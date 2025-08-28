Realtid
Striden om Fed – det står på spel

Lisa Cook mot Donald Trump slåss om Feds framtid. Foto:(Mark Schiefelbein / AP /TT)
Johan Colliander
Johan Colliander
Uppdaterad: 28 aug. 2025Publicerad: 28 aug. 2025

Donald Trump vill avskeda centralbanksledamoten Lisa Cook som vägrar avgå. Vem som vinner kan avgöra centralbankens framtid.

I förra veckan meddelade USA:s president Donald Trump att han skulle avskeda Lisa Cook, ledamot i landets centralbank, Fed.

Anledningen uppgavs vara att Cook skulle ha begått bolånebedrägeri där hon genom förfalskning skulle fixat bättre lånevillkor för sig själv.

Lisa Cook har dock motsatt sig uppsägningen och sagt att hon kommer ta det till rätten. Vilket kan få kampen om Fed att ta fart på riktigt.

Kan Cook avskedas från Fed?

Den första kampen som ska avgöras är själva uppsägningen i sig. Frågan är om Trump har befogenhet att avsätta Cook överhuvudtaget.

Regelverket säger nämligen att en ledamot endast kan avsättas om det finns ”godtagbara skäl” och i nuläget har Cook inte blivit åtalad för brottslighet. Vita huset har å sin sida hävdat att de har laglig rätt att av avsätta en ledamot som anklagats för att ha ljugit i finansiella dokument, skriver CNBC.

Investerare söker livboj när Trump krigar mot Fed

Donald Trump har dels sagt att han förväntar sig att han ”förväntar sig en majoritet i styrelsen inom kort”, men även att han kommer att respektera domstolsbeslut, oavsett utgång.

Om Cook tar processen till domstol är det heller inte helt osannolikt att det hela kommer att avgöras av USA:s högsta domstol.

Det händer om Trump vinner

Många tror att anklagelserna mot Cook och uppmaningen till avgång är politiskt motiverade mer än något annat. Trump vill få till räntesänkningar och vill därför ha en centralbank som är mer villiga att genomföra sådana.

Men även om Cook får lämna sin post är det långt ifrån över. Först måste en ny kandidat godkännas av senaten. Under Trumps förra administration fick två av hans kandidater nobben där.

Historisk splittring inom Fed – Trump-favorit gick emot Powell

Även om en kandidat godkänns gäller det också majoritetsröstning Feds styrelse. Här har det också visat sig att även om Trump utsett ledamöter är de inte alltid lojala mot honom. Det kanske främsta exemplet på det är styrelseledamoten Jerome Powell som Trump tillsatte 2018 som visat sig vara långt ifrån lojal mot presidenten.

Politiskt styrd centralbank kan ge högre räntor

Lyckas Trump med att avsätta Lisa Cook kommer det att innebära ett stort skifte i den amerikanska penningpolitiken.

Principen har varit att Fed ska vara oberoende staten för att undvika att en regering ska kunna sänka räntorna för att kortsiktigt kunna stimulera ekonomin, men samtidigt driva på inflationen. Det är det oberoendet som nu hotas.

Paradoxalt nog kan dock en politiskt styrd centralbank leda till höjda räntor. Det skriver The Economists ledarsida.

Renoveringsbråket – Trumps nya vapen mot Fed. Realtid

Enligt dem kommer ett större politiskt inflytande, allt annat lika, leda till att Fed över tid kommer att höja räntorna på grund av den ökade risken för dåliga beslut. Det är därför investerare redan kräver större ersättning för att hålla långfristiga statsobligationer, trots att Fed har sänkt räntorna och ekonomin har försvagats.

Enligt ledarsidan har redan själva processen i sig, oavsett utfall, skadat förtroendet för Fed. Bankens oberoende har nu ifrågasatts och frågan är om de kommer att hålla ut även framöver.

CentralbankFedUSA
