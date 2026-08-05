Den globala marknaden för fusioner och förvärv nådde nya rekordnivåer under första halvåret 2026. Men när de nordiska league tables summeras är det internationella och finska advokatbyråer som toppar.
Rekordboom för global M&A – men svenska jättarna halkar efter
De svenska storbyråerna Vinge och Mannheimer Swartling hamnar längre ned på listan. Det framgår av statistik från LSEG som Dagens Juridik rapporterar om.
Globalt steg M&A-volymen med runt 48 procent till cirka 2,85 biljoner dollar, den högsta halvårsnivån sedan mätningarna inleddes 1980.
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Uppgången drevs av ett fåtal mycket stora transaktioner. Totalt 48 så kallade megadeals värda mer än tio miljarder dollar vardera stod tillsammans för omkring 1,3 biljoner dollar. Samtidigt föll antalet affärer med nio procent till cirka 24 500, den lägsta nivån på sex år.
Att de största affärerna nu står för nästan halva den globala volymen bekräftas av Dagens PS, som pekar ut AI-utvecklingen som den viktigaste drivkraften när techbolag tävlar om kompetens och marknadspositioner.
AI och energi låg bakom uppsvinget, med en volymökning på 72 procent i USA.
Europas M&A på högsta nivån på 19 år
I Europa mer än fördubblades affärsvolymen jämfört med samma period i fjol, till den högsta nivån på 19 år.
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Här toppar brittiska Linklaters rådgivarlistan sett till transaktionsvärde, med 94 affärer till ett samlat värde om drygt 160 miljarder dollar.
Finska byråer före de svenska
Även i Norden ligger Linklaters överst och står för drygt 41 procent av marknadsandelarna.
Därefter följer två finska byråer: Roschier på femte plats och Hannes Snellman på sjätte, båda med nordiska affärsvärden på över 35 miljarder dollar.
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De svenska storbyråerna hamnar först på 13:e respektive 14:e plats.
Vinge var rådgivare vid 32 transaktioner till ett värde om 5,4 miljarder dollar, medan Mannheimer Swartling biträdde vid 13 affärer till ett värde om 5,1 miljarder dollar, och slås därmed av såväl internationella som finska konkurrenter.
Svenska marknaden faller inte i antal
Trots den globala trenden med färre men större affärer sticker den svenska marknaden ut på en punkt.
Enligt en genomgång från PwC, refererad av Placera, liknar den svenska M&A-marknaden den globala, men här faller inte antalet transaktioner, utan ligger kvar på rekordnivå.