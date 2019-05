Thomas Cook bekräftar indikativt bud från Triton

Norsk advokat skrev ytterligare en rapport om Swedbanks penningtvättsrisker

Den norske advokaten Erling Grimstad har på Swedbanks uppdrag skrivit ytterligare en tidigare okänd rapport i syfte att identifiera penningtvättsrisker i banken, skriver Dagens Industri. Enligt dokument som tidningen har tagit del av handlar det om en rapport daterad den 7 juli 2017 som föregicks av utkast och statusuppdateringar under våren 2017. Det var precis efter att de första artiklarna publicerades om Danske Banks penningtvättshärva i Estland.

Swedbank vill inte svara på tidningens frågor om huruvida Erling Grimstad redan i rapporten från 2017 riktade kritik mot banken och om banken i sådana fall har informerat tillsynsmyndigheterna om de påpekade bristerna. Däremot uppger Swedbank att Erling Grimstads arbete under 2017 var en del av något som kallades ”Project Clear”.

”Project Clear var ett komplicerat offboarding-ärende där vi tog externt stöd från Erling Grimstad. Gällande lag gör att vi inte kan ge några ytterligare detaljer, men vi har haft flera myndighetskontakter kopplat till det aktuella projektet. Project Clear är inkluderat i den pågående interna utredningen som görs med stöd av externa rådgivare och i samarbete med relevanta myndigheter”, skriver Swedbanks pressavdelning i en kommentar.

Theresa May väntas ge besked om sin avgång idag

Storbritanniens premiärminister Theresa May kommer att meddela sin avgång idag, skriver Financial Times. Planen är att den 10 juni lämna posten som partiledare för Tories, enligt uppgift till Bloomberg.

Hon avser sitta kvar i en expeditionsministär under den tid det tar att utse en efterträdare vilket kan ta upp till sex veckor.

Trump kan inkludera Huawei som del av uppgörelse med Kina

USA:s president Donald Trump sade på torsdagen att han kan tänka sig att förhandla om santionerna mot Huawei som del av en bredare uppgörelse med Kina, enligt CNBC. Det kan skapa friktion inom administrationen, där man är övertygad om att Huawei utgör ett säkerhetshot.

Det amerikanska handelsdepartementet meddelade på torsdagen att nya regler skulle föreslås för att kunna lägga på extra tullar på produkter från länder som undervärderar sina valutor mot dollarn, enligt Reuters.

Samtidigt meddelade Kinas handeldepartement att USA måste rätta till sina "felaktiga handlingar" efter svartlistningen av Huawei för att länderna ska kunna fortsätta handelssamtalen, uppger Reuters.

Thomas Cook bekräftar bud från Triton

Det brittiska resebolaget Thomas Cook bekräftar att det delvis svenska investmentbolaget Triton har lagt ett indikativt bud på bolaget. Det framgår av ett pressmeddelande där budet beskrivs som högst preliminärt och indikativt, enligt Nyhetsbyrån Direkt.

"Koncernen utvärderar för närvarande detta erbjudande vid sidan av den pågående strategiska genomgång som aviserades i februari 2019. Koncernen har erhållit flera bud, däribland för flera, eller enstaka delar av flygreseverksamheten, och styrelsen kommer att utvärdera dessa närmanden med målet att maximera värdet för alla aktieägare", skriver resebolaget.

Resurs Bank emitterar obligationer för 600 miljoner kronor

Resurs Bank har emitterat företagsobligationer för 600 miljoner kronor med en löptid på tre år, skriver bolaget i ett pressmeddelande.

Erbjudandet möttes av mycket stark efterfrågan och resulterade i en övertecknad orderbok.Obligationerna har en löptid om 3 år (förfall maj 2022) och kommer att noteras på Nasdaq Stockholm. Nordea och Swedbank har agerat som finansiella rådgivare i samband med obligationsemissionen.

Oljepriset sjönk kraftigt

Risken för utdraget handelskrig och oron i Mellanöstern gjorde att oljepriserna på torsdagen hade sin sämsta dag sedan julafton. Även svag makrodata från flera större länder som visade på svagheter i tillverkningsindustrin bidrog till fallet.