Tre nya styrelseledamöter i Savelend inför notering

Fintech-bolaget Savelend, som planerar en börsnotering under våren 2021, röstade under måndagens stämma röstat in Carl-Richard Häggman, Helena Möller och Jan Sjödin som nya styrelseledamöter. Det framgår av ett pressmeddelande.

Carl-Richard Häggman har tidigare haft chefspositioner på bland annat Klarna och iZettle. Helena Möller arbetar idag på Sinch och har en bakgrund från bland annat Klarna. Helena Möller har tidigare också varit CFO på Svea Ekonomi. Jan Sjödin jobbade tidigare på Finansinspektionen i en chefsposition.