Realtid
Realtid.se
Bank & Fintech

Experten om Trumps penningpolitik: Finns dold agenda

Robert Bergqvist på SEB tror att Donald Trumps planer för penningspolitiken är mer avancerade än vid första anblick. Stablecoins kan spela roll. Foto: (Mark Schiefelbein / AP /TT)
Johan Colliander
Johan Colliander
Uppdaterad: 28 aug. 2025Publicerad: 28 aug. 2025

Kampen om centralbankens framtid, Fed, pågår för fullt. På kort sikt verkar målet vara att sänka styrräntan. Men enligt Robert Bergqvist på SEB kan det finnas långsiktigare planer, där stablecoins ingår.

ANNONS
ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

Den amerikanske presidenten Donald Trump har ända sedan makttillträdet attackerat den amerikanska centralbanken Fed. Det har förekommit, förvisso tillbakadragna, hot om att avsätta bankens chef Jerome Powell och anklagelser om korruption av utbyggnaden av Feds lokaler.

Nu är det attackerna och avgångskraven på ledamöten Lisa Cook som är den senaste given i administrationens angrepp på den oberoende centralbanken.

Läs mer:
Fed-ledamoten Lisa Cook stämmer Trump. Realtid

I det korta perspektivet är det uppenbart för de flesta vad Trump vill åstadkomma med sina attacker – lägre räntor.

Kan finnas en dold agenda

Men i det längre perspektivet kan det finnas en annan plan menar SEB:s seniorekonom Robert Bergqvist i en intervju med EFN.

Enligt honom kan en expansion av stablecoins, kryptovaluta kopplade till verkliga tillgångar, i princip skapa en efterfrågan på skulder med kort löptid. Det skulle kunna ge presidenten en möjlighet att på sikt få större kontroll över räntekostnaderna.

Missa inte:
Spår ny ”guldrusch” med stablecoins som draglok

ANNONS

Men det finns risker med planen.

”Det han riskerar nu är att han kanske får ner upplåningskostnaderna för papper med kort löptid, men du har ju väldigt mycket tio-, tjugo- och trettioåriga obligationer där man riskerar att få motsatt effekt. Där kommer räntorna i stället att stiga”, säger Bergqvist till EFN.

ANNONS

Senaste nytt

Fredrik Lundberg
Spela klippet
Realtid Partner

Relevance fortsätter att växa: "Börjar få fäste"

14 aug. 2025
magisk
Spela klippet
Realtid Partner

Magisk sommarkväll med Jöback – nu hemma i din soffa

14 juli 2025
relevance
Spela klippet
Realtid Partner

Relevance spränger tillväxtmålen – trots tuff mediemarknad

30 maj 2025

Farlig experimentlusta

Enligt Robert Bergqvist verkar det också råda en farlig experimentlusta just nu i Vita huset. Enligt honom skulle det kunna bli en situation där administrationen lyckas omförhandla stora delar av den offentliga skulden så att den får en kortare löptid samtidigt som presidenten har kontroll över Fed-räntan,

”Då kan de också kontrollera räntebetalningarna på den offentliga skulden. Men det är extremt kortsiktiga vinster”, säger Bergqvist.

Läs även:
Storbolagen varnar: Tydligare kryptoregler krävs

Trump satsar på stablecoins

Att Donald Trump gillar kryptovaluta framgick redan innan valet då han deltog på flera stora event för de digitala valutorna och talade sig varm om dem.

ANNONS

Efter valet gick han vidare med lagstiftning för ett regelverk för just stablecoins som är kopplade till dollarna, den så kallade Genius Act, rapporterade Reuters.

Beslutet har sedermera fått flera aktörer som bland annat EU att omvärdera sin inställning till stablecoins.

Även Kina har vänt om i frågan om stablecoins. Från att ha förbjudit kryptovalutor helt är man nu öppen för digitala valutor kopplade till yuanen.

Läs mer från Realtid - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
Donald TrumpFedSEBStablecoin
Johan Colliander
Johan Colliander

Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Dagens Industri, Fri Köpenskap, Food Supply och Fastighetsvärlden.

Johan Colliander
Johan Colliander

Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Dagens Industri, Fri Köpenskap, Food Supply och Fastighetsvärlden.

ANNONS
Ledarskap och beteendeförändring - kostnadsfritt event

Kostnadsfritt event, lär dig mer om organizational behaviour management. Delta aktivt, få verktyg som fungerar och bli den ledare din organisation behöver.

Anmäl här

Senaste lediga jobben

Tax Director to Electrolux Professional Group
Placering: Stockholm
Sista ansökningsdag: 20/09/2025
Labour Lawyer
Placering: Solna
Sista ansökningsdag: 07/09/2025
ANNONS
ANNONS
ANNONS
ANNONS