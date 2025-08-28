Donald Trump vill avskeda centralbanksledamoten Lisa Cook som vägrar avgå. Vem som vinner kan avgöra centralbankens framtid.
Striden om Fed – det står på spel
Mest läst i kategorin
Marginalen Bank bröt mot kapitalkrav – omfattande felberäkningar
Marginalen Bank har brutit mot det samlade kapitalbuffertkravet under hela 2024. Banken behövde därför be om en kapitalinjektion på 45 miljoner kronor. Under hela 2024 låg nischbanken Marginalen Bank under det samlade kapitalbuffertkravet, avslöjar FinansWatch. Detta beror på omfattande felberäkningar som påverkat både balans- och resultaträkningen. Läs även:Storbanken rensar ut fossila investeringar. Dagens PS ”Tillgänglig kärnprimärkapital har …
DNB säger upp anställda – igen
Personalstyrkan ska bantas med 100 tjänster för att organisationen ska bli effektiv. Det meddelade den norska storbanken DNB i veckan. DNB den största banken i Norge, med en över 200 år gammal historia. Nu går dock banken igenom en tid av förändring. DNB aviserar nu för ytterligare personalneddragningar mindre än ett år efter den omfattande …
Oljefonden går fram som en bulldozer – säljer av ännu mer
Den norska oljefonden har fått kritik för innehav av aktier i israeliska bolag. Nu säljer de av innehav i maskintillverkaren Caterpillar och fem israeliska banker. I början av augusti framkom det att den norska oljefonden (NBIM), världens största fond, har investerat i israeliska företag som bland annat servat israeliska bombflygplan. För detta har fonden kritiserats …
EU vill se europeiska jättebanker: "Frustrerad"
Regeringar som inte vill svälja stoltheten. Det står i vägen för att Europas banker ska kunna bli större och utvecklas, menar EBA-ordföranden José Manuel Campa. EU vill att Europas banker ska ta upp kampen med sina amerikanska motsvarigheter. Men för att klara av det måste de bli betydligt större. Nu går chefen för Europeiska bankmyndigheten …
Bankproffset: Strunta i de stora bankerna
Bankerna själva vill bygga stora globala imperium. Men det gynnar sällan investerarna menar aktieanalytikern och bankexperten Bruce Packard. När det kommer till att investera i banker finns det vissa etablerade tumregler. Men dessa regler är kanske inte de bästa att följa. Enligt Bruce Packard, före detta aktieanalytiker med specialitet banker, är den klassiska köp-och-håll-strategin inte …
I förra veckan meddelade USA:s president Donald Trump att han skulle avskeda Lisa Cook, ledamot i landets centralbank, Fed.
Anledningen uppgavs vara att Cook skulle ha begått bolånebedrägeri där hon genom förfalskning skulle fixat bättre lånevillkor för sig själv.
Lisa Cook har dock motsatt sig uppsägningen och sagt att hon kommer ta det till rätten. Vilket kan få kampen om Fed att ta fart på riktigt.
Kan Cook avskedas från Fed?
Den första kampen som ska avgöras är själva uppsägningen i sig. Frågan är om Trump har befogenhet att avsätta Cook överhuvudtaget.
Regelverket säger nämligen att en ledamot endast kan avsättas om det finns ”godtagbara skäl” och i nuläget har Cook inte blivit åtalad för brottslighet. Vita huset har å sin sida hävdat att de har laglig rätt att av avsätta en ledamot som anklagats för att ha ljugit i finansiella dokument, skriver CNBC.
Läs även:
Investerare söker livboj när Trump krigar mot Fed
Donald Trump har dels sagt att han förväntar sig att han ”förväntar sig en majoritet i styrelsen inom kort”, men även att han kommer att respektera domstolsbeslut, oavsett utgång.
Om Cook tar processen till domstol är det heller inte helt osannolikt att det hela kommer att avgöras av USA:s högsta domstol.
Senaste nytt
Det händer om Trump vinner
Många tror att anklagelserna mot Cook och uppmaningen till avgång är politiskt motiverade mer än något annat. Trump vill få till räntesänkningar och vill därför ha en centralbank som är mer villiga att genomföra sådana.
Men även om Cook får lämna sin post är det långt ifrån över. Först måste en ny kandidat godkännas av senaten. Under Trumps förra administration fick två av hans kandidater nobben där.
Missa inte:
Historisk splittring inom Fed – Trump-favorit gick emot Powell
Även om en kandidat godkänns gäller det också majoritetsröstning Feds styrelse. Här har det också visat sig att även om Trump utsett ledamöter är de inte alltid lojala mot honom. Det kanske främsta exemplet på det är styrelseledamoten Jerome Powell som Trump tillsatte 2018 som visat sig vara långt ifrån lojal mot presidenten.
Politiskt styrd centralbank kan ge högre räntor
Lyckas Trump med att avsätta Lisa Cook kommer det att innebära ett stort skifte i den amerikanska penningpolitiken.
Principen har varit att Fed ska vara oberoende staten för att undvika att en regering ska kunna sänka räntorna för att kortsiktigt kunna stimulera ekonomin, men samtidigt driva på inflationen. Det är det oberoendet som nu hotas.
Paradoxalt nog kan dock en politiskt styrd centralbank leda till höjda räntor. Det skriver The Economists ledarsida.
Läs även:
Renoveringsbråket – Trumps nya vapen mot Fed. Realtid
Enligt dem kommer ett större politiskt inflytande, allt annat lika, leda till att Fed över tid kommer att höja räntorna på grund av den ökade risken för dåliga beslut. Det är därför investerare redan kräver större ersättning för att hålla långfristiga statsobligationer, trots att Fed har sänkt räntorna och ekonomin har försvagats.
Enligt ledarsidan har redan själva processen i sig, oavsett utfall, skadat förtroendet för Fed. Bankens oberoende har nu ifrågasatts och frågan är om de kommer att hålla ut även framöver.
Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Dagens Industri, Fri Köpenskap, Food Supply och Fastighetsvärlden.
Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Dagens Industri, Fri Köpenskap, Food Supply och Fastighetsvärlden.