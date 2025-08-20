Realtid
Kina byter position i valutakriget – så ska krypto lyfta yuanen

Kina vill lyfta sin valuta, yuan. Nu kanske de gör det med hjälp av stablecoin. Foto: (AP / TT)
Johan Colliander
Johan Colliander
Uppdaterad: 20 aug. 2025Publicerad: 20 aug. 2025

Kina kan komma att ändra sin position gällande kryptovaluta och koppla sin valuta till stablecoins. Detta för att göra yuanen mer gångbar internationell.

Enligt uppgifter till Reuters överväger Kina just nu möjligheterna för att tillåta så kryptovaluta, så kallade stablecoins. Dessa skulle kopplas till landets valuta; yuan.

Det kinesiska kabinettet ska ta ställning till frågan i slutet av augusti. De ska avgöra om de ska öppna upp för stablecoins och i så fall påbörja arbetet med att ta fram en plan för hur det ska gå till.

Om det tas ett sådant beslut så är det en tvärvändning för landet. Kina förbjöd 2021 både handel och framställning av kryptovaluta då man ansåg att det fanns risk för ekonomisk instabilitet.

Vill utmana USA

Vändningen kommer bland annat efter att flera stora kinesiska bolag som JD.com och Alibabas dotterbolag Ant Group lobbat hårt för att stablecoins ska tillåtas.

Oron är att USA, som satsar på stablecoins, kommer att ta andelar från Kina globalt. I dag är över 99 procent av alla stablecoins kopplade till amerikanska dollar, enligt Bank for International Settlements.

Kina har länge velat se yuanen ta större plats på den internationella scenen som dollarn och euron. I dag utgör den endast 2,88 procent av den internationella handeln där dollarn har en marknadsandel på 47,19 procent.

Nu när dollarn också har börjat försvagas som ett resultat av den förda tullpolitiken, ser både Kina och EU en chans att flytta fram sina positioner.

Stablecoins växer så det knakar

Stablecoins är en kryptovaluta som inte flyter fritt i värde. Istället är den kopplad till någon annan form av värde, vanligtvis en annan valuta.

Den globala marknaden för stablecoins är för närvarande liten. Den ligger på cirka 247 miljarder dollar, enligt kryptodataleverantören CoinGecko. Men marknaden kan växa till hela 2 biljoner dollar år 2028, tror Standard Chartered Bank.

Fördelarna med stablecoin är också att transaktionskostnaderna är betydligt lägre på bara några cent. Där traditionella banköverföringar kan kosta mellan 50 och 100 dollar.

Kina Kryptovaluta Stablecoin USA
Johan Colliander
Johan Colliander

Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Dagens Industri, Fri Köpenskap, Food Supply och Fastighetsvärlden.

