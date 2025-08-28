Striden om Fed – det står på spel

I förra veckan meddelade USA:s president Donald Trump att han skulle avskeda Lisa Cook, ledamot i landets centralbank, Fed.

Anledningen uppgavs vara att Cook skulle ha begått bolånebedrägeri där hon genom förfalskning skulle fixat bättre lånevillkor för sig själv.

Lisa Cook har dock motsatt sig uppsägningen och sagt att hon kommer ta det till rätten. Vilket kan få kampen om Fed att ta fart på riktigt.

Kan Cook avskedas från Fed?

Den första kampen som ska avgöras är själva uppsägningen i sig. Frågan är om Trump har befogenhet att avsätta Cook överhuvudtaget.

Regelverket säger nämligen att en ledamot endast kan avsättas om det finns ”godtagbara skäl” och i nuläget har Cook inte blivit åtalad för brottslighet. Vita huset har å sin sida hävdat att de har laglig rätt att av avsätta en ledamot som anklagats för att ha ljugit i finansiella dokument, skriver CNBC.

Donald Trump har dels sagt att han förväntar sig att han ”förväntar sig en majoritet i styrelsen inom kort”, men även att han kommer att respektera domstolsbeslut, oavsett utgång.

Om Cook tar processen till domstol är det heller inte helt osannolikt att det hela kommer att avgöras av USA:s högsta domstol.