EQT bygger om sig till sekundärbolag – just när modellen ifrågasätts

Under första kvartalet tecknade EQT Ventures I avtal om att föra över utvalda innehav till en nybildad multi-asset continuation vehicle, enligt bolagets kvartalsrapport.

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Fortsättningsfonden leddes av HarbourVest och omfattade omkring 526 miljoner euro, skriver Secondaries Investor. Bland investerarna i ursprungsfonden fanns svenska AP-fonden 4 och Investor AB.

I januari gick EQT ett steg längre och köpte den brittiska sekundärspecialisten Coller Capital för upp till 3,7 miljarder dollar, 3,2 miljarder kontant plus villkorad ersättning enligt bolaget.

Affären skapar ett helt nytt affärsområde, sekundärplattformen Coller EQT, vid sidan av Private Capital och Real Assets.

Modellen granskas internationellt

Samtidigt hårdnar tonläget kring just den mekanism EQT nu bygger vidare på. Amerikanska finansinspektionen SEC:s tillsynsavdelning granskar sedan i somras fortsättningsfonder, med fokus på intressekonflikter, värderingar och bristfällig information till investerare, rapporterar Bloomberg.

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Investerarorganisationen ILPA lade i juni fram ett skärpt utkast till vägledning för fortsättningsfonder, med remisstid till den 5 augusti.

När utbetalningar till investerare kan skapas genom lån mot portföljen, eller genom att flytta bolag mellan fonder som samma förvaltare kontrollerar, säger utbetalningen allt mindre om vad som faktiskt har realiserats, men bokförs ändå som avkastning.