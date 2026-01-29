Världens största fond redovisar rekordavkastning

Norges Bank Investment Management (NBIM) rapporterade på torsdagen att den norska oljefonden genererade en avkastning på 2 362 miljarder norska kronor under 2025, motsvarande 15,1 procent, enligt Börsvärlden. Det är fondens högsta årliga avkastning någonsin i absoluta tal.

”Fonden levererade mycket starka resultat under 2025. Aktier inom teknologi, finans och råvaror utmärkte sig och bidrog avsevärt till den totala avkastningen”, säger Nicolai Tangen, vd för NBIM, enligt CNBC.

Aktier drev uppgången

Fondens aktieinvesteringar, som utgör 71,3 procent av portföljen, steg med 19,3 procent under året.

Den norska oljefondens vd, Nicolai Tangen. (Foto: Ole Berg-Rusten/NTB/TT).

Ränteinvesteringarna gav en mer modest avkastning på 5,4 procent, medan onoterade fastighetsinnehav steg 4,4 procent. Infrastrukturtillgångar inom förnybar energi levererade 18,1 procent i avkastning.

Vid årsskiftet uppgick fondens totala värde till 21 268 miljarder norska kronor. Ökningen på 1 526 miljarder kronor förklaras delvis av en starkare norsk krona jämfört med avkastningen.