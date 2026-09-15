EQT tar in norska oljefonden i budstrid om spansk energijätte

EQT Infrastructure och Norges Bank Investment Management, NBIM, lägger ett gemensamt bud på samtliga aktier i Acciona Energía. Enligt spanska Expansión tar EQT 75 procent av konsortiet och oljefonden 25.

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Budet omfattar hela bolaget. Moderbolaget Acciona, kontrollerat av familjen Entrecanales med José Manuel Entrecanales i spetsen, äger drygt 91 procent av aktierna. Resten handlas på Madridbörsen.

Räntorna har tunnat ut listan

Acciona Energía är en av Europas största renodlade förnybartaktörer, med vind, sol och vattenkraft i ett tjugofemtal länder och en installerad kapacitet kring 15 gigawatt. Bolaget har de senaste åren sålt av tillgångar i snabb takt, bland annat en vattenkraftsportfölj till Endesa för en miljard euro. Citi och Goldman Sachs koordinerar försäljningsprocessen.

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Alliansen kommer i ett läge där budgivarfältet krympt snabbt. Riskkapitaljätten KKR och Blackrock-ägda GIP har lämnat förhandlingarna med hänvisning till de stigande räntorna, och italienska Enel har dragit sig ur. Kvar bland finalisterna står EQT, franska Ardian och kanadensiska Brookfield. Ardian uppges ännu sakna partner.

För EQT, med Per Franzén som vd, ligger affären i linje med en tydlig satsning. I juni sattes målstorleken för nästa flaggskeppsfond, EQT Infrastructure VII, till 21 miljarder euro. I Spanien har bolaget nyligen köpt avfallsbolaget Urbaser tillsammans med Blackstone.