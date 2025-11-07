Realtid
AI-aktier rasar – värsta veckan sedan april

AI-aktier fortsätter falla på börsen. (Foto: Mark Lennihan / Unsplash)
Johan Colliander
Johan Colliander
Uppdaterad: 07 nov. 2025Publicerad: 07 nov. 2025

Tech-jättarnas börsras väcker oro för AI-bubbla medan konsumentförtroendet når bottenläge

Amerikanska teknikbolag kopplade till den artificiella intelligens-boomen har förlorat mer än 1 200 miljarder dollar i marknadsvärde sedan förra fredagen, skriver Financial Times.

Wall Street är på väg mot sin värsta vecka sedan president Donald Trumps ”liberation day”-tullar i april.

Åtta av de mest värdefulla AI-relaterade aktierna, inklusive Nvidia, Meta, Palantir och Oracle, har tappat 1,2 biljoner dollar i marknadsvärde sedan slutet av förra veckan.

Handeln på fredagen fördjupade teknikinvesterarnas förluster, med Nvidia som föll 4 procent. Även Microsoft, Amazon, Alphabet och Broadcom tappade mark.

Den tekniktunga Nasdaq Composite är på väg mot en veckoförlust på 4,6 procent, den värsta femdagarsperioden sedan indexet föll 10 procent efter att Trump lanserade sitt handelskrig med en storm av tullmeddelanden i april.

Extrema investeringar väcker oro

”AI-relaterade kapitalutgifter är substantiella, alltmer skuldfinansierade och påminner om 2000-talets teknikbubblas frenesi av tvivelaktiga investeringar”, säger Florian Ielpo, chef för makro på Lombard Odier Investment Managers, till FT.

Nu backar AI-aktierna. Men med hur mycket? (Foto: TT)

Fyra teknikjättar , Alphabet, Amazon, Meta och Google, rapporterade förra veckan kombinerade kapitalutgifter på 112 miljarder dollar för tredje kvartalet.

Samtidigt lånar sektorn hundratals miljarder för att finansiera sin expansion inom AI.

Globala investerare bekymrade

Oron för en AI-bubbla har denna vecka förstärkts bland globala investerare. Internationella valutafonden (IMF) och Bank of England har båda slagit larm.

Bank of Englands guvernör Andrew Bailey påpekade i en intervju med CNBC på torsdagen möjligheten för en AI-bubbla. Han noterade att det ”mycket positiva produktivitetsbidraget” från teknikföretag kan motverkas av osäkerhet kring framtida intäktsströmmar i sektorn.

”Vi måste vara mycket uppmärksamma på dessa risker”, sade Bailey till CNBC.

Goldman Sachs vd David Solomon varnade även denna vecka för en ”trolig” nedgång på 10–20 procent i aktiemarknaden någon gång inom de närmaste två åren..

Nvidia värst drabbat

Nvidia, världens mest värdefulla företag, har fallit mest i dollartermer under veckan.

Dess börsvärde har minskat med nästan 500 miljarder dollar, lite mer än en vecka efter att företaget blev det första någonsin att nå en värdering på 5 biljoner dollar, skriver Barron’s.

Vd Jensen Huang sa till Financial Times denna vecka att han förväntade sig att Kina i slutändan ”kommer att vinna AI-racet” mot USA.

Han försökte senare nyansera kommentarerna och sade att Kina var ”nanosekunder bakom Amerika inom AI”.

Konsumentförtroende i fritt fall

Samtidigt har University of Michigans index för konsumentförtroende fallit till en treårslåg nivå i november, enligt CNBC.

Enligt ekonom Thomas Ryan på konsultföretaget Capital Economics understryker siffran hur den pågående amerikanska regeringsstängningen ”förvärrar kvardröjande oro över inflation och försvagade jobbutsikter”.

Den längsta federala regeringsstängningen någonsin, nu utsträckt till 38 dagar, gör att investerare blir alltmer nervösa för att arbetsmarknaden kan ha försvagats avsevärt sedan slutet av september.

AIBörsenUSA
Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fastighetsvärlden, Fri Köpenskap, Food Supply.

