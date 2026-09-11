Räntelyftet har nått budgivarlistan i en av årets största europeiska infrastrukturaffärer. Flera tunga namn har lämnat försäljningen av spanska Acciona Energía, men svenska EQT finns kvar bland finalisterna.
Jättefonderna flyr miljardaffär – EQT stannar
Försäljningen av Acciona Energía, familjen Entrecanales energibolag, har tappat flera av sina största budgivare. Riskkapitaljätten KKR och Blackrock-ägda infrastrukturförvaltaren GIP har lämnat förhandlingarna, rapporterar El Confidencial.
Enligt tidningens källor är det de stigande räntorna världen över som fått dem att backa. Även italienska Enel, som ska ha visat intresse, har dragit sig ur.
KKR hade lämnat ett indikativt bud på en del av bolaget före sommaren. Beskedet att hoppa av kom samtidigt som fonden köpte EDF:s förnybara verksamhet i Nordamerika för 4,2 miljarder dollar.
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Kvar i slutomgången finns tre budgivare: svenska EQT, kanadensiska Brookfield och franska Ardian.
Fältet är betydligt smalare än i somras. När fristen för intresseanmälningar gick ut i slutet av juli hade Brookfield, KKR, EQT och GIP lämnat icke-bindande bud, medan Ardian och Qualitas Energy höll sig i bakgrunden i väntan på eventuella allianser, enligt Cinco Días.
Dagen efter ECB:s höjning
Avhoppen kommer dagen efter att ECB höjde sina tre styrräntor med 25 punkter, vilket tar inlåningsräntan till 2,50 procent från och med den 16 september.
Den förra höjningen skedde i juni, och även nu pekar ECB på inflationstrycket från konflikten i Mellanöstern. Enligt Bloomberg är en ny höjning redan i oktober möjlig.
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Räntenivån är den högsta sedan april 2025Det slår särskilt hårt mot affärer som kräver mycket lånefinansiering, som förnybar energi. Acciona Energía hade själv en nettoskuld på 4,4 miljarder euro vid utgången av juni.
Prislappen skaver
Familjen Entrecanales begär över 8 miljarder euro och siktar enligt El Confidencial på minst samma värdering som vid börsnoteringen i juli 2021, då aktien såldes för 26,73 euro. Det motsvarar omkring 8,8 miljarder euro.
I dag handlas aktien kring 21,80 euro, vilket ger ett börsvärde på 7 miljarder euro. I år har aktien fallit 4 procent, medan Madridbörsens Ibex 35 stigit 12,3 procent.
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Moderbolaget Acciona äger 91,1 procent av Acciona Energía, enligt Bankinter.
Samtidigt har tonen från ägarna svängt. José Manuel Entrecanales, ordförande i Acciona, beskrev vid årets stämma en total försäljning som extremt osannolik, efter att buden kommit in hette det i stället att den definitivt var en möjlighet, enligt Merca2. De bud som gått vidare gäller hela bolaget.
Tidigare har även en geografisk uppdelning diskuterats. Flera av de icke-bindande buden i somras var utformade så att en köpare kunde ta exempelvis Nordamerika eller Stillahavsregionen.
Acciona Energía redovisade förra året ett ebitda på över 1,5 miljarder euro, nära hälften av koncernens, och har verksamhet i 16 länder. Citi och Goldman Sachs är rådgivare i processen.
EQT har kapitalet
För EQT passar affären in i en tydlig satsning. I juni satte bolaget målstorleken för nästa flaggskeppsfond, EQT Infrastructure VII, till 21 miljarder euro, en av de största infrastrukturfonderna globalt.
I Spanien har EQT nyligen köpt avfallsbolaget Urbaser tillsammans med Blackstone. Affären väntar på myndigheternas godkännanden. EQT är kända för att lägga höga bud i det inledande skedet för att sedan förhandla hårt om priset, något som enligt tidningen skedde även i Urbaser-affären.
EQT är sedan tidigare en tung aktör på den europeiska infrastrukturmarknaden. Bolagets infrastrukturfond köpte tyska Deutsche Glasfaser tillsammans med kanadensiska Omers 2020.
Med bara tre budgivare kvar minskar konkurrensen i slutomgången. Övriga finalister är franska Ardian, som för ett år sedan tog in 11 miljarder euro till sin sjätte infrastrukturfond, och kanadensiska Brookfield. Brookfield försöker samtidigt sälja sin spanska förnybarplattform X-Elio för cirka 2 miljarder euro, en affär som enligt El Confidencial också bromsats av regelosäkerhet och stigande räntor.