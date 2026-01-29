29 jan. 2026

Världens största fond redovisar rekordavkastning

Johan Colliander
Johan Colliander
Uppdaterad: 29 jan. 2026Publicerad: 29 jan. 2026

Världens största statliga investeringsfond redovisade en avkastning på 15,1 procent under 2025, drivet av teknik- och finansaktier. Samtidigt har fonden minskat sina innehav i amerikanska techjättar.

Norges Bank Investment Management (NBIM) rapporterade på torsdagen att den norska oljefonden genererade en avkastning på 2 362 miljarder norska kronor under 2025, motsvarande 15,1 procent, enligt Börsvärlden. Det är fondens högsta årliga avkastning någonsin i absoluta tal.

”Fonden levererade mycket starka resultat under 2025. Aktier inom teknologi, finans och råvaror utmärkte sig och bidrog avsevärt till den totala avkastningen”, säger Nicolai Tangen, vd för NBIM, enligt CNBC.

Rapport: Oljefonden kan bli offer för politiken

Risken för att politiska beslut ska rita om kartan för investerare har ökat – och den norska oljefonden är särskilt utsatt.

Aktier drev uppgången

Fondens aktieinvesteringar, som utgör 71,3 procent av portföljen, steg med 19,3 procent under året.

oljefonden
Den norska oljefondens vd, Nicolai Tangen. (Foto: Ole Berg-Rusten/NTB/TT).

Ränteinvesteringarna gav en mer modest avkastning på 5,4 procent, medan onoterade fastighetsinnehav steg 4,4 procent. Infrastrukturtillgångar inom förnybar energi levererade 18,1 procent i avkastning.

Missa inte: Rekordsvag norsk krona: Så påverkas Sverige. Realtid

Vid årsskiftet uppgick fondens totala värde till 21 268 miljarder norska kronor. Ökningen på 1 526 miljarder kronor förklaras delvis av en starkare norsk krona jämfört med avkastningen.

Minskade innehav i amerikanska techjättar

Trots den starka avkastningen har fonden valt att reducera sina innehav i flera ledande amerikanska teknikbolag under andra halvåret 2025.

Läs även: Hotet mot oljefonden – kan få tillgångar konfiskerade. Dagens PS

Innehavet i Nvidia har minskat till 1,26 procent vid årsskiftet, från 1,32 procent sex månader tidigare. Microsoft-innehavet sjönk samtidigt till 1,26 procent från 1,35 procent, skriver Börskollen.

Fondens mest värdefulla investeringar inkluderar 1,3 procent i Nvidia, 1,2 procent i Apple och 1,3 procent i Microsoft. Även innehavet i Alphabet har reducerats.

USA fortsatt dominerande marknad

Samtidigt som fonden minskat i enskilda amerikanska bolag har den totala exponeringen mot USA ökat.

Vid årsskiftet utgjorde amerikanska investeringar 52,9 procent av fondens tillgångar, upp från 52,4 procent sex månader tidigare

Amerikanska aktier utgör 38,8 procent av fondens totala investeringar.

Läs även: Oljefonden säger nej till jättebonus till Musk. E55

Norges finansminister Jens Stoltenberg sa vid World Economic Forum i Davos att han inte ser någon anledning för fonden att minska sin närvaro i USA.

”Vår närvaro i USA återspeglar storleken på den amerikanska marknaden. Och jag tror att det är det bästa sättet för en mycket långsiktig fond”, sa Stoltenberg enligt CNBC.

Kritik från Vita huset

Fondens investeringsbeslut har dock dragit till sig kritik från USA.

I september uttryckte det amerikanska utrikesdepartementet sitt missnöje med fondens beslut att avyttra innehav i det amerikanska byggmaskinstillverkaren Caterpillar och fem israeliska banker.

Missa inte: Senator vill straffa Norge för ”skitbeslut”. Realtid

NBIM motiverade beslutet med ”oacceptabel risk” att bolagen bidrog till kränkningar av mänskliga rättigheter i palestinska områden.

Norges finansminister beskrev senare avyttringen som ”inte ett politiskt beslut”.

Oljefonden förvaltar totalt cirka 2,2 biljoner dollar och har investeringar i över 7 000 bolag i 60 länder. Fonden skapades på 1990-talet för att investera överskottsintäkter från Norges olje- och gasindustri.

Johan Colliander
Johan Colliander

Johan Colliander
Johan Colliander

