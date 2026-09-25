Novo-avtal ger svenska Nanexas ägare miljardlyft

När handeln öppnade på fredagen gick Nanexa-aktier till 15,50 kronor, enligt Finanstid. Det är drygt 160 procent över torsdagens stängning. Börsvärdet steg därmed från 1,1 till nära 3 miljarder kronor. Vid halv tolv hade kursen svalnat till omkring 13,40 kronor.

Uppsalabolaget Nanexa grundades 2007 av materialkemister vid Uppsala universitet. Bolaget har utvecklat tekniken Pharmashell, där läkemedelspartiklar kläs in i ett extremt tunt skal som byggs upp atomlager för lager. Skalet löses upp långsamt i kroppen, så att läkemedlet frisätts gradvis.

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Det är den tekniken Novo vill åt. Dagens storsäljare mot fetma och diabetes, Wegovy och Ozempic, tas som en spruta i veckan. Med Nanexas teknik ska Novo utveckla peptidläkemedel som räcker en månad eller ett kvartal.

Avtalet offentliggjordes på torsdagskvällen. Det ger Novo global ensamrätt till tekniken inom fetma, typ 2-diabetes och andra kardiometabola sjukdomar, i upp till fem utvecklingsprogram. Novo ansvarar för utveckling och försäljning.

13 miljarder – i bästa fall

Totalt kan avtalet ge Nanexa upp till 1,165 miljarder euro, omkring 13 miljarder kronor.

Av dem utgörs 615 miljoner euro, knappt 7 miljarder kronor, av en initial betalning och milstolpar kopplade till utveckling och godkännanden. Resten förutsätter att läkemedlen säljs. Därtill kommer en låg ensiffrig royalty.

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Hur stor engångsbetalningen är har Nanexa inte redovisat. Vd David Westberg säger till Nyhetsbyrån Direkt att han är nöjd med att ersättningen är relativt framtung.