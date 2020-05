Wall Street tog revansch

De ledande börserna i USA tog igen den initiala nedgången och stängde positivt. S&P 500 var nere med som mest 1,5 procent under dagen. Dow Jones stängde upp 1,6 procent, S&P 500 steg 1,2 procent och Nasdaqs kompositindex klättrade 0,9 procent.



BNP Paribas lånar ut 10 miljarder till H&M

BNP Paribas lånar 980 miljoner euro, över 10 miljarder kronor till H&M. “Jag kommer inte ihåg när vi varit mer upptagna än nu”, säger Eirik Winter, Nordenchef på BNP Paribas till Bloomberg.



Norwegian nyemission övertecknad

Det norska flygbolaget Norwegians nyemission blev övertecknad sju gånger, enligt preliminära resultat. Det framgår av ett pressmeddelande. Teckningskursen är satt på en norsk krona per aktie. Emissionen hanteras av ABG Sundal Collier, Danske Banks norska filial och DNB Markets.



Oljepriset fortsätter uppåt

Priset på Brent och WTI-oljan fortsätter att stiga och handlas nu för 32 respektive 28 dollar per fatet. Priserna stiger på uppgifter om en minskad produktion från OPEC-länderna samt en ökad lagringskapacitet i USA.



Sweco bättre än väntat

Teknikkonsulten Sweco redovisar ett positivt rörelseresultat som var bättre än väntat Ebita-resultatet uppgick till 630 miljoner kronor (531), väntat 592, med en ebita-marginal på 11,1 procent (10,4). Rörelseresultatet blev 615 miljoner kronor (537), väntat rörelseresultat var 575, skriver Nyhetsbyrån Direkt.

.

Bonavas vd köper aktier för 0,4 miljoner kronor

Joachim Hallengren, vd på Bonava, köpte under torsdagen 10 000 aktier i bolaget för cirka 0,4 miljoner kronor. Det framgår av Finansinspektionens insynsrapportering.



Jonas Lindmark: Mer Latinamerika i min portfölj

Morningstars svenska analyschef Jonas Lindmark skriver i ett meddelande att han ökar sin exponering mot Latinamerika i sin PPM-portfölj. “Den branta återhämtningen på världens börser fick mig att ta hem vinster och minska till 40% aktiefonder. Men Latinamerika är ett undantag, där är aktiekurserna kvar nära botten”, skriver Jonas Lindmark.



Skogsfond Baltikum genomför nyemission

Skogsfond Baltikum, noterat på NGM Nordic AIF, har beslutat om att genomföra en nyemission om 107 miljoner kronor. Emissionen sker utan företräde till en teckningskurs om 1 070 kronor per aktie, i jämförelse med torsdagens stängningskurs om 1 080 kronor. Bolaget har hittills teckningsåtaganden om 26 miljoner kronor.