Nanexa-aktien rusade över 160 procent i fredagens öppning efter licensavtalet med Novo Nordisk. Mest tjänar Novo själv på pappret, följt av tusentals småsparare.
Novo-avtal ger svenska Nanexas ägare miljardlyft
När handeln öppnade på fredagen gick Nanexa-aktier till 15,50 kronor, enligt Finanstid. Det är drygt 160 procent över torsdagens stängning. Börsvärdet steg därmed från 1,1 till nära 3 miljarder kronor. Vid halv tolv hade kursen svalnat till omkring 13,40 kronor.
Uppsalabolaget Nanexa grundades 2007 av materialkemister vid Uppsala universitet. Bolaget har utvecklat tekniken Pharmashell, där läkemedelspartiklar kläs in i ett extremt tunt skal som byggs upp atomlager för lager. Skalet löses upp långsamt i kroppen, så att läkemedlet frisätts gradvis.
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Det är den tekniken Novo vill åt. Dagens storsäljare mot fetma och diabetes, Wegovy och Ozempic, tas som en spruta i veckan. Med Nanexas teknik ska Novo utveckla peptidläkemedel som räcker en månad eller ett kvartal.
Avtalet offentliggjordes på torsdagskvällen. Det ger Novo global ensamrätt till tekniken inom fetma, typ 2-diabetes och andra kardiometabola sjukdomar, i upp till fem utvecklingsprogram. Novo ansvarar för utveckling och försäljning.
13 miljarder – i bästa fall
Totalt kan avtalet ge Nanexa upp till 1,165 miljarder euro, omkring 13 miljarder kronor.
Av dem utgörs 615 miljoner euro, knappt 7 miljarder kronor, av en initial betalning och milstolpar kopplade till utveckling och godkännanden. Resten förutsätter att läkemedlen säljs. Därtill kommer en låg ensiffrig royalty.
Hur stor engångsbetalningen är har Nanexa inte redovisat. Vd David Westberg säger till Nyhetsbyrån Direkt att han är nöjd med att ersättningen är relativt framtung.
Novo tjänar på sitt eget avtal
Novo Nordisk är redan Nanexas största ägare, med 27 miljoner aktier eller 14,1 procent enligt bolagets ägarlista.
Posten var värd omkring 160 miljoner kronor vid torsdagens stängning och nära 420 miljoner vid fredagens öppning.
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Det innebär en värdeökning på omkring 260 miljoner kronor, i ett bolag som Novo just förbundit sig att betala miljarder till.
Småsparare vinner stort
Därefter går vinsterna främst till privatsparare. Nordnet Pensionsförsäkring äger 18,6 miljoner aktier för sina kunders räkning, motsvarande 9,7 procent. Värdet steg med nära 180 miljoner kronor vid öppning.
Kunderna i Avanza Pension, som äger 5,2 procent, fick en värdeökning på omkring 95 miljoner. Tillsammans med Futur Pension äger pensionsbolagen över 16 procent av Nanexa.
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Största enskilda ägare är Jan Petersen. Hans knappt 3,6 miljoner aktier steg i värde med över 34 miljoner kronor. Mikael Jacobsson, David Olsson och Ivar Nordqvist har omkring 2,8 miljoner aktier vardera och fick knappt 27 miljoner kronor var.
Olsson ökade sitt innehav med drygt en miljon aktier under den senaste rapportperioden. Aramia Capital tjänade drygt 38 miljoner.
Grundarna Mårten Rooth och Anders Johansson har däremot små poster, runt 0,2 procent var. Deras innehav steg med ungefär fyra miljoner kronor vardera.
Avtalet är Nanexas andra stora licensaffär på kort tid, efter ett avtal med Moderna 2025. Styrelseordförande Göran Ando beskriver det som inledningen på en ny era av finansiell styrka. Enligt honom kan bolaget nu driva egna projekt längre innan de licensieras ut.