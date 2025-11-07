Tech-jättarnas börsras väcker oro för AI-bubbla medan konsumentförtroendet når bottenläge
AI-aktier rasar – värsta veckan sedan april
Amerikaner närmar sig rekordlågt förtroende för ekonomin
Wall Street går som tåget – men bland folk ute i landet är det betydligt dystrare. Amerikaner har inte varit såhär pessimistiska på flera år. Amerikaner brukar enligt schablonbilden beskrivas som ett optimistiskt släkte. Just nu är det dock betydligt mer negativa tongångar hos befolkningen. I USA har konsumenternas förtroende fallit till den lägsta nivån …
Visumkriget – så lockas kapitalet bort från väst
Förenade Arabemiratens gyllene visum har förvandlat emiratet till ett nav för globalt kapital. Nu slår Dubai New York som världens mest attraktiva stad för ultrarika. För 5 miljoner kronor köper du tio år i Dubai – och slipper varje krona i arvsskatt, kapitalvinstskatt och förmögenhetsskatt. Förenade Arabemiratens gyllene visum har förvandlat emiratet till ett nav …
Japan satsar på tillväxt – medan lönerna kraschar
För att rädda hushållens köpkraft kastar premiärminister Sanae Takaichi om Japans ekonomiska politik. Men stimulanspaketen riskerar att förvärra inflationen som redan plågar landet. Inflationen har legat över japanska centralbankens tvåprocentsmål i 3,5 år. Reallönerna har inte stigit på helårsbasis sedan 2021. Men Japans nya premiärminister Sanae Takaichi väljer ändå att öppna för mer offentliga utgifter. …
Experten om börsoron: Flyger runt i mörkret
AI-frossa och dyster amerikansk arbetsmarknad skakar om världens börser. Marknaden och Federal Reserve flyger lite runt i mörkret, säger Handelsbankens valutastrateg Tommy von Brömsen. Som konsekvens av den federala nedstängningen, nu den längsta i USA:s historia, får ekonomer och investerare klara sig utan en rad viktig marknadsdata, till exempel månadssiffror kring USA:s arbetsmarknad som egentligen …
"Utdöende art" – kris för svenska hedgefonder
Svenska hedgefonder har tappat rejält det senaste decenniet. En av få förvaltare som är kvar och som dessutom lyckats med sina blankningar, Per Johansson på Origo, kallar fondtypen för ”en utdöende art”. ”För tio år sedan var svenska hedgefonder ungefär 45 miljarder kronor i tillgångar och nu är man nere på 12 miljarder”, säger han …
Amerikanska teknikbolag kopplade till den artificiella intelligens-boomen har förlorat mer än 1 200 miljarder dollar i marknadsvärde sedan förra fredagen, skriver Financial Times.
Wall Street är på väg mot sin värsta vecka sedan president Donald Trumps ”liberation day”-tullar i april.
Åtta av de mest värdefulla AI-relaterade aktierna, inklusive Nvidia, Meta, Palantir och Oracle, har tappat 1,2 biljoner dollar i marknadsvärde sedan slutet av förra veckan.
Handeln på fredagen fördjupade teknikinvesterarnas förluster, med Nvidia som föll 4 procent. Även Microsoft, Amazon, Alphabet och Broadcom tappade mark.
Börsras i USA: AI-oro och massuppsägningar skrämmer
De amerikanska börserna föll kraftigt på torsdagen när AI-sektorn pressades av värderingsoron samtidigt som dystra rapporter om arbetsmarknaden fick
Den tekniktunga Nasdaq Composite är på väg mot en veckoförlust på 4,6 procent, den värsta femdagarsperioden sedan indexet föll 10 procent efter att Trump lanserade sitt handelskrig med en storm av tullmeddelanden i april.
Extrema investeringar väcker oro
”AI-relaterade kapitalutgifter är substantiella, alltmer skuldfinansierade och påminner om 2000-talets teknikbubblas frenesi av tvivelaktiga investeringar”, säger Florian Ielpo, chef för makro på Lombard Odier Investment Managers, till FT.
Fyra teknikjättar , Alphabet, Amazon, Meta och Google, rapporterade förra veckan kombinerade kapitalutgifter på 112 miljarder dollar för tredje kvartalet.
Samtidigt lånar sektorn hundratals miljarder för att finansiera sin expansion inom AI.
Så kan dina aktier rädda liv – Hjärt-Lungfonden lyfter fram möjligheten till aktiegåvor
Stockholms bostadsmarknad svalnar – men rätt lägenhet kostar fortfarande miljoner
Globala investerare bekymrade
Oron för en AI-bubbla har denna vecka förstärkts bland globala investerare. Internationella valutafonden (IMF) och Bank of England har båda slagit larm.
Bank of Englands guvernör Andrew Bailey påpekade i en intervju med CNBC på torsdagen möjligheten för en AI-bubbla. Han noterade att det ”mycket positiva produktivitetsbidraget” från teknikföretag kan motverkas av osäkerhet kring framtida intäktsströmmar i sektorn.
”Vi måste vara mycket uppmärksamma på dessa risker”, sade Bailey till CNBC.
Goldman Sachs vd David Solomon varnade även denna vecka för en ”trolig” nedgång på 10–20 procent i aktiemarknaden någon gång inom de närmaste två åren..
Nvidia värst drabbat
Nvidia, världens mest värdefulla företag, har fallit mest i dollartermer under veckan.
Dess börsvärde har minskat med nästan 500 miljarder dollar, lite mer än en vecka efter att företaget blev det första någonsin att nå en värdering på 5 biljoner dollar, skriver Barron’s.
Vd Jensen Huang sa till Financial Times denna vecka att han förväntade sig att Kina i slutändan ”kommer att vinna AI-racet” mot USA.
Han försökte senare nyansera kommentarerna och sade att Kina var ”nanosekunder bakom Amerika inom AI”.
Konsumentförtroende i fritt fall
Samtidigt har University of Michigans index för konsumentförtroende fallit till en treårslåg nivå i november, enligt CNBC.
Enligt ekonom Thomas Ryan på konsultföretaget Capital Economics understryker siffran hur den pågående amerikanska regeringsstängningen ”förvärrar kvardröjande oro över inflation och försvagade jobbutsikter”.
Den längsta federala regeringsstängningen någonsin, nu utsträckt till 38 dagar, gör att investerare blir alltmer nervösa för att arbetsmarknaden kan ha försvagats avsevärt sedan slutet av september.
Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fastighetsvärlden, Fri Köpenskap, Food Supply.
