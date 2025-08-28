Kampen om centralbankens framtid, Fed, pågår för fullt. På kort sikt verkar målet vara att sänka styrräntan. Men enligt Robert Bergqvist på SEB kan det finnas långsiktigare planer, där stablecoins ingår.
Experten om Trumps penningpolitik: Finns dold agenda
Den amerikanske presidenten Donald Trump har ända sedan makttillträdet attackerat den amerikanska centralbanken Fed. Det har förekommit, förvisso tillbakadragna, hot om att avsätta bankens chef Jerome Powell och anklagelser om korruption av utbyggnaden av Feds lokaler.
Nu är det attackerna och avgångskraven på ledamöten Lisa Cook som är den senaste given i administrationens angrepp på den oberoende centralbanken.
I det korta perspektivet är det uppenbart för de flesta vad Trump vill åstadkomma med sina attacker – lägre räntor.
Kan finnas en dold agenda
Men i det längre perspektivet kan det finnas en annan plan menar SEB:s seniorekonom Robert Bergqvist i en intervju med EFN.
Enligt honom kan en expansion av stablecoins, kryptovaluta kopplade till verkliga tillgångar, i princip skapa en efterfrågan på skulder med kort löptid. Det skulle kunna ge presidenten en möjlighet att på sikt få större kontroll över räntekostnaderna.
Men det finns risker med planen.
”Det han riskerar nu är att han kanske får ner upplåningskostnaderna för papper med kort löptid, men du har ju väldigt mycket tio-, tjugo- och trettioåriga obligationer där man riskerar att få motsatt effekt. Där kommer räntorna i stället att stiga”, säger Bergqvist till EFN.
Farlig experimentlusta
Enligt Robert Bergqvist verkar det också råda en farlig experimentlusta just nu i Vita huset. Enligt honom skulle det kunna bli en situation där administrationen lyckas omförhandla stora delar av den offentliga skulden så att den får en kortare löptid samtidigt som presidenten har kontroll över Fed-räntan,
”Då kan de också kontrollera räntebetalningarna på den offentliga skulden. Men det är extremt kortsiktiga vinster”, säger Bergqvist.
Trump satsar på stablecoins
Att Donald Trump gillar kryptovaluta framgick redan innan valet då han deltog på flera stora event för de digitala valutorna och talade sig varm om dem.
Efter valet gick han vidare med lagstiftning för ett regelverk för just stablecoins som är kopplade till dollarna, den så kallade Genius Act, rapporterade Reuters.
Beslutet har sedermera fått flera aktörer som bland annat EU att omvärdera sin inställning till stablecoins.
Även Kina har vänt om i frågan om stablecoins. Från att ha förbjudit kryptovalutor helt är man nu öppen för digitala valutor kopplade till yuanen.
Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Dagens Industri, Fri Köpenskap, Food Supply och Fastighetsvärlden.
