Arctic Securities rekryterar från Nordea och Swedbank

Arctic Securites stärker sin satsning i Sverige genom ett antal rekryteringar till Corporate Finance DCM och Kreditanalys.

Per Eliasson, Fredrik Sangberg och Andreas Adler kommer närmast från Nordea och Gustav Larsson kommer närmast från Swedbank.

Per Eliassson lämnar Nordea efter tolv år, senast tio år på Nordea markets. Han kommer från en roll som Head of Debt Solutions and Loans på Nordea Debt and Risk Solutions.

Även Fredrik Sangberg lämnar Nordea och efter flera års erfarenhet skuldrådgivning och transaktioner från Debt Solutions and Loans på Nordea Debt and Risk Solutions. Tidigare var han även drygt fyra år på Danske Bank.

Andreas Adler har erfarenhet av Debt Solutions and Loans från Nordea Debt and Risk Solutions. På Nordea arbetade han under 8 månader. Innan dess var han på Swedbank som analytiker.

Gustav Larsson startade sin anställning på Arctic som kreditanalytiker i januari och kommer närmast från Swedbank Markets kreditanalys där han analyserade HY och IG-krediter.

– Den svenska företagsobligationsmarknaden växer och vi ser många intressanta affärsmöjligheter till våra kunder. Med det nya teamet på plats breddar vi kompetensen vilket möjliggör en fortsatt tillväxtresa inom kapitalanskaffningar via företagsobligationer och direktlån, aktieemissioner och M&A, säger Anna Hallsten, ansvarig för Arctic Securities svenska verksamhet.

Teamet tillträder sina positioner i juni.