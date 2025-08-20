Kina byter position i valutakriget – så ska krypto lyfta yuanen

Enligt uppgifter till Reuters överväger Kina just nu möjligheterna för att tillåta så kryptovaluta, så kallade stablecoins. Dessa skulle kopplas till landets valuta; yuan.

Det kinesiska kabinettet ska ta ställning till frågan i slutet av augusti. De ska avgöra om de ska öppna upp för stablecoins och i så fall påbörja arbetet med att ta fram en plan för hur det ska gå till.

Missa inte:

Arbetslösa i Kina betalar för att gå till kontoret. News55

Om det tas ett sådant beslut så är det en tvärvändning för landet. Kina förbjöd 2021 både handel och framställning av kryptovaluta då man ansåg att det fanns risk för ekonomisk instabilitet.

Vill utmana USA

Vändningen kommer bland annat efter att flera stora kinesiska bolag som JD.com och Alibabas dotterbolag Ant Group lobbat hårt för att stablecoins ska tillåtas.

Oron är att USA, som satsar på stablecoins, kommer att ta andelar från Kina globalt. I dag är över 99 procent av alla stablecoins kopplade till amerikanska dollar, enligt Bank for International Settlements.

Läs även:

Spår ny ”guldrusch” med stablecoins som draglok. Dagens PS

ANNONS

Kina har länge velat se yuanen ta större plats på den internationella scenen som dollarn och euron. I dag utgör den endast 2,88 procent av den internationella handeln där dollarn har en marknadsandel på 47,19 procent.

Nu när dollarn också har börjat försvagas som ett resultat av den förda tullpolitiken, ser både Kina och EU en chans att flytta fram sina positioner.