Amerikanska stablecoins skrämmer EU till handling

Nyligen antog USA en omfattande lagstiftning för stablecoins.

Beslutet i Washington har väckt oro i Bryssel och Frankfurt, där man misstänker att digitala betalningsmedel kopplade till dollarn kan få en starkare ställning.

Det har fått EU att lägga på ett kol för att lansera sin egen digitala valuta, skriver Financial Times.

Har tagit fart i USA

Den amerikanska kongressen antog i juli den så kallade Genius Act, som ska förtydliga regelverket på en marknad för digitala tillgångar värd nästan 300 miljarder dollar.

Stablecoins, digitala tokens knutna till värdet av traditionella valutor som dollarn, har hittills varit ett område präglat av osäkerhet men förväntas nu växa snabbt tack vare den nya lagstiftningen.

ECB:s arbete med en digital valuta har tagit fart på sistone, enligt källor. (Foto: Frank Rumpenhorst/AP/TT).

För EU innebär detta en utmaning. Europeiska centralbanken (ECB) har under flera år utrett en digital version av euron.

