Amerikanska justitiedepartementet har inlett en fördjupad konkurrensutredning av finska hissjätten Kones planerade köp av tyska TK Elevator för 34,4 miljarder dollar. Affären, den största någonsin i Finlands historia, skulle skapa världens största hisstillverkare. Nu är den en av flera stora nordiska bolagsaffärer som måste ta sig igenom en alltmer oförutsägbar amerikansk konkurrenslupp.
Kones jätteaffär i USA granskas: 34 miljarder dollar, ett år av väntan
Kone meddelade på tisdagen att den amerikanska konkurrensmyndigheten DOJ inlett en fördjupad granskning av bolagets planerade köp av TK Elevator, värt 29,4 miljarder euro (34,4 miljarder dollar).
Myndigheten begärde på måndagen in ytterligare information från båda bolagen. Ett sådant fördjupat granskningsförfarande kan ta över ett år.
Affären klar våren 2027?
Kone uppger att bolaget samarbetat med amerikanska tillsynsmyndigheter sedan affären offentliggjordes och fortsatt räknar med att affären kan slutföras tidigast under andra kvartalet 2027.
”Vi är övertygade om de fördelar den här sammanslagningen kommer ge kunderna och ser fram emot att leverera dem efter att affären slutförts”, skriver Kone i ett uttalande.
Största finska affären någonsin
Affären, som offentliggjordes i slutet av april, är den största i Finlands historia och skulle slå samman världens tredje och fjärde största hisstillverkare till en jätte som passerar både amerikanska Otis Worldwide och schweiziska Schindler i storlek. Och ungefär fördubbla Kones nuvarande börsvärde på cirka 30 miljarder euro.
Kones ekonomichef Ilkka Hara sa redan i juni att bolaget planerar att sälja av vissa tillgångar som en del av arbetet med att möta myndigheternas farhågor, utan att specificera vilka delar av verksamheten det kan handla om.
Blodbad enligt konkurrent
Motståndet är redan tydligt uttalat från konkurrenthåll. Schindlers vd Paolo Compagna sa redan i mars, innan den formella DOJ-granskningen inletts, att hans bolag skulle bekämpa en eventuell sammanslagning inför konkurrensmyndigheter.
Han beskrev affären som ett ”blodbad” som skulle tvinga fram omfattande sammanslagningar av överlappande kundbaser, produktionsanläggningar och personal mellan bolagets tredje och fjärde största globala konkurrenter.
Svenska sparare påverkas
Utredningens utfall spelar roll även för svenska sparare, om än indirekt. Kone-aktien är tillgänglig och relativt aktivt handlad hos både Avanza och Nordnet, och enligt Börskollen finns aktien i hela 50 svenska fonder, med Nordnet Suomi Indeksi som en av de största enskilda fondinnehavarna.
Bolaget räknas dessutom som en klassisk utdelningsaktie, vilket gör det till en återkommande post i nordiska pensionsportföljer och indexfonder med exponering mot Norden och Finland – snarare än en aktie svenska privatsparare aktivt handlar i stora volymer på egen hand.
Förhandlingar framför rättegångar
En utdragen amerikansk utredning, eller krav på omfattande avyttringar för att affären ska godkännas, riskerar att hålla kvar osäkerhet i aktien under lång tid, vilket i sin tur påverkar avkastningen för alla som indirekt äger Kone genom sina fond- och pensionssparanden.
Samtidigt har Trumpadministrationens justitiedepartement visat sig mer intresserade av att lösa konkurrensfrågor genom förhandlade uppgörelser snarare än rättsprocesser. Men det utesluter inte att myndigheterna ändå pressar bolag att helt överge planerade affärer.