Digitala valutor har blivit en ny geopolitisk kapplöpning. En amerikansk lag får nu EU att snabba på processen med en digital euro.
Amerikanska stablecoins skrämmer EU till handling
Mest läst i kategorin
Toppbankiren: Politiken kommer krascha ekonomin
Nästa stora recession kommer att utlösas av en politisk handling. Det slår före detta ordförande för Deutsche Bank fast i en ny intervju. Det kommer vara politiken, på ett eller annat vis, som kommer utlösa nästa recession. Det spår Paul Achleitner i en en intervju med Fortune. Intervjun kommer i samband med att Achleitner släpper …
Tyskland vill lätta på reglerna för EU:s mindre banker
Kraven som infördes efter finanskrisen försvårar livet för mindre banker, menar kritiker. Nu kan ett tyskt förslag ligga till grund för en ny EU-lag. Efter den globala finanskrisen 2008–2009 bestämde sig internationella tillsynsmyndigheter för att förhindra en ny bankkris. Det innebar betydligt tuffare regler för vilka tillgångar en bank måste ha. Nu vill tunga institutioner …
Digital euro ska ta upp kampen med betaljättarna
ECB gillar inte trenden att européer använder kort kopplade till internationella betaljättar istället för kontanter. Därför vill man nu göra euron digital. Kontanter har snabbt minskat som betalningsmedel i euroländerna. Detta oroar Europeiska centralbanken (ECB) som ser både praktiska och strategiska problem. Nu höjs det allt fler röster om att lansera en digital euro med …
Kina byter position i valutakriget – så ska krypto lyfta yuanen
Kina kan komma att ändra sin position gällande kryptovaluta och koppla sin valuta till stablecoins. Detta för att göra yuanen mer gångbar internationell. Enligt uppgifter till Reuters överväger Kina just nu möjligheterna för att tillåta så kryptovaluta, så kallade stablecoins. Dessa skulle kopplas till landets valuta; yuan. Det kinesiska kabinettet ska ta ställning till frågan …
Danske Bank får bakläxa – måste göra mer mot penningtvätt
Det finns risker som Danske Bank inte tar tillräcklig hänsyn till i sitt penningtvättsarbete, menar en dansk tillsynsmyndighet. Nu lovar banken bättring. 2017 avslöjades en stor penningtvättskandal som innebar att Danske Bank i åratal hade låtit olagliga transaktioner strömma genom bankens estländska filial. Då lovade banken att stärka sitt arbete mot penningtvätt för att undvika …
Nyligen antog USA en omfattande lagstiftning för stablecoins.
Beslutet i Washington har väckt oro i Bryssel och Frankfurt, där man misstänker att digitala betalningsmedel kopplade till dollarn kan få en starkare ställning.
Det har fått EU att lägga på ett kol för att lansera sin egen digitala valuta, skriver Financial Times.
Missa inte: Digital euro ska ta upp kampen med betaljättarna. Realtid
Har tagit fart i USA
Den amerikanska kongressen antog i juli den så kallade Genius Act, som ska förtydliga regelverket på en marknad för digitala tillgångar värd nästan 300 miljarder dollar.
Stablecoins, digitala tokens knutna till värdet av traditionella valutor som dollarn, har hittills varit ett område präglat av osäkerhet men förväntas nu växa snabbt tack vare den nya lagstiftningen.
För EU innebär detta en utmaning. Europeiska centralbanken (ECB) har under flera år utrett en digital version av euron.
Missa inte: Spår ny ”guldrusch” med stablecoins som draglok. Dagens PS
Senaste nytt
”Börjat generera samtal”
Arbetet har gått långsamt och ofta kantats av diskussioner om teknikval, integritet och finansiell stabilitet. Det amerikanska initiativet ska dock ha blivit steget som gör att frågan fått högre prioritet.
”Det har börjat generera samtal som inte fanns före Genius Act”, säger en EU-källa till FT.
Enligt personer med insyn i processen överväger beslutsfattare nu alternativ som tidigare inte legat på bordet.
Missa inte: Efter kaoset: Så ska kontanterna hitta tillbaka till svenskarna. News55
Överväger olika alternativ
Det handlar exempelvis om att bygga den digitala euron på en publik blockkedja, som Ethereum eller Solana, och inte på en privat.
Ett sådant steg skulle innebära att valutan blir mer globalt tillgänglig och enklare att handla, men samtidigt väcker det frågor om transaktionsinsyn och dataskydd.
Dollarknutna kryptovalutor finns redan genom aktörer som Circle och Tether, och större banker som JP Morgan funderar också på att lansera sin egen stablecoin, skriver Quartz.
Missa inte: ”Inte värt mer än en blomma” – trots bitcoins rekordrusning. Realtid
Vill inte halka efter Kina
Om dessa får ett försprång riskerar euron att förlora mark som internationell valuta, särskilt inom gränsöverskridande betalningar, menar EU.
EU:s initiativ är också ett svar på utvecklingen i Kina, där centralbanken har kommit längst med att lansera en digital valuta.
Den kinesiska modellen bygger på en privat kontrollerad infrastruktur, något som i Europa väcker farhågor om övervakning och bristande integritet.
Missa inte: Digital valuta på agendan i Norge: ”Komplexa frågor”. Realtid