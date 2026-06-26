Två nya delägare när Vinge fortsätter att växa

”De här utnämningarna visar att vi fortsätter att attrahera starka individer och forma en ny generation rådgivare”, säger Louise Brorsson Salomon, vd och Managing Partner på advokatbyrån Vinge.

Nya delägare blir Lionardo Ojeda i Stockholm, verksam inom bank och finans, och Petronella Hallberg i Göteborg, specialiserad på M&A samt rekonstruktion och insolvens. Båda tillträder den 1 januari 2027.

Till counsel utses Desirée Hagenfeldt, Josefine Lanker, Marcus Andersson och Niclas Lindblom i Stockholm. I Malmö tillträder Cecilia Cronqvist och Julia Ahlqvist.



Samtliga börjar sina nya roller den 1 januari 2027.

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