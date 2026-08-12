Ny SBB-vd bytte kurs på timmar: Dumpade Studentbostäder direkt

Köper in sig i vd:ns tidigare företag

Det är alltså inte många dagar sen som Andreas Morfiadakis tillträdde som vd för SBB. Hans företrädare Leiv Synnes fick gå på dagen.

Intressant nog kommer Morfiadakis själv från Klarabo, som han grundade och byggde upp till ett av Sveriges ledande bostadsfastighetsbolag. Och det är alltså ett av bolagen SBB nu köper in sig mer i.

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Renodling av verksamheten

Varför agerar den nye vd:n så omedelbart, och just på det här sättet?

Svaret ligger i SBB:s bakgrund. Bolaget, en av de mest högprofilerade skuldkriserna i svensk fastighetssektor efter räntechocken 2022–2023, har de senaste åren renodlats till ett investmentbolag byggt kring tre kärninnehav: bostadsbolaget Sveafastigheter, samhällsfastighetsbolaget Public Property Invest och utbildningsbolaget Nordiqus.

Sänka skuldsättningen

Enligt tidigare vd Leiv Synnes ska mindre, icke-strategiska innehav löpande avyttras för att sänka skuldsättningen och koncentrera resurserna till just dessa tre ben.

Trycket är fortsatt högt. SBB står inför låneförfall på nära 12,7 miljarder kronor under 2026, varav omkring 8 miljarder är direkt kopplat till moderbolaget.

Blankningen fortsatt hög

Enligt analyshuset Pareto behöver bolaget sälja tillgångar i förväg snarare än att förlänga obligationslån till dagens höga räntenivåer, 7–8 procent.

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Blankningen i SBB-aktien har samtidigt stigit till 15,4 procent av kapitalet, den högsta nivån på ett år. Det är ett tecken på att marknaden fortsatt är skeptisk trots omstruktureringen.

Varför byter SBB vd?

Styrelseordförande Lennart Sten motiverade rekryteringen av Andreas Morfiadakis med att SBB, i takt med att omstruktureringen går mot sitt slut, nu behöver en vd med dokumenterad erfarenhet av att bygga bolag och skapa aktieägarvärde.

Detta mer än en renodlad saneringsspecialist av den typ Leiv Synnes representerat. Det kan dock ligga mer bakom, vilket marknaden misstänker.

Tydlig signal

Den blixtsnabba affären, genomförd innan Morfiadakis ens hunnit sitta en hel arbetsdag, tolkas därför som en tydlig signal:

Fokus flyttas nu från att bara överleva skuldkrisen till att aktivt bygga vidare på de tre kärninnehaven. Med Morfiadakis egen bakgrund och nätverk i bostadssektorn som en uppenbar tillgång.

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