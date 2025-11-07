Amerikaner närmar sig rekordlågt förtroende för ekonomin

Pessimism i alla folklager

Nedgången speglar en bred pessimism som återfinns oberoende av ålder, inkomstnivå eller politisk hemvist.

Delindexet som mäter hushållens bedömning av nuvarande ekonomiska förhållanden föll med nära elva procent till 52,3, medan förväntningarna på framtiden minskade till 49,0.

På årsbasis har dessa delindex rasat med 18 respektive 36 procent.

Nedstängningen påverkar humöret

Bakgrunden är den federala regeringens fortsatta budgetlåsning, som nu pågått i mer än en månad.

Många amerikaner oroar sig för följderna för sysselsättning, offentliga tjänster och ekonomisk tillväxt.

Situationen har redan lett till försenade löneutbetalningar till statsanställda och tillfälligt stoppade sociala program, vilket i sin tur påverkar konsumtionen.

Trots att börsindexen nått nya rekordnivåer har det inte räckt för att lyfta stämningen. Undersökningen visar dock en tydlig skillnad mellan hushåll beroende på tillgångar.

Värst bland låginkomsttagare

Personer med större aktieinnehav rapporterar en viss förbättring i förtroendet, medan grupper med lägre inkomster är betydligt mer pessimistiska.

Inflationsförväntningarna visar samtidigt en blandad bild. På ett års sikt tror konsumenterna på något högre prisökningar, medan den femåriga prognosen har sjunkit.

Det tyder på att inflationsoron dämpats något, men att osäkerheten på kort sikt kvarstår.

