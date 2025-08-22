Realtid
Realtid.se
Bank & Fintech

Amerikanska stablecoins skrämmer EU till handling

usa
När Donald Trump signerade Genius Act i juli gav det USA en tätposition i kryptoracet. (Foto: Evan Vucci/AP/TT).
Johannes Stenlund
Johannes Stenlund
Uppdaterad: 22 aug. 2025Publicerad: 22 aug. 2025

Digitala valutor har blivit en ny geopolitisk kapplöpning. En amerikansk lag får nu EU att snabba på processen med en digital euro.

ANNONS
ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

Nyligen antog USA en omfattande lagstiftning för stablecoins.

Beslutet i Washington har väckt oro i Bryssel och Frankfurt, där man misstänker att digitala betalningsmedel kopplade till dollarn kan få en starkare ställning.

Det har fått EU att lägga på ett kol för att lansera sin egen digitala valuta, skriver Financial Times.

Missa inte: Digital euro ska ta upp kampen med betaljättarna. Realtid

Har tagit fart i USA

Den amerikanska kongressen antog i juli den så kallade Genius Act, som ska förtydliga regelverket på en marknad för digitala tillgångar värd nästan 300 miljarder dollar.

Stablecoins, digitala tokens knutna till värdet av traditionella valutor som dollarn, har hittills varit ett område präglat av osäkerhet men förväntas nu växa snabbt tack vare den nya lagstiftningen.

ECB:s arbete med en digital valuta har tagit fart på sistone, enligt källor. (Foto: Frank Rumpenhorst/AP/TT).
ANNONS

För EU innebär detta en utmaning. Europeiska centralbanken (ECB) har under flera år utrett en digital version av euron.

Missa inte: Spår ny ”guldrusch” med stablecoins som draglok. Dagens PS

ANNONS

Senaste nytt

Fredrik Lundberg
Spela klippet
Realtid Partner

Relevance fortsätter att växa: "Börjar få fäste"

14 aug. 2025
magisk
Spela klippet
Realtid Partner

Magisk sommarkväll med Jöback – nu hemma i din soffa

14 juli 2025
relevance
Spela klippet
Realtid Partner

Relevance spränger tillväxtmålen – trots tuff mediemarknad

30 maj 2025

”Börjat generera samtal”

Arbetet har gått långsamt och ofta kantats av diskussioner om teknikval, integritet och finansiell stabilitet. Det amerikanska initiativet ska dock ha blivit steget som gör att frågan fått högre prioritet.

”Det har börjat generera samtal som inte fanns före Genius Act”, säger en EU-källa till FT.

Enligt personer med insyn i processen överväger beslutsfattare nu alternativ som tidigare inte legat på bordet.

Missa inte: Efter kaoset: Så ska kontanterna hitta tillbaka till svenskarna. News55

Överväger olika alternativ

ANNONS

Det handlar exempelvis om att bygga den digitala euron på en publik blockkedja, som Ethereum eller Solana, och inte på en privat.

Ett sådant steg skulle innebära att valutan blir mer globalt tillgänglig och enklare att handla, men samtidigt väcker det frågor om transaktionsinsyn och dataskydd.

Dollarknutna kryptovalutor finns redan genom aktörer som Circle och Tether, och större banker som JP Morgan funderar också på att lansera sin egen stablecoin, skriver Quartz.

Missa inte: ”Inte värt mer än en blomma” – trots bitcoins rekordrusning. Realtid

Vill inte halka efter Kina

Om dessa får ett försprång riskerar euron att förlora mark som internationell valuta, särskilt inom gränsöverskridande betalningar, menar EU.

EU:s initiativ är också ett svar på utvecklingen i Kina, där centralbanken har kommit längst med att lansera en digital valuta.

Den kinesiska modellen bygger på en privat kontrollerad infrastruktur, något som i Europa väcker farhågor om övervakning och bristande integritet.

ANNONS

Missa inte: Digital valuta på agendan i Norge: ”Komplexa frågor”. Realtid

Läs mer från Realtid - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
ANNONS
ANNONS
ANNONS
ANNONS