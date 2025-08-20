Kina kan komma att ändra sin position gällande kryptovaluta och koppla sin valuta till stablecoins. Detta för att göra yuanen mer gångbar internationell.
Kina byter position i valutakriget – så ska krypto lyfta yuanen
Mest läst i kategorin
Danske Bank får bakläxa – måste göra mer mot penningtvätt
Det finns risker som Danske Bank inte tar tillräcklig hänsyn till i sitt penningtvättsarbete, menar en dansk tillsynsmyndighet. Nu lovar banken bättring. 2017 avslöjades en stor penningtvättskandal som innebar att Danske Bank i åratal hade låtit olagliga transaktioner strömma genom bankens estländska filial. Då lovade banken att stärka sitt arbete mot penningtvätt för att undvika …
Norska nischbanker i topp på tuffare marknad
Konkurrensen hårdnar bland banker i Sverige. Flera har haft svårt att upprätthålla ett högt räntenetto – men två norska nischbanker sticker ut. För bankerna har den höga styrräntan varit en ekonomisk kassako. Under en längre tid har man kunnat upprätthålla ett högt räntenetto. Sedan dess har Riksbanken genomfört flera sänkningar – och det har påverkat …
Fortsatt förlust för Klarna
Betaljätten Klarna redovisar en rörelseförlust för andra kvartalet på 46 miljoner dollar. Det kan jämföras med förlusten på 19 miljoner dollar ett år tidigare. Intäkterna steg från 661 miljoner dollar till 823 miljoner dollar. Kreditförlusterna, inklusive befarade framtida förluster, steg till 174 miljoner dollar från 106 miljoner dollar motsvarande kvartal 2024. Klarna, som firar 20-årsjubileum …
Danske Bank rensar ut fossilinvesteringar – men inte helt
Tusentals fossilbolag ska inte längre få finansiering av Danske Bank. Men man behåller vissa investeringar i branschen – för att ”försöka påverka dem”. Danske Bank har fått kritik för att ha investerat tungt i fossilindustrin. Nu vidtar man åtgärder för att ändra på det. Banken har tagit bort drygt 1 700 bolag med koppling till …
Trump till storbankschefen: "Fokusera på att vara DJ"
Donald Trump går till angrepp mot Goldman Sachs efter att bankens chefsekonom varnat för att amerikanska konsumenter kan få bära en större del av kostnaderna för hans tullar. Storbanken Goldman Sachs chefsekonom Jan Hatzius varnade på söndagen i en rapport för att amerikanska konsumenter kommer att få betala för mer och mer av Trumps tullar …
Enligt uppgifter till Reuters överväger Kina just nu möjligheterna för att tillåta så kryptovaluta, så kallade stablecoins. Dessa skulle kopplas till landets valuta; yuan.
Det kinesiska kabinettet ska ta ställning till frågan i slutet av augusti. De ska avgöra om de ska öppna upp för stablecoins och i så fall påbörja arbetet med att ta fram en plan för hur det ska gå till.
Missa inte:
Arbetslösa i Kina betalar för att gå till kontoret. News55
Om det tas ett sådant beslut så är det en tvärvändning för landet. Kina förbjöd 2021 både handel och framställning av kryptovaluta då man ansåg att det fanns risk för ekonomisk instabilitet.
Vill utmana USA
Vändningen kommer bland annat efter att flera stora kinesiska bolag som JD.com och Alibabas dotterbolag Ant Group lobbat hårt för att stablecoins ska tillåtas.
Oron är att USA, som satsar på stablecoins, kommer att ta andelar från Kina globalt. I dag är över 99 procent av alla stablecoins kopplade till amerikanska dollar, enligt Bank for International Settlements.
Läs även:
Spår ny ”guldrusch” med stablecoins som draglok. Dagens PS
Kina har länge velat se yuanen ta större plats på den internationella scenen som dollarn och euron. I dag utgör den endast 2,88 procent av den internationella handeln där dollarn har en marknadsandel på 47,19 procent.
Nu när dollarn också har börjat försvagas som ett resultat av den förda tullpolitiken, ser både Kina och EU en chans att flytta fram sina positioner.
Senaste nytt
Stablecoins växer så det knakar
Stablecoins är en kryptovaluta som inte flyter fritt i värde. Istället är den kopplad till någon annan form av värde, vanligtvis en annan valuta.
Den globala marknaden för stablecoins är för närvarande liten. Den ligger på cirka 247 miljarder dollar, enligt kryptodataleverantören CoinGecko. Men marknaden kan växa till hela 2 biljoner dollar år 2028, tror Standard Chartered Bank.
Fördelarna med stablecoin är också att transaktionskostnaderna är betydligt lägre på bara några cent. Där traditionella banköverföringar kan kosta mellan 50 och 100 dollar.
Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Dagens Industri, Fri Köpenskap, Food Supply och Fastighetsvärlden.
Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Dagens Industri, Fri Köpenskap, Food Supply och Fastighetsvärlden.