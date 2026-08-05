Rekordboom för global M&A – men svenska jättarna halkar efter

De svenska storbyråerna Vinge och Mannheimer Swartling hamnar längre ned på listan. Det framgår av statistik från LSEG som Dagens Juridik rapporterar om.

Globalt steg M&A-volymen med runt 48 procent till cirka 2,85 biljoner dollar, den högsta halvårsnivån sedan mätningarna inleddes 1980.

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Uppgången drevs av ett fåtal mycket stora transaktioner. Totalt 48 så kallade megadeals värda mer än tio miljarder dollar vardera stod tillsammans för omkring 1,3 biljoner dollar. Samtidigt föll antalet affärer med nio procent till cirka 24 500, den lägsta nivån på sex år.

Att de största affärerna nu står för nästan halva den globala volymen bekräftas av Dagens PS, som pekar ut AI-utvecklingen som den viktigaste drivkraften när techbolag tävlar om kompetens och marknadspositioner.

AI och energi låg bakom uppsvinget, med en volymökning på 72 procent i USA.

Europas M&A på högsta nivån på 19 år

I Europa mer än fördubblades affärsvolymen jämfört med samma period i fjol, till den högsta nivån på 19 år.

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Här toppar brittiska Linklaters rådgivarlistan sett till transaktionsvärde, med 94 affärer till ett samlat värde om drygt 160 miljarder dollar.