Experten om Trumps penningpolitik: Finns dold agenda

Den amerikanske presidenten Donald Trump har ända sedan makttillträdet attackerat den amerikanska centralbanken Fed. Det har förekommit, förvisso tillbakadragna, hot om att avsätta bankens chef Jerome Powell och anklagelser om korruption av utbyggnaden av Feds lokaler.

Nu är det attackerna och avgångskraven på ledamöten Lisa Cook som är den senaste given i administrationens angrepp på den oberoende centralbanken.

I det korta perspektivet är det uppenbart för de flesta vad Trump vill åstadkomma med sina attacker – lägre räntor.

Kan finnas en dold agenda

Men i det längre perspektivet kan det finnas en annan plan menar SEB:s seniorekonom Robert Bergqvist i en intervju med EFN.

Enligt honom kan en expansion av stablecoins, kryptovaluta kopplade till verkliga tillgångar, i princip skapa en efterfrågan på skulder med kort löptid. Det skulle kunna ge presidenten en möjlighet att på sikt få större kontroll över räntekostnaderna.

Men det finns risker med planen.

”Det han riskerar nu är att han kanske får ner upplåningskostnaderna för papper med kort löptid, men du har ju väldigt mycket tio-, tjugo- och trettioåriga obligationer där man riskerar att få motsatt effekt. Där kommer räntorna i stället att stiga”, säger Bergqvist till EFN.