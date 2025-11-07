AI-aktier rasar – värsta veckan sedan april

Amerikanska teknikbolag kopplade till den artificiella intelligens-boomen har förlorat mer än 1 200 miljarder dollar i marknadsvärde sedan förra fredagen, skriver Financial Times.

Wall Street är på väg mot sin värsta vecka sedan president Donald Trumps ”liberation day”-tullar i april.

Åtta av de mest värdefulla AI-relaterade aktierna, inklusive Nvidia, Meta, Palantir och Oracle, har tappat 1,2 biljoner dollar i marknadsvärde sedan slutet av förra veckan.

Handeln på fredagen fördjupade teknikinvesterarnas förluster, med Nvidia som föll 4 procent. Även Microsoft, Amazon, Alphabet och Broadcom tappade mark.

Den tekniktunga Nasdaq Composite är på väg mot en veckoförlust på 4,6 procent, den värsta femdagarsperioden sedan indexet föll 10 procent efter att Trump lanserade sitt handelskrig med en storm av tullmeddelanden i april.

Extrema investeringar väcker oro

”AI-relaterade kapitalutgifter är substantiella, alltmer skuldfinansierade och påminner om 2000-talets teknikbubblas frenesi av tvivelaktiga investeringar”, säger Florian Ielpo, chef för makro på Lombard Odier Investment Managers, till FT.

Fyra teknikjättar , Alphabet, Amazon, Meta och Google, rapporterade förra veckan kombinerade kapitalutgifter på 112 miljarder dollar för tredje kvartalet.

Samtidigt lånar sektorn hundratals miljarder för att finansiera sin expansion inom AI.