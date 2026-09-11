Jättefonderna flyr miljardaffär – EQT stannar

Försäljningen av Acciona Energía, familjen Entrecanales energibolag, har tappat flera av sina största budgivare. Riskkapitaljätten KKR och Blackrock-ägda infrastrukturförvaltaren GIP har lämnat förhandlingarna, rapporterar El Confidencial.

Enligt tidningens källor är det de stigande räntorna världen över som fått dem att backa. Även italienska Enel, som ska ha visat intresse, har dragit sig ur.

KKR hade lämnat ett indikativt bud på en del av bolaget före sommaren. Beskedet att hoppa av kom samtidigt som fonden köpte EDF:s förnybara verksamhet i Nordamerika för 4,2 miljarder dollar.

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Kvar i slutomgången finns tre budgivare: svenska EQT, kanadensiska Brookfield och franska Ardian.

Fältet är betydligt smalare än i somras. När fristen för intresseanmälningar gick ut i slutet av juli hade Brookfield, KKR, EQT och GIP lämnat icke-bindande bud, medan Ardian och Qualitas Energy höll sig i bakgrunden i väntan på eventuella allianser, enligt Cinco Días.

Dagen efter ECB:s höjning

Avhoppen kommer dagen efter att ECB höjde sina tre styrräntor med 25 punkter, vilket tar inlåningsräntan till 2,50 procent från och med den 16 september.

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Den förra höjningen skedde i juni, och även nu pekar ECB på inflationstrycket från konflikten i Mellanöstern. Enligt Bloomberg är en ny höjning redan i oktober möjlig.

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Räntenivån är den högsta sedan april 2025Det slår särskilt hårt mot affärer som kräver mycket lånefinansiering, som förnybar energi. Acciona Energía hade själv en nettoskuld på 4,4 miljarder euro vid utgången av juni.