Svenska EQT går inte ensamt på Acciona Energía. Riskkapitaljätten har allierat sig med norska oljefonden inför slutstriden om den spanska förnybartjätten, i en affär som värderar bolaget till omkring elva miljarder euro.
EQT tar in norska oljefonden i budstrid om spansk energijätte
EQT Infrastructure och Norges Bank Investment Management, NBIM, lägger ett gemensamt bud på samtliga aktier i Acciona Energía. Enligt spanska Expansión tar EQT 75 procent av konsortiet och oljefonden 25.
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Budet omfattar hela bolaget. Moderbolaget Acciona, kontrollerat av familjen Entrecanales med José Manuel Entrecanales i spetsen, äger drygt 91 procent av aktierna. Resten handlas på Madridbörsen.
Räntorna har tunnat ut listan
Acciona Energía är en av Europas största renodlade förnybartaktörer, med vind, sol och vattenkraft i ett tjugofemtal länder och en installerad kapacitet kring 15 gigawatt. Bolaget har de senaste åren sålt av tillgångar i snabb takt, bland annat en vattenkraftsportfölj till Endesa för en miljard euro. Citi och Goldman Sachs koordinerar försäljningsprocessen.
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Alliansen kommer i ett läge där budgivarfältet krympt snabbt. Riskkapitaljätten KKR och Blackrock-ägda GIP har lämnat förhandlingarna med hänvisning till de stigande räntorna, och italienska Enel har dragit sig ur. Kvar bland finalisterna står EQT, franska Ardian och kanadensiska Brookfield. Ardian uppges ännu sakna partner.
För EQT, med Per Franzén som vd, ligger affären i linje med en tydlig satsning. I juni sattes målstorleken för nästa flaggskeppsfond, EQT Infrastructure VII, till 21 miljarder euro. I Spanien har bolaget nyligen köpt avfallsbolaget Urbaser tillsammans med Blackstone.
Ovanligt steg för Oslo
Än mer intressant är norska oljefondens roll. NBIM, som förvaltar motsvarande drygt 22 000 miljarder norska kronor, har historiskt hållit sig till noterade aktier, räntepapper, fastigheter och en begränsad portfölj av förnybar infrastruktur.
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Ett direktägande i ett avnoterat spanskt energibolag av den här storleken vore ett steg längre in i de onoterade marknaderna än fonden normalt tar.
Fondchefen Nicolai Tangen redovisade i januari en rekordavkastning på 15,1 procent för 2025, men har samtidigt varnat för att det blir hårdare tider framöver. Infrastruktur med långa kassaflöden är en logisk plats att söka avkastning när aktiemarknaden förväntas leverera mindre.
Priset är frågan
Nu blir frågan om priset förmodligen den mest intressanta. Familjen Entrecanales har enligt uppgift satt ribban vid introduktionskursen från 2021 på 26,73 euro per aktie, en nivå som ligger klart över dagens kurs. Det var just prislappen som fick GIP att kliva av.
EQT har rykte om sig att lägga högt bud initialt för att sedan förhandla ned priset, något som sades ske även i Urbaser-affären. Med oljefonden i ryggen har konsortiet i alla fall inte kapital som begränsning.