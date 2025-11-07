Realtid
Realtid.se
Amerikaner närmar sig rekordlågt förtroende för ekonomin

amerikaner
När allt fler amerikaner oroar sig för ekonomin väljer också fler att dra åt svångremmen, vilket påverkar företag i hela landet. (Foto: Charlie Riedel/AP/TT).
Johannes Stenlund
Johannes Stenlund
Uppdaterad: 07 nov. 2025Publicerad: 07 nov. 2025

Wall Street går som tåget – men bland folk ute i landet är det betydligt dystrare. Amerikaner har inte varit såhär pessimistiska på flera år.

Amerikaner brukar enligt schablonbilden beskrivas som ett optimistiskt släkte.

Just nu är det dock betydligt mer negativa tongångar hos befolkningen.

I USA har konsumenternas förtroende fallit till den lägsta nivån på över tre år, enligt den senaste undersökningen från University of Michigan som CNBC rapporterar om.

Sämsta på över tre år

Den utdragna regeringsnedstängningen har skapat växande oro bland hushållen och överskuggat positiva signaler från börsen.

Indexet för konsumenternas allmänna stämningsläge sjönk i november till 50,3, en nedgång med drygt sex procent jämfört med föregående månad och nästan 30 procent på årsbasis.

Det är den svagaste nivån sedan sommaren 2022, då inflationen var högre än på 40 år.

Pessimism i alla folklager

Nedgången speglar en bred pessimism som återfinns oberoende av ålder, inkomstnivå eller politisk hemvist.

Delindexet som mäter hushållens bedömning av nuvarande ekonomiska förhållanden föll med nära elva procent till 52,3, medan förväntningarna på framtiden minskade till 49,0.

På årsbasis har dessa delindex rasat med 18 respektive 36 procent.

Nedstängningen påverkar humöret

Bakgrunden är den federala regeringens fortsatta budgetlåsning, som nu pågått i mer än en månad.

Många amerikaner oroar sig för följderna för sysselsättning, offentliga tjänster och ekonomisk tillväxt.

Situationen har redan lett till försenade löneutbetalningar till statsanställda och tillfälligt stoppade sociala program, vilket i sin tur påverkar konsumtionen.

Trots att börsindexen nått nya rekordnivåer har det inte räckt för att lyfta stämningen. Undersökningen visar dock en tydlig skillnad mellan hushåll beroende på tillgångar.

Värst bland låginkomsttagare

Personer med större aktieinnehav rapporterar en viss förbättring i förtroendet, medan grupper med lägre inkomster är betydligt mer pessimistiska.

Inflationsförväntningarna visar samtidigt en blandad bild. På ett års sikt tror konsumenterna på något högre prisökningar, medan den femåriga prognosen har sjunkit.

Det tyder på att inflationsoron dämpats något, men att osäkerheten på kort sikt kvarstår.

Läs mer: Techmiljardären oroad: "Unga kan överge kapitalismen".

Johannes Stenlund
Johannes Stenlund

Journalist med fokus på ekonomi och näringslivsfrågor.

