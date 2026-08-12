Kones jätteaffär i USA granskas: 34 miljarder dollar, ett år av väntan

Största finska affären någonsin

Affären, som offentliggjordes i slutet av april, är den största i Finlands historia och skulle slå samman världens tredje och fjärde största hisstillverkare till en jätte som passerar både amerikanska Otis Worldwide och schweiziska Schindler i storlek. Och ungefär fördubbla Kones nuvarande börsvärde på cirka 30 miljarder euro.

Kones ekonomichef Ilkka Hara sa redan i juni att bolaget planerar att sälja av vissa tillgångar som en del av arbetet med att möta myndigheternas farhågor, utan att specificera vilka delar av verksamheten det kan handla om.

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Blodbad enligt konkurrent

Motståndet är redan tydligt uttalat från konkurrenthåll. Schindlers vd Paolo Compagna sa redan i mars, innan den formella DOJ-granskningen inletts, att hans bolag skulle bekämpa en eventuell sammanslagning inför konkurrensmyndigheter.

Han beskrev affären som ett ”blodbad” som skulle tvinga fram omfattande sammanslagningar av överlappande kundbaser, produktionsanläggningar och personal mellan bolagets tredje och fjärde största globala konkurrenter.

Svenska sparare påverkas

Utredningens utfall spelar roll även för svenska sparare, om än indirekt. Kone-aktien är tillgänglig och relativt aktivt handlad hos både Avanza och Nordnet, och enligt Börskollen finns aktien i hela 50 svenska fonder, med Nordnet Suomi Indeksi som en av de största enskilda fondinnehavarna.

Bolaget räknas dessutom som en klassisk utdelningsaktie, vilket gör det till en återkommande post i nordiska pensionsportföljer och indexfonder med exponering mot Norden och Finland – snarare än en aktie svenska privatsparare aktivt handlar i stora volymer på egen hand.

Förhandlingar framför rättegångar

En utdragen amerikansk utredning, eller krav på omfattande avyttringar för att affären ska godkännas, riskerar att hålla kvar osäkerhet i aktien under lång tid, vilket i sin tur påverkar avkastningen för alla som indirekt äger Kone genom sina fond- och pensionssparanden.

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Samtidigt har Trumpadministrationens justitiedepartement visat sig mer intresserade av att lösa konkurrensfrågor genom förhandlade uppgörelser snarare än rättsprocesser. Men det utesluter inte att myndigheterna ändå pressar bolag att helt överge planerade affärer.