började nedskärningarna inte med artificiell intelligens. Tyska storbolag har i flera år försökt montera ned hierarkier som vuxit fram under decennier.

Men AI ökar trycket och påskyndar utvecklingen, eftersom tekniken kan ta över samordning, rapportering och analys som tidigare krävde stora chefsled.

Konsultjätten McKinsey har beskrivit samma trend som en utplattning av organisationerna, där färre ledare ansvarar för bredare områden.

Sambandet är dock inte entydigt. Data som Realtid tidigare rapporterat om visar att bolag som infört AI inte nödvändigtvis skär ned på chefer snabbare än andra.

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Nya krav på dem som stannar

Handelsblatt pekar också på en motsatt effekt. Chefer som kan styra och genomföra införandet av AI kan bli viktigare än i dag, och mellancheferna kan få en nyckelroll när tekniken ska omsättas i praktiken.

För dem som inte hänger med ser det mörkare ut. De bedömare som tidningen talat med menar att omvälvningen bara har börjat.

”Det verkliga jordskalvet kommer först nu”, varnar de.